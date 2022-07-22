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الشيخ أحمد الخليلي.. هبة قوية لنصرته بعد تطاول داعية سلفي شهير عليه ووصفه بـ”الشيطان”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الشيخ أحمد الخليلي watanserb.com
الداعية السلفي اللبناني الشهير عبدالرحمن دمشقية - مفتى سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
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وطن – تصدى مغردون بقوة لهجوم الداعية السلفي اللبناني الشهير عبدالرحمن دمشقية على مفتى سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، وطعنه في المذهب الأباضي وتكفيره.

وكان “دمشقية” قد نشر عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورة للشيخ أحمد الخليلي معلقا عليها بالقول: “ما أجمل لحيته وما أكفر عقيدته. إنه مفتي عُمان الخليلي الذي ينكر أن الله يُرى يوم القيامة. وقد قال الإمام أحمد (من قال أن الله لا يُرى فهو كافر).

وأضاف معلقا على حب الناس من المحيط إلى الخليج للشيخ “الخليلي” الذي لا يتوانى عن نصرة الإسلام والمسلمين وقضاياهم العادلة: “أتركوا المذهب المخالف لقول الله (إلى ربها ناظرة) ولا تعبدوا أرض عُمان وتفضلوها على فردوس الجنان”.

وواصل “دمشقية” تطاوله على المذهب الأباضي وأئمته بالقول: “(واذا خلوا الى شياطينهم) شياطينهم هم أئمة مذهبهم ودينهم الباطل”.

وزعم أنهم “يعلمون بطلانه لكنهم يرعونه لمصلحتهم الشخصية وطلب الشرف والتريس حتى يصيروا المرجعية فيه”.

وزاد مدعيا أن “هؤلاء خطر على بني آدم كلهم وهم الشياطين المقصودون بالآية. هؤلاء شر من سحرة فرعون بل هم بمنزلة هامان الذي أحضر سحرة فرعون إليه”.

تصدٍ واسع لهجوم “دمشقية”

هجوم وتطاول “دمشقية” على الشيخ “الخليلي” تصدى له المغردون بكل قوة، مفندين ادعاءاته وكذب نقله عن الإمام أحمد بن حنبل.

وفي هذا السياق، قال المغرد عبدالرحمن مدافعا عن الشيخ “الخليلي”: “متى يترك هؤلاء الدواعش أهل القبلة دون أن يكفروهم”.

وأضاف مخاطبا “دمشقية”: “أنت وأمثالك تقولون بالجسم لله وهو أعظم من كلام الخليلي”.

وتابع: “أراحنا الله منك ومن فرقتك الضالة وأراحنا من لحيتك وعقيدتك الفاسدة وجهلك”.

من جانبه، فند المغرد أبو حامد العامري كذب “دمشقية” وعدم صحة نقله بالقول: “هذا النقل كذبة، والدليل أن أحمد بن حنبل لم يكفر المعتصم الذي كان على عقائد المعتزلة ويقول بنفس هذا الرأي، بل كان يلهج له بالدعاء ليل نهار، وهذا ينسف كذبتك”.

وأضاف: “أنت يا دمشقية غير كونك أجير، إنسان تافه بمعنى الكلمة وتباع وتشترى بريالات، وتحاول نشر الفكر الداعشي والفتنة الطائفية.”

ورد الشيخ محمد أبو جابر الخطابي على مزاعم “دمشقية” بالقول مستنكرا: “يارجل ما أسهل التكفير عندكم أف كرهناكم في الله يا دمشقية”.

وقال المغرد أحمد حسين مستنكرا قول “دمشقية” في حق الشيخ “الخليلي”: “لو سألت احد دعاة السلفية وش هوايتك بيقول السباحة وركوب الخيل والتكفير”.

ودافع المغرد عمران البادي عن الشيخ “الخليلي” بنفس أسلوب “دمشقية” قائلا: “وأنتَ ..ما أقبح لحيتك وما أحقر وما أدنى وما أسفل وما أفشح وما أفسد وما أفجر وما أفضع وما أكره وما أمسخ وما أعيب وما أخجل وما أقرف وما أنكر وما أبشع وما أرجس من شكلك وفكرك العقيم وعقيدتك السفيهه.”

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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