أول ظهور للمصري مصطفى محمد بعد الانتقال إلى نانت الفرنسي (فيديو)

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وطن – وقع نجم المنتخب المصري مصطفى محمد 24 عاماً، مع نادي نانت الفرنسي للانتقال إلى صفوفه في سوق الميركاتو الصيفي، قادماً من غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع خيار تفعيل بند شرائه مع نهاية الموسم.

انتقال مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي

وأعلن نادي نانت الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التعاقد مع المصري مصطفى محمد، بعقد إعارة من نادي غلطة سراي التركي لمدة موسم واحد، مع خيار تفعيل بند الشراء.

وفق تقارير صحفية مصرية، فإن المصري مصطفى سيرتدي قميص رقم (31)، مع فريق الجديد نانت الفرنسي خلال الموسم الجديد، كما وسيكون أول ظهور له، السبت، في المباراة الودية للأندية أمام لوريان الفرنسي.

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راتب مصطفى محمد

وبينت تلك التقارير، بأن نادي غلطة سراي التركي توصل إلى اتفاق مع نانت الفرنسي، بشأن إعارة مصطفى محمد مقابل 250 ألف يورو لموسم وحيد. مع دفع 5 ملايين و750 ألف يورو في حال إتمام التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

Un climat pluvieux pour le premier entraînement de notre nouveau guerrier @mmostafa_11 🌧 pic.twitter.com/WcD2N91wSl — FC Nantes (@FCNantes) July 22, 2022

كما وسيواجه المصري مصطفى مع فريق الجديد نانت الفرنسي، أمام باريس سان جيرمان. في مباراة كأس السوبر الفرنسي مع نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

الدوري الفرنسي

وعلق نجم الزمالك الأسبق مصطفى، بعد انتقاله إلى الدوري الفرنسي الممتاز. من بوابة نادي نانت، في منشور عبر حسابه على موقع (انستغرام)، قائلاً: ” دعمكم واحترامكم لكل شيء كان رائعاً”.

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وبدأت مسيرة المصري مصطفى محمد من بوابة الزمالك 2016، قبل أن يتنقل بعدها إلى نادي الداخلية وطنطا وطلائع الجيش على سبيل الإعارة. ليقرر بعدها اللاعب الاحتراف في الميركاتو الشتوى عام 2021 إلى نادي غلطة سراي. لينتقل مؤخراً إلى نانت الفرنسي.

Le @FCNantes et @GalatasaraySK ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de @mmostafa_11 ✍️ Bienvenue Mostafa 👊#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) July 21, 2022

وليس المصري مصطفى الوحيد الذي انتقل خلال مشواره الاحترافي إلى الدوري الفرنسي، فقد سبقه العديد من النجوم المصريين من قبله، كان من أبرزهم أحمد حسام ميدو، حسني عبد ربه، إسماعيل رأفت. أنور جومي، مظهر عبد الرحمن وغيرهم.

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