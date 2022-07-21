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“يا عيباه”.. إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسخر من نفسه بـ”الفشار” (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عادل الكلباني يسخر من نفسه watanserb.com
إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني
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وطن – واصل إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، الرد على منتقديه بعد جدل ظهروه بالجينز راكبًا على دراجة نارية، وهو الظهور الذي كان قد أثار جدلا كبيرا وجعل الشيخ الشهير عرضت لانتقادات حادة.

ونشر الكلباني، صورة ساخرة عبر حسابه على موقع “تويتر”، وقال معلقا عليها: “: “يا عيباه! إمام الحرم المكي ويأكل فشار”.

تغريدة الكلباني تشير بسخرية إلى أن كل تصرف يقوم به يجعله عرضة للهجوم من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، تداول ناشطون مقطع فيديو وُصِف بـ”الغريب”، لإمام المسجد الحرام السابق الشيخ السعودي عادل الكلباني، وهو يرتدي “الجينز” ويقود دراجة نارية من فئة “الهارلي”.

وظهر الشيخ الكلباني، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

وأظهرت اللقطات، الكلباني، وهو يسأل عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

ورد إمام الحرم المكي السابق، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد هذا الظهور، حيث قال أحد النشطاء: “صراحة يا شيخ لباسك على الدباب (الدراجة النارية) غير لائق ولا يخدم الإسلام”، ليرد الكلباني: “يعني لبس البشت (عباءة للرجال) هو اللي يخدم الإسلام؟”.

وسبق أيضا أن أثار الكلباني حالة من الجدل، عندما شارك في مقطع فيديو دعائي لـ موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش.

وبعد موجة جدل، قال الكلباني في لقاء مع قناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.

وفيما يخص أجر عادل الكلباني في إعلان موسم الرياض، رفض “الكلباني” الإفصاح عن المبلغ، وقال: “لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً”، مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغريا.

كما أثير جدل آخر عن عادل الكلباني، بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبر إهانة له.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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