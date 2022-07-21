هذا ما طلبه توني بلير من الكويت ثمنا لوقوف بريطانيا معها في حرب الخليج

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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن وثائق حديثة أفرج عنها من قبل الأرشيف الوطني في “كيو”، كشفت عن أن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حث الكويت على شراء أحدث مدفعية بريطانية آنذاك، كتعويض لبلاده عن دعمها للكويتيين خلال حرب الخليج.

توني بلير وغزو الكويت

وبحسب تقرير الصحيفة فقد ضغط “بلير” على ولي العهد وقتها الشيخ سعد العبدالله الصباح، بين عامي 1998 و 1999، بما في ذلك الاتصال به خلال توقف قصير في رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وتُظهر ملاحظات الإحاطة الداخلية في ذلك الوقت، أن حكومة بريطانيا تعتقد أن هذه الضغوطات التي مارسها “بلير”. كانت بسبب معلومات عن توجه الكويت لمنح عقد معدات دفاعية، بما فيها الحصول على مدفعية للولايات المتحدة، تقديرا لمشاركتها في الدفاع عن الكويت، بعد غزو صدام حسين عام 1990.

وتكشف محاضر اجتماع الكويت الذي تم الترتيب له على عجل في يناير 1999 ، أن بلير استجاب لطلب مسؤولي وزارة الخارجية، للتحدث عن مدافع “الهاوتزر AS90″، وسط مخاوف من أن يذهب عقد الأسلحة إلى الولايات المتحدة و M109.

ولفتت “الغارديان” إلى أنه جاء في مذكرة عام 1999، مقيدة من السكرتير الخاص رقم 10 “فيليب بارتون” إلى زميله في وزارة الخارجية “تيم بارو”، وتغطي الاجتماع بين بلير وولي عهد الكويت آنذاك: “رئيس الوزراء أشاد بمدفع “AS90”.. وقال إنه كان سلاحا فعالا، على الرغم من أنه كان يعلم أن أمريكا قد عرضت “M109″. وأعرب عن أمله الكبير في أن يتم تذكر كل الدعم الذي قدمناه للكويت.”

لقاء توني بلير والشيخ سعد العبدالله الصباح

وقال ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، إن سعر AS90 مرتفع للغاية، رغم تسويق “بلير” إلى أنها ستؤدي المهمة بشكل صحيح.

لكن الشيخ سعد والذي كان يرأس منصب وزير الدفاع أيضا، قال إن بلاده “ستأخذ حالة العلاقات مع المملكة المتحدة في الاعتبار “.

كما تظهر ملاحظات الإحاطة الداخلية من اليوم السابق للزيارة، الواردة في الملفات التي تم إصدارها الآن من قبل الأرشيف الوطني في كيو، أن بلير أُبلغ أن الحكومة كانت “محبطة بصراحة”. لأنها “ربحت القليل جدًا من عقود الأعمال الدفاعية الكويتية منذ نهاية حرب الخليج” ، مضيفة أنها كانت “صديقا مخلصا للكويت على مدى سنوات عديدة”.

الكويت صدمت بلير بعد شهرين من زيارته

وتعقيبا على تلك الوثائق قالت “الغارديان”:”كانت هذه هي الأحدث في عدد من المحاولات لجذب الكويتيين. والتي تضمنت رسالة من بلير إلى ولي العهد قبل ثلاثة أشهر وصف فيها AS90 بأنها “أفضل مدفع عيار 155 ملم في العالم اليوم”.

مشيرًا إلى تفوق مواصفاتها على ما يعادله في الولايات المتحدة.

وكتب بلير: “هذا الطلب من الكويت مهم جدًا للمملكة المتحدة ولصناعتنا في وقت صعب. سننتظر قرارك بفارغ الصبر”.

لكن هذه الجهود ـ بحسب الصحيفة البريطانية ـ لم تؤت ثمارها على الفور، حيث أعلنت الكويت عزمها شراء مدفعية أمريكية بعد شهرين من زيارة بلير.