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هذا ما طلبه بوتين من محمد بن سلمان مباشرة بعد 6 أيام من زيارة بايدن

باسل النجار
كتب باسل النجار
بوتين ومحمد بن سلمان watanserb.com
بوتين ومحمد بن سلمان
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وطن– قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحدثا هاتفيا، الخميس، وشددا في حديثهما على أهمية زيادة التعاون داخل مجموعة “أوبك +” لمنتجي النفط.

اتصال هاتفي بين بوتين ومحمد بن سلمان

وبحسب وكالة “رويترز” فقد جرت المحادثة بعد ستة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

مما سلط الضوء ـ بحسب التقرير ـ على أهمية المملكة لكل من واشنطن وموسكو، في وقت كانت الحرب الروسية في أوكرانيا تزعج أسواق الطاقة العالمية.

وفي الثاني من يونيو، اتفقت منظمة “أوبك +”، التي تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بقيادة روسيا، على زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج.

وهي خطوة رحب بها بايدن بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى مزيد من الإمدادات.

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السعودية تشاورت مع روسيا قبل زيادة الإنتاج

وقالت مصادر لـ”رويترز” إن السعودية تشاورت عن كثب مع روسيا قبل الضغط من أجل زيادة الإنتاج.

وتريد الرياض المحافظة على إبقاء روسيا إلى جانبها لزيادة النفوذ في سوق النفط، بينما تستفيد موسكو من كونها جزءًا من “أوبك +”، في وقت يحاول فيه الغرب خنق اقتصادها بفرض عقوبات بسبب الحرب.

وقال الكرملين في بيان للمكالمة “الوضع الحالي في سوق النفط العالمية تم النظر فيه بالتفصيل. تم التأكيد على أهمية مزيد من التنسيق في إطار أوبك +”.

“لوحظ بارتياح أن الدول المشاركة في هذا الشكل تفي باستمرار بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمية.”

وقال الكرملين: “تمت مناقشة الوضع الراهن في سوق النفط العالمية بالتفصيل. وتم التأكيد على أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك +”.

وتابع بيان الكرملين: “نلاحظ بارتياح أن الدول المشاركة في هذا النموذج تفي باستمرار بالتزاماتها، من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمية”.

بايدن والشرق الأوسط

وأنهى بايدن جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، بدون أي إعلان عن أن المملكة ستزيد من إنتاج النفط لخفض أسعار الوقود، التي أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه لم تتم مناقشة مسألة النفط في القمة العربية الأمريكية التي عقدت، السبت، الماضي. وإن “أوبك+” ستظل تُقيم أوضاع السوق وتقوم بما يلزم.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في الثالث من أغسطس آب.

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المصدررويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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