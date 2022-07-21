مقابل ساعة فاخرة.. نيويورك تايمز تكشف تفاصيل تجسس أحد موظفي تويتر لصالح السعودية

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وطن – كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل اتهام موظف في شركة تويتر بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

فخلال عمله في تويتر من 2013 إلى 2015، كان “أحمد أبو عمو” مسؤولاً عن مساعدة المشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات البارزة في الشرق الأوسط للترويج لحساباتهم على تويتر، وتعامل مع طلبات الحصول على شارات التحقق الزرقاء المرغوبة على تويتر، ورتب جولات للمقر الرئيسي في سان فرانسيسكو.

لكن وزارة العدل الأمريكية كشفت أنه أساء استخدام وصوله إلى بيانات مستخدمي تويتر، وجمع المعلومات الشخصية للمعارضين السياسيين ونقلها إلى المملكة العربية السعودية مقابل ساعة فاخرة ومئات الآلاف من الدولارات.

ومن المقرر أن يمثل “أبو عمو”، المتهم بالعمل كوكيل لقوة أجنبية داخل الولايات المتحدة ، وارتكاب عمليات احتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال ، للمحاكمة هذا الأسبوع في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وقالت أنجيلا تشوانج، المحامية التي تمثله: “نتطلع إلى تبرئة السيد أبو عمو وأن يقضي يومه في المحكمة”.

وتتوقع الحكومة أن يجادل الفريق القانوني لـ”أبو عمو” بأنه عمل بشكل قانوني كمستشار للمملكة العربية السعودية ، وفقًا لإيداع المحكمة فيما رفضت السيدة تشوانج التعليق على الاستراتيجية القانونية.

القضية ، التي توضح كثافة الحكومة السعودية في السعي للحصول على معلومات حول منتقديها ، تتكشف في توقيت حساس في الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

زيارة بايدن إلى السعودية

والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس جو بايدن أول زيارة له كرئيس للمملكة، التي تعهد ذات مرة بأن تجعلها “منبوذة” ، على أمل تأمين علاقات سعودية إسرائيلية أوثق، والتخفيف من ارتفاع أسعار الغاز.

والتقى بايدن مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين، لكن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا الزيارة بشدة ، قائلين إن الرئيس كان يتستر على مقتل جمال خاشقجي ، كاتب العمود في واشنطن بوست الذي اغتيل عام 2018 على يد عملاء سعوديين.

وتمثل اللحظة الحالية لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشركة تويتر، حيث تواجه الشركة تدقيقًا شديدًا بشأن ممارساتها الخاصة بأمن البيانات وتشن معركة قانونية عالية المخاطر ضد إيلون ماسك، الذي يحاول التراجع عن صفقة للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.

في حين قال موقع تويتر، إنه حد من وصول الموظفين إلى بيانات المستخدم بعد مغادرة “أبو عمو” للشركة في عام 2015 ، واستمر في معاناته من مشاكل أمنية.

وفي عام 2020 ، اخترق المتسللون حسابات مستخدمين مشهورين ، بما في ذلك إيلون ماسك ، للترويج لعملية احتيال على العملات المشفرة.

وفي مايو الماضي، وافق تويتر على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار لتسوية الرسوم التي ضلل المستخدمين حول كيفية تعامله مع بياناتهم الشخصية.

وأخبر تويتر، المستخدمين أنه كان يجمع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم لحماية حساباتهم ، لكنه استخدم أيضًا المعلومات لمساعدة المسوقين على استهداف الإعلانات.

اتهام “أبو عمو” وموظف آخر

تم اتهام “أبو عمو في عام 2019 مع موظف سابق آخر في تويتر يدعى علي الزبارة، باستخدام وصولهم إلى تويتر للبحث عن معلومات حول آلاف المستخدمين وتبادلوا المعلومات مع أحمد المطيري ، الذي قالت وزارة العدل إنه كان بمثابة وسيط مع المسؤولين السعوديين، وكان المطيري يدير سابقًا شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عملت لصالح العائلة المالكة السعودية.

وقالت وزارة العدل إن هؤلاء الأشخاص جمعوا بيانات المستخدم الخاصة، مثل معرفات الأجهزة وأرقام الهواتف وعناوين IP ، والتي كان من الممكن أن تستخدمها الحكومة السعودية كلها لتحديد وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات ، بما في ذلك المعارضون السياسيون.

وفي السنوات الأخيرة ، قامت وزارة العدل بقمع جماعات الضغط وغيرهم من الذين يعملون لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية ولكنهم لا يكشفون عنها. ولسنوات، تجاهل المدعون مثل هذه القضايا إلى حد كبير.

ومن عام 1966 حتى عام 2015 ، تابعت وزارة العدل سبع قضايا فقط بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، الذي يتطلب من جماعات الضغط الكشف عن عملهم نيابة عن الحكومات الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على القضية، إن أحد حسابات تويتر الستة آلاف التي اتهمت السلطات السعودية بالإطلاع عليها في عام 2015 تنتمي إلى عمر عبد العزيز ، المعارض السعودي البارز والمقرب من السيد خاشقجي، وكان عبد العزيز قد أقام دعوى قضائية ضد تويتر بسبب الخرق.

وصرح بهنام غراجوزلي ، محامي عبد العزيز: “المشكلة أكبر من أبو عمو.. المشكلة نظامية هنا. تكمن المشكلة في الطريقة التي تم بها التعامل مع البيانات في ذلك الوقت “.

وقالت متحدثة باسم تويتر إن ممارسات أمن المعلومات في الشركة تخضع لعمليات تدقيق صارمة من قبل مدقق خارجي – كما هو الحال منذ عام 2012.

وأضافت: “استثمار تويتر في ممارساته الأمنية طويل الأمد ، وهذه الممارسات الأمنية تتطور باستمرار لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة ولردع الجهات الخارجية والداخلية السيئة المحتملة ومنعها. يأخذ Twitter هذه التهديدات على محمل الجد “.

و”عبد العزيز” الذي يعيش في المنفى في كندا، يملك قناة على يوتيوب ويحتفظ بحساب على تويتر ، حيث يشارك السخرية والانتقاد للحكومة السعودية.

وقال غاراغزلي: “ما حدث نتيجة مشاركة البيانات هذه هو أنه انتقل من واحد من العديد من المعارضين السعوديين البارزين إلى واحد من قلة مختارة”.

وأضاف غراغوزلي إن أقارب وأصدقاء عبد العزيز الذين بقوا في المملكة العربية السعودية سُجنوا ، فيما وصفه بمحاولة “التعذيب بالوكالة” لعبد العزيز، فيما رفضت متحدثة باسم الحكومة السعودية التعليق.

وصرح مارك كليمان ، محامي آخر للسيد عبد العزيز: “ما يهم عمر هو أن تكون المنصة آمنة ، أو على الأقل أكثر أمانًا للمضي قدمًا.. لقد وضعه بطريقة أدهشتني حقًا في وقت مبكر.. تويتر برلماننا.. إن اقتحامها واحتلالها بشكل دائم ، وهو ما حدث بشكل أساسي بالطريقة التي عمل بها هجوم محمد بن سلمان التكنولوجي ، أمر مدمر “.