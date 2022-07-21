“مغنون وفتيات عاريات يسبحن”.. حياة سيف الإسلام القذافي السرية

- Advertisement -

وطن- فيما اعتبر بمثابة فضيحة لنجل الرئيس الليبي الراحل، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن تفاصيل الحياة السرية الخاصة والباذخة التي عاشها سيف الإسلام القذافي في لندن، أثناء تفاوضه مع البريطانيين في عدة ملفات نيابة عن نظام والده.

حفلات سيف الإسلام القذافي الخاصة

التقرير الذي أعده “بول غارونا غاليزيا وجولييت غارسايد”، استند لوثائق كشفت عن نمط حياة سيف الإسلام القذافي في لحظة مهمة في علاقات ليبيا مع بريطانيا.

وتقول “الغارديان” إنه سيف الإسلام بهذا التوقيت كان يتواجد في بريطانيا للتفاوض نيابة عن نظام والده من أجل تسوية “ملف لوكربي”.

وبحسب التقرير الذي جاء تحت عنوان “سيف القذافي: كشف حياة لندن للفتى المستهتر السابق الذي يمكن أن يقود ليبيا”، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي نجل القذافي “الزعيم العالمي الشاب”، وكان يحضر لدرجة الدكتوراة في الأوقات المتوفرة بمدرسة لندن للاقتصاد.

وكشفت الوثائق عن حفلات باذخة كان ينظمها أشخاصا مقربون من سيف الإسلام، إبان حكم والده بينما كان يستعد لتصدر المشهد في بلاده.

وكان هءلاء ينظمون الحفلات المشار إليها لنجل القذافي في عدة أماكن منها أوروغواي، وكان يحضرها مغنون وفتيات عاريات تسبحن، بحسب التقرير.

وكان يتم إطلاق ألعاب نارية في هذه الحفلات، وتكلفت إحداها 34 ألف و300 دولارا، بحسب “الغارديان” التي كشفت أن الحفلة المشار إليها أقيمت في الفترة من 30 ديسمبر 2006 و6 يناير 2007″.

وكان نجل القذافي ـ بحسب التقرير ـ يريد الاحتفال آنذاك، فقد كان الوريث البارز لديكتاتورية والده معمر القذافي ووجهها المقبول دوليا.

وتسلط ذاكرة التخزين المؤقت لرسائل البريد الإلكتروني والوثائق، التي اطلعت عليها “الجارديان” بالإضافة لـ “Tortoise Media”، الضوء على أنشطة الخليفة المحتمل لوالده وقتها في وقت كان يدخل فيه الحياة العامة، مما أدى إلى تقارب مع الحكومات الغربية.

لمحة نادرة عن قلب نظام القذافي

وتقدم المراسلات بين سيف ورفاقه لمحة نادرة عن قلب نظام القذافي، خلال لحظة محورية في علاقة ليبيا ببريطانيا.

واستمرت الأوقات الجيدة لدى سيف أربع سنوات أخرى، قبل اندلاع الحرب الأهلية الليبية الأولى، مدفوعة بحكم والده عبر القبضة الحديدية. وذلك قبل أن يقوم المتظاهرون الغاضبون بإعدام معمر بوحشية، قبل القبض على سيف، الذي اختفى بعد ذلك عن الأنظار.

وبعد عقد من الزمان، خرج سيف من الأسر في معقل المتمردين في الزنتان مرتديًا أردية بربرية ليعلن أنه سيرشح نفسه للرئاسة. ووقع أوراق ترشيحه بيد أصيبت في الغارات الجوية التي أطاحت بنظام والده.

وأدت الخلافات بين الفصائل المتناحرة إلى تأخير الانتخابات، مما أثار موجة من الاحتجاجات. وتضغط الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على موعد اقتراع جديد.

وعندما يبدأ السباق على الرئاسة ، يبدو أن العديد من الليبيين مستعدين لمنح سيف أصواتهم، يقول التقرير.

وتابع التقرير أن الليبيين مصدومون من سنوات الحرب الأهلية، ويتوقون إلى الاستقرار النسبي لسنوات القذافي.

ومن المقرر أن يمثل سيف أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يثير تساؤلات حول لياقته للمنصب. وهو مسؤول عن جرائم القتل والاضطهاد التي ارتكبتها قوات الأمن الخاضعة لسيطرته خلال الحرب.

سيف الإسلام القذافي في لندن

وعندما انتقل سيف إلى لندن عام 2002، اجتمع فريق من المسؤولين والعناصر التمكينية لإدارة شؤونه. وبحسب مصدر هناك ، تم التعامل مع الأمور الإدارية من قبل شركة الاستثمار الأجنبي الليبية (LFIC) في لندن.

وتم إدارة الأنشطة اللامنهجية من قبل مجموعة من الشباب الليبيين بمن فيهم “فيصل الزواوي”، منظم حزب “بونتا ديل إستي”، الذي كان في ذلك الوقت مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكانت حفلة “أوروغواي” الخاصة مجرد واحدة من العديد من الرحلات التي رتبها “الزواوي” لنجل القذافي.

وتعامل الزواوي مع اليخوت في البحر الأبيض المتوسط ​، والنوادي في البحر الكاريبي، وطائرة خاصة وكان مسؤول عن دعوة الفتيات، بحسب “الغارديان”.

تقرير “الغارديان” كشف أيضا أن سيف افسلام “استأجر عن طريق الشركة الليبية عدة شقق فاخر، وخادما شخصيا، وسائقا وأفراد أمن.

كما كان يتواصل مع مكتب المخابرات الخارجية البريطانية (إم آى 6)، لمناقشة ترتيبات أمنه الخاص.

ولعب نجل القذافي كذلك دورا في “تنظيم حملة علاقات عامة للإفراج عن عبدالباسط المقراحي، الليبي الذي كان مسجونا بتهمة تفجير طائرة لوكيربي في اسكتلندا، وأقام علاقات مع سياسيين وصحفيين واستأجر شركة علاقات عامة”.

صور لنساء عاريات في أوضاع مثيرة

وخلط سيف القذافي ـ بحسب تقرير الغارديان ـ بين السياسات العليا والسلوكيات الغريبة في صيف عام 2009. وكان الزواوي قد حجز يختا بطول 61 قدما، مع قبطان واثنين من أفراد الطاقم الآخرين، بتكلفة 55400 يورو. وتولى الزواوي استقدام فتيات”.

ولفت التقرير إلى أن رسائل البريد الإلكتروني “تحتوي على صور لنساء عاريات في أوضاع مثيرة”.

كما أشارت “الغارديان” كذلك إلى معلومات تفيد بأنه في مايو 2010، تلقى نجل القذافي “بريدا إلكترونيا يبدو أنه من عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل موضوعه: غاسلين ماكسويل، صديقة ناعومي كامبل قادمة إلى ليبيا “.

وصف البريد الإلكتروني ماكسويل بأنها “صديقة عظيمة” أرادت الذهاب إلى ليبيا “بقاربها” من أجل “المتعة” في سبتمبر.

وطلبت الرسالة الإلكترونية من سيف جعل ذلك ممكنا، وأعطته بريدا إلكترونيا من ماكسويل، ووقعت عليه ناعومي بكلمات حب منها (حضن، وحب ونور).

سيف الإسلام القذافي أجاب عليها وقتها: مرحبا ناعومي، صديقتك مرحب بها في ليبيا. من فضلك أخبريها أن تتواصل مع محمد “، الذراع اليمنى لسيف الإسلام. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إجراء أي اتصال آخر.

الضغط على حكومة غوردون براون

وبحسب التقرير أيضا فقد حاول سيف الإسلام الضغط على حكومة غوردون براون. وتقترح الرسائل الإلكترونية أن زواوي استأجر يختا إلى كورفو في الفترة ما بين 1-3 آب/أغسطس.

وذهب سيف إلى كوروفو باليونان والتقى مع بيتر ماندلسون، الذي كان من أبرز وزراء حكومة براون. وكان يقضي ليلة في فيلا جاكوب روتشيلد المطلة على البحر.

ويتذكر شخص في الفيلا، كيف جاء سيف مرتديا الزي العسكري ومحاطا بحاشيته، وذهب مع ماندلسون لمكان محدد في الحديقة وطرح موضوع المقراحي.

وقال متحدث باسم ماندلسون إنهما ناقشا عام 2009 لوكربي بطريقة “عابرة”.

ونفى ماندلسون في حديث مع “الغارديان” لغرض هذا التقرير أن يكون “لعب دورا أيا كان” في المفاوضات للإفراج عن المقراحي.

وأضاف: “حسبما أتذكره بالتأكيد لم يسألني (سيف) ولا أي ممثل للتحرك من أجل القضية”.

وفي نفس اليوم، صاغ سيف رسالة مماثلة إلى سايمون ماكدونالد، مستشار السياسة الخارجية لجوردون براون، يعرب فيها عن “تقديره الصادق والعميق لدعمكم خلال الأشهر العديدة الماضية في تأمين الإفراج عن السيد المقرحي”.

يقول “ماكدونالد” إنه كان الرجل المهم في المفاوضات. وتابع:”على حد علمي ، كنت الشخص الوحيد الذي يتعامل معه سيف في الحكومة البريطانية ، كانت قناة واحدة ، أنا وسيف الإسلام”.

وأوضح أنه شعر أنه لا يوجد شيء غريب في التعامل مع ابن الديكتاتور ، على الرغم من افتقاره إلى منصب رسمي ، “لأنه تلقى تعليمات واضحة من والده بإعادة سجين ليبي مريض إلى الوطن”.

ويشار إلى أنه في أغسطس قرر وزير العدل الأسكتلندي كيني ماكسكل الضغط على الزر، وأفرج عن المقراحي وسمح له بقضاء ما تبقى له من حياة مع عائلته في ليبيا.

الإطاحة بنظام معمر القذافي

تقرير “الغارديان” لفت كذللك إلى أن “زواوي” وبعد اندلاع التظاهرات الغاضبة ضد نظام معمر القذافي، بدأ بشراء الخوذ والسترات والعربات المصفحة من مجموعة بن جبر الإماراتية. وقدمت له الشركة 120 عربة بمبلغ 23.8 مليون يورو.”

ومع تزايد العنف بدأ بالبحث عن شراء شقق وسط لندن ولاحقا في دبي.

وبعد أيام قليلة من وصول العرض من مجموعة بن جبر غير زواوي ولاءه وتحول لشاهد يتعاون مع محكمة الجنايات الدولية في هيغ. وطور علاقات مع المجلس الوطني الانتقالي الذي سيطر على طرابلس بعد الثورة.

وكان زواوي هو من كشف عن مكان سيف الإسلام، وأخبر عضوا بارزا في المجلس أن نجل الديكتاتور بات قريبا من حدود النيجر وبحاجة لطبيب كي يعالج يده المصابة. ووصل ثوار الزنتان إليه أولا واحتفظوا به كرهينة ثمينة.

وبحسب “الغارديان” فلم يكشف عن طبيعة الصفقة مع سجانيه السابقين، لكن نجل الديكتاتور سيء السمعة حر الآن لكي يترشح للرئاسة، ولم تعد ملاحقة الجنائية الدولية عقبة له وفتحت محكمة ليبية له المجال للترشح بداعي أنه بدون سجل جنائي.