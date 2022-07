مانشستر سيتي يريد شراء كوكوريلا ولكن بهذا المبلغ!

وطن – لا يزال مانشستر سيتي يتفاوض مع برايتون، من أجل شراء الإسباني مارك كوكوريلا 23 عاماً من الأخير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض انتقال الأوكراني أوليكساندر زينشينكو إلى نادي أرسنال.

ووفق شبكة ( سبورتس مول) البريطانية، فإن نادي برايتون لن يوافق على بيع كوكوريلا، بأقل من 50 مليون جنيه إستريني. أي ما يعادل 59.8 مليون دولار أمريكي.

وأضافت الشبكة، ” نادي برايتون يريد أكثر من 50 مليون باوند، ولن يقبل بأقل من ذلك من هذا المبلغ، لإتمام صفقة انتقال كوكوريلا إلى مانشستر سيتي”.

Excl: Manchester City are finally set to open official talks with Brighton for Marc Cucurella, bid is coming – full verbal agreement almost reached on personal terms. 🚨🔵 #MCFC

Cucurella, always been Pep’s priority this summer and City will now push after selling Zinchenko. pic.twitter.com/pVBhTWNBVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022