مانشستر سيتي يريد شراء كوكوريلا ولكن بهذا المبلغ!

- Advertisement -

وطن – لا يزال مانشستر سيتي يتفاوض مع برايتون، من أجل شراء الإسباني مارك كوكوريلا 23 عاماً من الأخير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض انتقال الأوكراني أوليكساندر زينشينكو إلى نادي أرسنال.

ووفق شبكة ( سبورتس مول) البريطانية، فإن نادي برايتون لن يوافق على بيع كوكوريلا، بأقل من 50 مليون جنيه إستريني. أي ما يعادل 59.8 مليون دولار أمريكي.

مانشستر سيتي وصفقة كوكوريلا

وأضافت الشبكة، ” نادي برايتون يريد أكثر من 50 مليون باوند، ولن يقبل بأقل من ذلك من هذا المبلغ، لإتمام صفقة انتقال كوكوريلا إلى مانشستر سيتي”.

Excl: Manchester City are finally set to open official talks with Brighton for Marc Cucurella, bid is coming – full verbal agreement almost reached on personal terms. 🚨🔵 #MCFC Cucurella, always been Pep’s priority this summer and City will now push after selling Zinchenko. pic.twitter.com/pVBhTWNBVB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

من جهته، قالت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الإسباني كوكوريلا هذا الصيف، ولكن برسوم صفقة لن تتجاوز عن 30 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضاً:

كما وأشارت الصحيفة، ” نادي السيتي يرفض ضم مارك كوكوريلا إلى صفوفه، برسوم انتقال أكثر من قيمة انتقال زينتشينكو إلى صفوف أرسنال والتي بلغت 30 مليون جنيه إسترليني”.

وكان المدافع الإسباني كوكوريلا، انتقل إلى نادي برايتون الصيف الماضي، قادماً من صفوف خيتافي بصفقة بلغت قيمتها 15.5 مليون جنيه إسترليني .

The Athletic | برايتون رفض عرض السيتي بشأن مارك كوكوريلا 30 مليون مبلغ أقل بكثير من الذي يقيمه به النادي حيث يحدد قيمته بـ 50 مليون ورفض رفضا قاطعا أي مبلغ أقل من ذلك. ومن المقرر أن تستمر المحادثات حيث أنها الآن في مرحلة مبكرة لكن السيتي يفكر في سحب عرضه اذا لم تخفض المطالب. pic.twitter.com/XCldOd96YY — COPE (@COPE_AR) July 21, 2022

وحاز كوكوريلا على جائزة أفضل لاعب مع نادي برايتون الموسم المنصرم، نظراً للأداء الرائع الذي قدمه اللاعب مع الفريق. فقد شارك في 39 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً الهدف الوحيد مع صناعة 3 أهداف.

Better is not possible 😂

It is an honour to recieve these awards.

Thanks to all my teammates for the help they provided me during the season and to all the fans for the support throughout the year.

It makes me really proud to be part of this great Brighton & Hove Albion family pic.twitter.com/ZpxrSzvrKR — Marc Cucurella (@cucurella3) May 10, 2022

الخيار البديل

وفي حال فشل فريق الأزرق السماوي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، في التوصل إلى اتفاق مع نظيره براتيون لإتمام صفقة انتقال كوكوريلا إلى صفوفه، فإنه سيدخل في سباق التنافس مع تشيلسي على شراء الكرواتي بورنا سوسا لاعب شتوتغارت الألماني.

وقالت تقارير صحفية ألمانية، بأن نادي ستوتغارت الألماني مستعد لبيع اللاعب سوسا، مقابل مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضاً:

كما وأردفت تلك التقارير، بأن مانشستر سيتي سيواجه المنافسة القوية على إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي سوسا مع نظيره تشيلسي.

وخاض سوسا لاعب شتوتغارت الألماني، في 26 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف. كما وصناعة 23 هدفاً لزملائه منذ قدومه في صيف 2018.

جاك غوغان | بورنا سوسا ظهير شتوتغارت على قائمة البدلاء المحتملين في مركز الظهير الأيسر لمان سيتي في حال كان السعر المطلوب لمارك كوكوريلا عالي جداً . pic.twitter.com/7FjCctYL1n — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 18, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي مانشستر سيتي عقد العديد من الصفقات القوية. في سوق الانتقالات الصيفية ( الميركاتو) حتى الآن، كان من أبرزها النرويجي إرينغ هالاند، وكالفين فيليبس، وستيفان أورتيجا.

قد يهمك أيضاً: