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رياضة

مانشستر سيتي يريد شراء كوكوريلا ولكن بهذا المبلغ!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي وصفقة الإسباني كوكوريلا watanserb.com
مانشستر سيتي وصفقة الإسباني كوكوريلا
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وطن – لا يزال مانشستر سيتي يتفاوض مع برايتون، من أجل شراء الإسباني مارك كوكوريلا 23 عاماً من الأخير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض انتقال الأوكراني أوليكساندر زينشينكو إلى نادي أرسنال.

ووفق شبكة ( سبورتس مول) البريطانية، فإن نادي برايتون لن يوافق على بيع كوكوريلا، بأقل من 50 مليون جنيه إستريني. أي ما يعادل 59.8 مليون دولار أمريكي.

مانشستر سيتي وصفقة كوكوريلا

وأضافت الشبكة، ” نادي برايتون يريد أكثر من 50 مليون باوند، ولن يقبل بأقل من ذلك من هذا المبلغ، لإتمام صفقة انتقال كوكوريلا إلى مانشستر سيتي”.

من جهته، قالت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الإسباني كوكوريلا هذا الصيف، ولكن برسوم صفقة لن تتجاوز عن 30 مليون جنيه إسترليني.

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كما وأشارت الصحيفة، ” نادي السيتي يرفض ضم مارك كوكوريلا إلى صفوفه، برسوم انتقال أكثر من قيمة انتقال زينتشينكو إلى صفوف أرسنال والتي بلغت 30 مليون جنيه إسترليني”.

وكان المدافع الإسباني كوكوريلا، انتقل إلى نادي برايتون الصيف الماضي، قادماً من صفوف خيتافي بصفقة بلغت قيمتها 15.5 مليون جنيه إسترليني .

وحاز كوكوريلا على جائزة أفضل لاعب مع نادي برايتون الموسم المنصرم، نظراً للأداء الرائع الذي قدمه اللاعب مع الفريق. فقد شارك في 39 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً الهدف الوحيد مع صناعة 3 أهداف.

الخيار البديل

وفي حال فشل فريق الأزرق السماوي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، في التوصل إلى اتفاق مع نظيره براتيون لإتمام صفقة انتقال كوكوريلا إلى صفوفه، فإنه سيدخل في سباق التنافس مع تشيلسي على شراء الكرواتي بورنا سوسا لاعب شتوتغارت الألماني.

وقالت تقارير صحفية ألمانية، بأن نادي ستوتغارت الألماني مستعد لبيع اللاعب سوسا، مقابل مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني.

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كما وأردفت تلك التقارير، بأن مانشستر سيتي سيواجه المنافسة القوية على إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي سوسا مع نظيره تشيلسي.

وخاض سوسا لاعب شتوتغارت الألماني، في 26 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف. كما وصناعة 23 هدفاً لزملائه منذ قدومه في صيف 2018.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي مانشستر سيتي عقد العديد من الصفقات القوية. في سوق الانتقالات الصيفية ( الميركاتو) حتى الآن، كان من أبرزها النرويجي إرينغ هالاند، وكالفين فيليبس، وستيفان أورتيجا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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