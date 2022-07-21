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رد فعلها لا يُوصف.. فيديو مؤثر لفتاة ألمانية اعتقنت الإسلام خلال زيارتها لتركيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اعتناق فتاة ألمانية الاسلام watanserb.com
فتاة ألمانية تعلن إسلامها في تركيا
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بالمؤثر، لفتاة ألمانية تشهر إسلامها خلال زيارتها إلى تركيا.

والفتاة تدعى بتيرغر، وتبلغ من العمر 20 عامًا ، وتعمل أمينة صندوق في شتوتغارت بألمانيا، وقد جاءت إلى غازي عنتاب بهدف السياحة.

وشوهدت الفتاة، وهي تجلس أمام مفتي ولاية غازي عنتاب التركية حسين ريديلر، وهو يلقنها الشهادة، فيما ظهرت عليها معالم الفرحة لدرجة أن دموعها انهمرت.

كيف اعتنقت الإسلام؟

وبيتيرغر سبق أن أجرت سابقا أبحاثًا عن الإسلام وأرادت أن تعتنق الإسلام طواعية بعد تأثرها الكبير به، تقدمت بطلب إلى مفتي غازي عنتاب لإعتناق الدين الحنيف.

وقالت بيتيرجر ، التي أسلمت في حفل اعتناق الإسلام في مبنى مفتي الولاية، إنها تركت عبئًا كبيرًا عليها بعد أن نطقت الشهادة.

وأضافت: “شعرت أنني بحالة جيدة جدا. أردت أن أصبح مسلمة لفترة طويلة جدا. لم يخبرني أحد عن الإسلام لقد اخترت الإسلام بنفسي. لأن الإسلام دين جميل. بكيت على الإسلام ، لم أستطع أن أتمالك نفسي”.

بدوره، صرح مفتي الولاية بأن بتيرجر اختارت الإسلام بمحض إرادتها ، وأنهم قدموا لها شهادة اعتناق الإسلام وأعطوها القرآن كهدية.

وحظي مقطع الفيديو، بردود أفعال واسعة بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قالت “Asmaa Moamen”: “ما شاء الله،ربنا يثبتك على الحق”.

وكتب حساب باسم “النجم الطارق”: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كببرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا اله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا اله إلا الله. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا”.

طيار مكسيكي يعتنق الإسلام

وفي نهاية يونيو الماضي، اعتنق الطيار المكسيكي هوغو غوتيريز الإسلام، وذلك في مدينة إزميت في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا.

وقرر غوتيريز اعتناق الإسلام بعد تعلمه مبادئه وكذلك التعرف على عاداته وتقاليده. ورغبته بالزواج من فتاة مسلمة التقى بها في العاصمة الكويتية في وقت سابق.

وأقيمت بهذه المناسبة مراسم دخول غوتيريز الإسلام، في دار الإفتاء في مدينة إزميت بحضور مفتي مدينة إزميت محمد رشاد شفالي.

بينما دعا المفتي شفالي، غوتيريز لنطق شهادة التوحيد علانية وإعلان دخوله الإسلام.

وفي كلمة له، قال شفالي إن “الإسلام يجب ما قبله، وبدخولك الإسلام أصبحت أخاً لنا”.

وعقب انتهاء المراسم، أهدى مفتي الولاية لغوتيريز نسخة من القرآن الكريم وكتاب قصص الأنبياء مترجم للغة الأسبانية.

المصدرالجزيرة نت + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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