“جثث الحجاج في مشعر منى”.. ما حقيقة اللقطات المتداولة؟

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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات قيل إنها تُظهر أشخاصًا قضوا في الحج، وسط ادعاءات بأنه يعود لموسم الحج هذا العام.

وأظهرت صورة متداولة، عدة جثث على الأرض وحولها عدد من الأشخاص، وسُمِع شخص يقول: “موتى بالمئات في منى نتيجة التدافع”، وقيل إنهم من جنسيات مختلفة بينها مصر والمغرب.

جاء ذلك في وقت لم يشهد موسم الحج هذا العام، أي إعلان من قبل السلطات عن سقوط حالات وفاة، وذلك بعدما كانت قد شهدت سنوات سابقة حوادث دوافع أدت إلى سقوط حالات وفاة.

وبحسب قناة الحرة، فقد أرشد التفتيش عن تلك اللقطات، إلى مقاطع تتشابه معها في عناصرها، لكن هذه المقاطع منشورة في العام 2015، ما يدحض أن تكون هذه المشاهد حديثة.

وكان موسم الحج في 2015، قد شهد حادثة تدافع قرب مِنى في أول أيام عيد الأضحى، ما أدى إلى وفاة أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من 800 آخرين في أسوأ حادث منذ نحو ثلاثة عقود.

وآنذاك، قال مسؤول في وزارة الصحّة السعودية إن التدافع وقع في وقت رمي الجمرات، حين حاول حشد من الحجاج مغادرة الموقع فيما كان عدد كبير يحاول الوصول إليه.

رئيس أمن الدولة، يهنئُ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٣هـ.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/znodQSQgkY — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) July 11, 2022

وبخصوص موسم حج هذا العام، كشفت السلطات السعودية أن أكثر من 900 ألف حاج أدوا مناسك الحج هذا العام، وذلك بعد بعد عامين من تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.

وتعاونت نحو 40 جهة معنية سعودية، من أجل خدمة 916،829 حاجا، منهم 85% قدموا من خارج المملكة، في حين قدم 15% من داخل المملكة.

شاهد بالفيديو: لحظة إعلان أمير مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح موسم حج هذا العام. – pic.twitter.com/rfSIZUfPdg — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 11, 2022

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية الحجز وإصدار التصاريح الخاصة لأداء العمرة من داخل وخارج المملكة، ابتداء من الأول من محرم من العام الهجري القادم، على أن يكون ذلك من خلال تطبيق اعتمرنا.