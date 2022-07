بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

وطن – غرد الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني 57 عاماً، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، على قرار إقصائه من جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف).

وقال مدرب الأهلي المصري السابق موسيماني، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، بعد اعادة تغريده غيابه تلك الجائزة، ” بصراحة، كان يجب عليّ أن أفعل ما هو أفضل”.

وأردف موسيماني، ” لا أستطيع أن أتوقع أن تكون الميدالية البروزية في كأس العالم للأندية، وفضية دوري أبطال أفريقيا غير كافية”.

كما وأضاف، ” طالما حصلت ديزيريه إليس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، على جائزتها. فهي تمثلنا جميعاً في جنوب أفريقيا”.

Honestly, I should do better. I can’t expect to be bronze (FIFA Club World Cup ) ,silver (CAF CL) medalist and win.But my daughter already gave me award for winning the same FIFA bronze & CAF Super Cup & Champions League( 2x in a row nogal) in the absence of Caf awards.💪🏿 https://t.co/UJKAYxHaju

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) July 20, 2022