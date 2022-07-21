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رياضة

بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سخرية موسيماني من قرار الكاف watanserb.com
سخرية موسيماني من قرار الكاف
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وطن – غرد الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني 57 عاماً، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، على قرار إقصائه من جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف).

وقال مدرب الأهلي المصري السابق موسيماني، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، بعد اعادة تغريده غيابه تلك الجائزة، ” بصراحة، كان يجب عليّ أن أفعل ما هو أفضل”.

سخرية موسيماني من قرار الكاف

وأردف موسيماني، ” لا أستطيع أن أتوقع أن تكون الميدالية البروزية في كأس العالم للأندية، وفضية دوري أبطال أفريقيا غير كافية”.

كما وأضاف، ” طالما حصلت ديزيريه إليس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، على جائزتها. فهي تمثلنا جميعاً في جنوب أفريقيا”.

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وختم موسيماني تغريدته، ” ابنتي منحتني بالفعل جائزة للفوز بنفس برونزية كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي في غياب جوائز الكاف!”.

وكان بيتسو موسيماني قد قدم فسخ تعاقده مع الأهلي المصري بالتراضي، بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، مع المارد الأحمر، ليتولي المهمة سامي قمصان كمدرب مؤقت. ليتعاقد النادي بعدها مع البرتغالي ريكاردو سواريس.

حفل توزيع جوائز الكاف 2022

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، قد قلص عدد المنافسين على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022، من 10 إلى 5 ثم إلى 3 للتنافس على تلك الجائزة على مستوى القارة الأفريقية السمراء لهذا العام.

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كما وخرج الجنوبي الأفريقي موسيماني من المدربين ال5 الأوائل المنافسين، على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2022.

ويتنافس الثلاثي البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، والمغربي وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي. والسنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال. بعد وصولهم إلى المرحلة النهائية.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف 2022، الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) في دولة المغرب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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