بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

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وطن – غرد الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني 57 عاماً، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، على قرار إقصائه من جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف).

وقال مدرب الأهلي المصري السابق موسيماني، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، بعد اعادة تغريده غيابه تلك الجائزة، ” بصراحة، كان يجب عليّ أن أفعل ما هو أفضل”.

سخرية موسيماني من قرار الكاف

وأردف موسيماني، ” لا أستطيع أن أتوقع أن تكون الميدالية البروزية في كأس العالم للأندية، وفضية دوري أبطال أفريقيا غير كافية”.

كما وأضاف، ” طالما حصلت ديزيريه إليس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، على جائزتها. فهي تمثلنا جميعاً في جنوب أفريقيا”.

Honestly, I should do better. I can’t expect to be bronze (FIFA Club World Cup ) ,silver (CAF CL) medalist and win.But my daughter already gave me award for winning the same FIFA bronze & CAF Super Cup & Champions League( 2x in a row nogal) in the absence of Caf awards.💪🏿 https://t.co/UJKAYxHaju — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) July 20, 2022

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وختم موسيماني تغريدته، ” ابنتي منحتني بالفعل جائزة للفوز بنفس برونزية كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي في غياب جوائز الكاف!”.

وكان بيتسو موسيماني قد قدم فسخ تعاقده مع الأهلي المصري بالتراضي، بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، مع المارد الأحمر، ليتولي المهمة سامي قمصان كمدرب مؤقت. ليتعاقد النادي بعدها مع البرتغالي ريكاردو سواريس.

حفل توزيع جوائز الكاف 2022

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، قد قلص عدد المنافسين على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022، من 10 إلى 5 ثم إلى 3 للتنافس على تلك الجائزة على مستوى القارة الأفريقية السمراء لهذا العام.

العقول المُدبرة 🧠 القائمة النهائية لاختيار أفضل مُدرب في إفريقيا 👇#CAFAwards2022 pic.twitter.com/QNogkfVL5L — #CAFAwards2022 – عربي (@caf_online_AR) July 20, 2022

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كما وخرج الجنوبي الأفريقي موسيماني من المدربين ال5 الأوائل المنافسين، على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2022.

ويتنافس الثلاثي البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، والمغربي وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي. والسنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال. بعد وصولهم إلى المرحلة النهائية.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف 2022، الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) في دولة المغرب.

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