براد بيت يثير الجدل بعد ظهوره مرتديا “تنورة” في برلين.. لماذا قام بهذا الأمر؟!

وطن – تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا والتي أدت لوفاة الآلاف خلال الأيام الماضية، نشرت وكالة “أسوشييتد برس” الامريكية مقطع فيديو للممثل الأمريكي الشهير براد بيت وهو يرتدي تنورة خلال تواجده في العاصمة الألمانية برلين.

وفاجأ الممثل الأمريكي براد بيت الجمهور، حين ظهر مرتدياً التنورة على السجادة الحمراء، أمام سينما “زوو بلاست” في العاصمة برلين، وذلك خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Bullet Train.

وقال براد بيت عند سؤاله عن سبب ارتدائه التنورة: “النسيم، النسيم.. أردتُ الحصول على نسمةٍ باردة”؛ في إشارةٍ منه إلى موجة الحرّ الشديد التي تضرب عدداً من دول أوروبا هذه الفترة.

At the Berlin premiere of "Bullet Train," Brad Pitt beats the heat by wearing a kilt. pic.twitter.com/qpK0AFCpsA

— AP Entertainment (@APEntertainment) July 19, 2022