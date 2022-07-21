براد بيت يثير الجدل بعد ظهوره مرتديا “تنورة” في برلين.. لماذا قام بهذا الأمر؟!

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وطن – تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا والتي أدت لوفاة الآلاف خلال الأيام الماضية، نشرت وكالة “أسوشييتد برس” الامريكية مقطع فيديو للممثل الأمريكي الشهير براد بيت وهو يرتدي تنورة خلال تواجده في العاصمة الألمانية برلين.

وفاجأ الممثل الأمريكي براد بيت الجمهور، حين ظهر مرتدياً التنورة على السجادة الحمراء، أمام سينما “زوو بلاست” في العاصمة برلين، وذلك خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Bullet Train.

وقال براد بيت عند سؤاله عن سبب ارتدائه التنورة: “النسيم، النسيم.. أردتُ الحصول على نسمةٍ باردة”؛ في إشارةٍ منه إلى موجة الحرّ الشديد التي تضرب عدداً من دول أوروبا هذه الفترة.

At the Berlin premiere of "Bullet Train," Brad Pitt beats the heat by wearing a kilt. pic.twitter.com/qpK0AFCpsA — AP Entertainment (@APEntertainment) July 19, 2022

وفي الإطلالة التي خطفت الأنظار من زملائه النجوم، وأثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتدى بيت تنورةً تصل إلى الركبة باللون البنّي، مع سترةٍ باللون نفسه، ونسّق معهما قميصاً زهرياً وحذاءً أسود عالياً.

براد بيت يروّج لفيلمه الجديد

وكان براد بيت قد انضم إلى أبطال فيلمه الجديد Bullet Train على السجادة الحمراء: جوي كينج، وزازي بيتز، وآرون تايلور جونسون، وبريان تايري هنري، إضافةً إلى المخرج ديفيد ليتش وزوجته كيلي ماكورميك، التي كانت أحد منتجي الفيلم.

ويلعب براد بيت في الفيلم دور قاتلٍ غير محظوظ، يصمّم على أداء وظيفته بعد خروج عددٍ كبير من منافسيه من المهنة. إلا أن القدر يضعه -خلال مهمّته الأخيرة- في مسارٍ تصادميّ مع قتلة من بلدانٍ مختلفة، ليتصارعوا فيما بينهم على متن أسرع قطارٍ في العالم، في رحلةٍ من دون توقف عبر اليابان الحديثة.

ومن المقرّر أن يُطرح Bullet Train -الذي يندرج تحت إطار أفلام الحركة والإثارة- في دور السينما يوم 5 أغسطس/آب المقبل، وتشاركه البطولة النجمة ساندرا بولوك، التي غابت عن العرض الافتتاحيّ للفيلم.

تجدر الإشارة إلى أن براد بيت ونجوم الفيلم يقومون بجولةٍ واسعة في أنحاء أوروبا، من أجل الترويج للفيلم الجديد. فقبل برلين، تواجدوا في العاصمة الفرنسية باريس، وانتقلوا من بعدها إلى لندن