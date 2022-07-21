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بايدن راكع أمام محمد بن سلمان.. حقيقة الصورة الرائجة بالسعودية

باسل النجار
كتب باسل النجار
ركوع بايدن أمام محمد بن سلمان watanserb.com
ركوع بايدن أمام محمد بن سلمان
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وطن- روجت كتائب الذباب الإلكتروني بالسعودية، خلال الأيام الماضية لصورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالت إنها التقطت خلال لقاء بايدن بابن سلمان، في قمة جدة.

حقيقة ركوع بايدن أمام محمد بن سلمان

وتظهر الصورة المتداولة ورصدتها (وطن) الرئيس الأمريكي بايدن، في وضعية (الركوع) أمام محمد بن سلمان.

واحتفت كتائب الذباب كثيرا بهذه الصورة وروجت لها بشكل كبير على موقع تويتر في السعودية، ما دفع الكثيرين للبحث وراء قصة هذه الصورة وحقيقتها.

وبتتبع (وطن) لهذه القصة اتضح أن هذه الصورة “مفبركة” وتم التلاعب فيها عبر برامج “الفوتوشوب”.

حيث اتضح أن الصورتين منفصلتين تماما وتم تركيبهم لتظهر الصورة الأخيرة بهذا الشكل.

صورة مفبركة تم التلاعب بها

ويشار إلى أن الصورة الأولى لولي العهد محمد بن سلمان، كانت قد التقطت له خلال استقباله جو بايدن، لكنه يظهر في الصورة بمفرده قبل دخول بايدن إليه.

أما الصورة الثانية التي تم تركيبها مع صورة ابن سلمان، فهي صورة قديمة لبايدن، التقطت له عام 2020، أثناء زيارته لولاية ميشيغان في خضم حملته الانتخابية.

وانحنى بايدن وقتها للطفل (C.J. Brown) أثناء تواجده في متجر للملابس في شارع الأزياء بالولاية.

وبهذا يتضح التلاعب الذي حدث، وأنه تم دمج صورتين مختلفتين للرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمير محمد بن سلمان في صورة واحدة.

وكان واضحا من تعليقات كتائب الذباب الإلكتروني، صدور أوامر لهم بالترويج لهذه الصورة المفبركة على نطاق واسع، وهو أمر يتناسب مع تصرفات الأمير السعودي المراهق، بحسب وصف نشطاء.

مصافحة القبضة بين بايدن ومحمد بن سلمان

وظهر بايدن خلال أاول لقاء له بولي العهد محمد بن سلمان، في قمة جدة وهو يصافحه عن طريق (القبضة) فقط، بدواعي الاحترازات من كورونا.

واثارت الصورة آنذاك الكثير من التكهنات حولها، وما إذا كانت تعتبر انتصارا لولي العهد أم إهانة جديدة له، بعد وصفه من قبل بايدن سابقا بـ”المنبوذ”.

وخلال لقائهما واجه بايدن محمد بن سلمان، بدوره في مقتل جمال خاشقجي.

ورد محمد بن سلمان بنفي مسؤوليته عن مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وكذلك فعل المسؤولون السعوديون الذين شككوا في سجل حقوق الإنسان للولايات المتحدة بشأن الانتهاكات في سجن أبو غريب، خلال حرب العراق.

سر “السجادة البنفسجية” في استقبال ابن سلمان لبايدن بقمة جدة!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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