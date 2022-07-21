الإعلان عن موعد حفل تخرج ذي يزن بن هيثم بن طارق من أكاديمية ساندهيرست

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وطن – أعلنت الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة “ساندهيرست” عن موعد احتفال تخرج الدورة العسكرية رقم 222.

وقالت الأكاديمية أن موعد احتفال التخرج تم تحديده يوم السبت المقبل 23 يوليو/تموز الجاري، حيث حيث سيتم تخريج الدورة 222 التي تضم ولي عهد سلطنة عمان ووزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن هيثم بن طارق.

تحتفل الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست يوم السبت ٢٣ يوليو ، بتخريج الدورة العسكرية ٢٢٢ ، التي تضم صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم. pic.twitter.com/IwEyAy9WeP — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 20, 2022

ولد يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد في 21 أغسطس/ آب من عام 1990 وهو النجل الأكبر للسلطان وله ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

نظام جديد ينظم انتقال الحكم

وفي يناير/كانون الثاني 2021 أصدر السلطان هيثم بن طارق نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان”.

وحسب وكالة الأنباء العمانية حينها، فإن “أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة”.

وفاة السلطان قابوس

يشار إلى انه يوم 10يناير/ كانون الثاني 2020، توفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن تربع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة.

ولم يسم قابوس وريثًا للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.

تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم

وعقب ساعات من الوفاة، أدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية سلطانا تاسعا لعمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس.

ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.