الخميس, يوليو 21, 2022
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أول إصابة بجدري القرود في قطر والصحة توصي المواطنين بهذا الأمر

باسل النجار
كتب باسل النجار
جدري القرود في قطر watanserb.com
جدري القرود في قطر
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وطن- أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض “جدري القرود” داخل الدولة، موضحة أن الإصابة خاصة بمسافر عائد من خارج الدولة.

أول إصابة بجدري القرود في قطر

وأوضحت الصحة القطرية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأنه “قد تم عزل المريض لتلقي الرعاية​​ الطبية اللازمة.”

وجاء ذلك ـ وفق البيان ـ حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وقالت وزارة الصحة في قطر إنه تم أيضا حصر جميع المخالطين للمصاب الذي تم رصده.

ويقوم فريق التقصي ـ بحسب الصحة القطرية ـ بمتابعة الحالة الصحية للمخالطين للشخص الذي ظهرت إصابته بجدري القرود، لمدة ٢١ يوماً تحسباً لظهور أي أعراض لديهم.

الصحة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة

هذا وأوضحت وزارة الصحة العامة في قطر، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للكشف المبكر عن أي حالة مشتبه بها.

كما أكدت على توفير وسائل الكشف والتشخيص في المختبرات الوطنية، وتحديث الأدلة والقواعد الإرشادية للتعامل مع المرض.

وأفادت وزارة الصحة القطرية أنها تقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بمتابعة الوضع الوبائي العالمي والإقليمي، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وفي ختام بيانها التوضيحي أوصت وزارة الصحة العامة في قطر، أفراد المجتمع بضرورة اتباع الإرشادات الصحية وخاصة أثناء السفر.

وأضافت:”ويعمل فريق الاتصال في مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي 16000 على تلقي أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالمرض على مدار الساعة.”

أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

المصدروزارة الصحة القطرية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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