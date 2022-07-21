الرئيسيةالهدهدأتراك يهاجمون سياح خليجيين في مسبح أحد المنتجعات بإسطنبول (فيديو)
الهدهد

أتراك يهاجمون سياح خليجيين في مسبح أحد المنتجعات بإسطنبول (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أتراك يهاجمون سياح خليجيين watanserb.com
أتراك يهاجمون سياح خليجيين
- Advertisement -

وطن– هاجم أتراك مجموعة من السياح الخليجيين أثناء تواجدهم في مسبح، في مشهد أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل.

أتراك يهاجمون سياح خليجيين

وأظهر مقطع فيديو عدداً من الأتراك وهم يضربون السياح، ويلقون عليهم “كراس” كانت بالقرب منهم على “بيست” أحد المسابح.

ثم يقوم عدد من الأتراك بمهاجمة سائح بدا مرتدياً ثيابا سوداء ويقومون بضربه وركله.

ولفت بعض النشطاء إلى أن السياح العرب الذين ظهروا بالمقطع هم من الجنسية “الكويتية”، دون تأكيد هذه الأنباء من مصادر رسمية.

وبحسب “موقع تركيا عاجل”، فقد وقع الحادث في مسبح بمنطقة “مودانيا” في بورصة شمال غرب البلاد ظهر، الأربعاء.

وبحسب المصدر فإن سكان المنطقة حذروا الرعايا الأجانب الذين أرادوا دخول المسبح من الدخول. وحصل تلاسن ثم شجار وتضارب بين الطرفين.

ومن ناحية أخرى، قيل إن الرعايا الأجانب الذين أرادوا دخول المسبح يمتلكون عقارات في الموقع، واندلع الشجار عندما أراد الأتراك منعهم.

“الأتراك وإهانة الخليجي”

وتباينت تعليقات وردود أفعال مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بين الاستياء والغضب.

وبعضهم أظهر “نبرة شماتة” لذهاب الخليجيين إلى تركيا رغم العنصرية المنتشرة فيها ضد اللاجئين والمهاجرين عامة.

وعلق “محمد عامر الشهري” أن مهمة الأتراك إهانة الخليجي بالذات السعودي ـ حسب وصفه ـ وهذا ما سمعه كما قال من قنواتهم الإلكترونية.

واستدرك بنبرة تشف”: “أنا أشد على يدهم اللعينة.. يارجل أروح أديس أبابا أشرف وأنظف وأفضل بمليون مرة”.

فيما قال “نايف العنزي” أنه كلما رأى فيديو لـ”مرمطة” سياح خليجيين في تركيا أصابته نوبة ضحك وتعجب”.

وخاطب العنزي السائح السعودي: “كيف تُسافر لدولة نسبة وقوعك في الخطر بها كبيرة جداً” .

وعبر عن اعتقاده بأن من يذهب إلى تركيا رغم علمه بذلك هو شخص يبحث عن المضايقة والإهانة وهكذا هي تركيبتهم”.

وفي هذا السياق نبه “العرابي الحارثي” من السفر لتركيا فالكثير منهم -كما قال- يكرهون الخليجين.

وكان وزير الثقافة والسياحة التركي “محمد نوري أرصوي” قال في وقت سابق، إن بلاده استقبلت نحو 150 ألف سائح يومياً في شهر مايو. وأنها تهدف إلى استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري 2022.

العنصرية ضد العرب في تركيا

ويشار إلى أنه قبل أيام تداول ناشطون، مقطعا مصورا يعكس المزاج العام في الشارع التركي حيال اللاجئين السوريين، وإلى أي مدى وصلت العنصرية ضد اللاجئين هناك.

وظهر في الفيديو المنتشر على نطاق واسع، عدد من الأتراك وبينهم لاجىء سوري شاب في أحد الشوارع التركية، حيث دار بينهم سجالا حادا.

وكان أحد الأتراك يتحدث عن أن الحصول على الجنسية للاجئين السوريين ينبغي أن لا يكون بهذه السهولة.

وهنا تدخل الشاب السوري في الحديث ليفحمهم ووجه أسئلة فضحت عنصرية هؤلاء، وكان لافتا تحدثه بلغة تركية سليمة وقوية.

رد ناري ومُلجم من شاب سوري على أتراك سألوه: “ماذا تفعل هنا؟ اذهب وأنقذ بلدك” (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

رد فعلها لا يُوصف.. فيديو مؤثر لفتاة ألمانية اعتقنت الإسلام خلال زيارتها لتركيا

الهدهد

تركيا تُكذب السلطات العراقية وأول رد رسمي بشأن قصف منتجع في دهوك بالعراق

الهدهد

لحظة القصف التركي للمصطافين بمنتجع زاخو في دهوك بالعراق (فيديو)

الهدهد

رد ناري ومُلجم من شاب سوري على أتراك سألوه: “ماذا تفعل هنا؟ اذهب وأنقذ بلدك” (فيديو)

اقتصاد

ارتفاع نسبة شراء الأجانب للمنازل في تركيا إلى 81% خلال حزيران الماضي

الهدهد

تخريب “مقبرة يهودية” بتركيا.. هذا ما حدث للقبور واستنفر اليهود حول العالم (فيديو)

الهدهد

الإمارات تعتقل عاصم غفور المحامي السابق لـ جمال خاشقجي أثناء عبوره إلى تركيا

حياتنا

رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك و”كف من الذهب”.. “نمبر وان” تريند (فيديو)

الهدهد

خلية الإعدام.. تفاصيل جديدة عن مخطط إيراني لاغتيال إسرائيليين في تركيا

الهدهد

وصفت العرب بـ”الهمج”.. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا

الهدهد

الشرطة التركية تقتل طفلا خلال إطلاق نار على حافلة مهاجرين

الهدهد

محكمة تركية تطلق سراح أردني متهم باغتيال رئيس هاييتي وترفض تسليمه للإنتربول

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا