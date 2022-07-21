أتراك يهاجمون سياح خليجيين في مسبح أحد المنتجعات بإسطنبول (فيديو)

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وطن– هاجم أتراك مجموعة من السياح الخليجيين أثناء تواجدهم في مسبح، في مشهد أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل.

أتراك يهاجمون سياح خليجيين

وأظهر مقطع فيديو عدداً من الأتراك وهم يضربون السياح، ويلقون عليهم “كراس” كانت بالقرب منهم على “بيست” أحد المسابح.

أتراك يقومون بمهاجمة السياح الخليجيين اثناء تواجدهم بالمسبح!

pic.twitter.com/vYrMrqSdjh — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 21, 2022

ثم يقوم عدد من الأتراك بمهاجمة سائح بدا مرتدياً ثيابا سوداء ويقومون بضربه وركله.

ولفت بعض النشطاء إلى أن السياح العرب الذين ظهروا بالمقطع هم من الجنسية “الكويتية”، دون تأكيد هذه الأنباء من مصادر رسمية.

وبحسب “موقع تركيا عاجل”، فقد وقع الحادث في مسبح بمنطقة “مودانيا” في بورصة شمال غرب البلاد ظهر، الأربعاء.

وبحسب المصدر فإن سكان المنطقة حذروا الرعايا الأجانب الذين أرادوا دخول المسبح من الدخول. وحصل تلاسن ثم شجار وتضارب بين الطرفين.

ومن ناحية أخرى، قيل إن الرعايا الأجانب الذين أرادوا دخول المسبح يمتلكون عقارات في الموقع، واندلع الشجار عندما أراد الأتراك منعهم.

“الأتراك وإهانة الخليجي”

وتباينت تعليقات وردود أفعال مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بين الاستياء والغضب.

وبعضهم أظهر “نبرة شماتة” لذهاب الخليجيين إلى تركيا رغم العنصرية المنتشرة فيها ضد اللاجئين والمهاجرين عامة.

وعلق “محمد عامر الشهري” أن مهمة الأتراك إهانة الخليجي بالذات السعودي ـ حسب وصفه ـ وهذا ما سمعه كما قال من قنواتهم الإلكترونية.

واستدرك بنبرة تشف”: “أنا أشد على يدهم اللعينة.. يارجل أروح أديس أبابا أشرف وأنظف وأفضل بمليون مرة”.

الأتراك مهمتهم اهانة الخليجي بالذات السعودي هذي سمعتها في قنواتهم الإلكترونية.وانا أشد على يدهم اللعينه.

تركيا تركيا! يارجل اروح أديس أبابا أشرف وانظف وأفضل بمليون مرة. — محمد عامر الشهري MOHAMED ALSHEHRI (@M_A_Alshehri9) July 21, 2022

فيما قال “نايف العنزي” أنه كلما رأى فيديو لـ”مرمطة” سياح خليجيين في تركيا أصابته نوبة ضحك وتعجب”.

وخاطب العنزي السائح السعودي: “كيف تُسافر لدولة نسبة وقوعك في الخطر بها كبيرة جداً” .

وعبر عن اعتقاده بأن من يذهب إلى تركيا رغم علمه بذلك هو شخص يبحث عن المضايقة والإهانة وهكذا هي تركيبتهم”.

مادري كل ما يمرني مقطع أو خبر عن مرمطة سياح خليجيين في #تركيا ، تُصيبني نوبة ضحك وتعجب.

كيف تُسافر لدولة نسبة وقوعك في الخطر بها كبيرة جداً ؟؟!! عموماً من يذهب هناك، شخص يبحث عمن يُضايقة ويهينه، في ناس هذه هي تركيبتها! 🤷🏻‍♂️

سافر #تل_ابيب ولا تُسافر #تركيا ، والخيارات كثيرة جداً . https://t.co/E2qxJtGMk9 — نايف العنزي (@xp288) July 21, 2022

وفي هذا السياق نبه “العرابي الحارثي” من السفر لتركيا فالكثير منهم -كما قال- يكرهون الخليجين.

وكان وزير الثقافة والسياحة التركي “محمد نوري أرصوي” قال في وقت سابق، إن بلاده استقبلت نحو 150 ألف سائح يومياً في شهر مايو. وأنها تهدف إلى استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري 2022.

العنصرية ضد العرب في تركيا

ويشار إلى أنه قبل أيام تداول ناشطون، مقطعا مصورا يعكس المزاج العام في الشارع التركي حيال اللاجئين السوريين، وإلى أي مدى وصلت العنصرية ضد اللاجئين هناك.

العنصرية تتصاعد في تركيا، صبي سوري يتعرض لهجمة عنصرية جماعية في الشارع اثناء اجراء أحد اللقاءات المتلفزة pic.twitter.com/QtCNNqfHQc — الأردنية نت (@alurdunyya) July 19, 2022

وظهر في الفيديو المنتشر على نطاق واسع، عدد من الأتراك وبينهم لاجىء سوري شاب في أحد الشوارع التركية، حيث دار بينهم سجالا حادا.

وكان أحد الأتراك يتحدث عن أن الحصول على الجنسية للاجئين السوريين ينبغي أن لا يكون بهذه السهولة.

وهنا تدخل الشاب السوري في الحديث ليفحمهم ووجه أسئلة فضحت عنصرية هؤلاء، وكان لافتا تحدثه بلغة تركية سليمة وقوية.