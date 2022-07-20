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من جديد وللمرة الثالثة.. جاسم بهمن يزعم: “ما في كأس عالم في قطر”!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جاسم بهمن watanserb.com
حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق جاسم محمد خليفه بهمن
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وطن – من جديد وللمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة، عاد حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق، جاسم محمد خليفه بهمن لتصريحاته المثيرة للجدل، زاعما أن مونديال قطر 2022 لن يقام.

وقال “بهمن” في مقابلة مع موقع “ترند نيوز” الكويتي، أن ما يقوله هو رؤى وأحلام له ولغيره متمنيا ألا تتحقق.

وأضاف “بهمن” أنه بالنسبة له لا يوجد كأس عالم في قطر، على الرغم من بقاء 4 شهور فقط لإقامة المونديال.

وزعم “بهمن” أن هناك الكثير من القطريين مثله يؤكدون بأن كأس العالم لن يقام في قطر هذ العام، مشيرا إلى أن لعديد منهم يخبرونه عبر “تويتر” بأحلامهم ورؤاهم التي تعزز مقولته.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي أكد أنه لن يقام كأس العالم في قطر، داعيا الجميع لتخزين المواد الغذائية ترقبا لأي مجهول.

وقال “بهمن” في تصريحات لحساب “ترند نيوز” الكويتي، إن “الأوضاع مو زينة ودايما بنزول”، لافتا إلى انه يرى أمورا لا يراها الناس.

وحول موضوع التخزين، دعا “بهمن” الجميع لتخزين المواد الغذائية، موضحا أنه منذ شهرين وهو يقوم بتخزين المواد الغذائية، موضحا أنه استقطع غرفة من منزله وقام بتعبئتها بكل ما يحتاجه.

وأضاف: “أنا حق نفسي أقوم أخزن أكل لأنه ما أبي يوم من الأيام عيالي يموتوا من الجوع أو واحد يرفع سعر السلع”، موضحا انه قام بتخزين مواد غذائية تكفيه هو وأولاده وزوجته لمدة سنة كاملة.

“بهمن” يتمنى أن يكون هناك كأس عالم ولكن!

وحول إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر قال: “وايد أنا أقول حلم وأتمنى يكون في كأس عالم”، ليضيف قائلا: “بس رؤياي ومو بس أنا.. وايد ناس تدق علي أنه احلامها ما في كأس عالم”.
وتابع قائلا: “أنا من 2011 أقول ما فيه كأس عالم..بس أنا ما أتمنى ذلك..أتمنى الخير حق قطر لأن قطر إخواننا وبيتنا الثاني”.

قرار إلغاء كأس العالم قد يصدر في يوم وليلة

وفي تصريحات سابقة أدلى بها لبرنامج “الديربي الرمضاني” المذاع على قناة “ATV”، في أبريل/نيسان الماضي، قال “بهمن” إن حلمه يرى أن البطولة لن تقام، على الرغم من بقاء 5 أشهر على إقامتها.

وفي محاولة للتأكيد على ادعاءاته، قال “بهمن” إن الأمر لا يتعلق بوقت. موضحا أن إلغاء البطولة قد يصدر في يوم وليلة وليس يومين.

وأوضح “بهمن” بأن ما يقوله ليس امنية، وإنما هي “رؤية وحلم”، معربا عن أمنياته الشخصية بأن تنظم قطر البطولة، إلا أن “كل اللي جاي مو زين”، بحسب قوله.

يشار إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر في مارس 2015 ستقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر وخلال 28 يوماً. على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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