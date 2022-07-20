من جديد وللمرة الثالثة.. جاسم بهمن يزعم: “ما في كأس عالم في قطر”!

- Advertisement -

وطن – من جديد وللمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة، عاد حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق، جاسم محمد خليفه بهمن لتصريحاته المثيرة للجدل، زاعما أن مونديال قطر 2022 لن يقام.

وقال “بهمن” في مقابلة مع موقع “ترند نيوز” الكويتي، أن ما يقوله هو رؤى وأحلام له ولغيره متمنيا ألا تتحقق.

وأضاف “بهمن” أنه بالنسبة له لا يوجد كأس عالم في قطر، على الرغم من بقاء 4 شهور فقط لإقامة المونديال.

وزعم “بهمن” أن هناك الكثير من القطريين مثله يؤكدون بأن كأس العالم لن يقام في قطر هذ العام، مشيرا إلى أن لعديد منهم يخبرونه عبر “تويتر” بأحلامهم ورؤاهم التي تعزز مقولته.

جاسم بهمن في تصريح جديد: ما في كاس عالم في قطر pic.twitter.com/JJvDJewYYL — ترند (@Trendnews) July 20, 2022

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي أكد أنه لن يقام كأس العالم في قطر، داعيا الجميع لتخزين المواد الغذائية ترقبا لأي مجهول.

وقال “بهمن” في تصريحات لحساب “ترند نيوز” الكويتي، إن “الأوضاع مو زينة ودايما بنزول”، لافتا إلى انه يرى أمورا لا يراها الناس.

وحول موضوع التخزين، دعا “بهمن” الجميع لتخزين المواد الغذائية، موضحا أنه منذ شهرين وهو يقوم بتخزين المواد الغذائية، موضحا أنه استقطع غرفة من منزله وقام بتعبئتها بكل ما يحتاجه.

وأضاف: “أنا حق نفسي أقوم أخزن أكل لأنه ما أبي يوم من الأيام عيالي يموتوا من الجوع أو واحد يرفع سعر السلع”، موضحا انه قام بتخزين مواد غذائية تكفيه هو وأولاده وزوجته لمدة سنة كاملة.

“بهمن” يتمنى أن يكون هناك كأس عالم ولكن!

وحول إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر قال: “وايد أنا أقول حلم وأتمنى يكون في كأس عالم”، ليضيف قائلا: “بس رؤياي ومو بس أنا.. وايد ناس تدق علي أنه احلامها ما في كأس عالم”.

وتابع قائلا: “أنا من 2011 أقول ما فيه كأس عالم..بس أنا ما أتمنى ذلك..أتمنى الخير حق قطر لأن قطر إخواننا وبيتنا الثاني”.

المعالج الشعبي جاسم بهمن: انصحكم بتخزين المواد الغذائية.. وانا قاعد أخزن حق سنة لجدام.. "ومافي كاس عالم" pic.twitter.com/CY2yw4P5ws — ترند (@Trendnews) June 1, 2022

قرار إلغاء كأس العالم قد يصدر في يوم وليلة

وفي تصريحات سابقة أدلى بها لبرنامج “الديربي الرمضاني” المذاع على قناة “ATV”، في أبريل/نيسان الماضي، قال “بهمن” إن حلمه يرى أن البطولة لن تقام، على الرغم من بقاء 5 أشهر على إقامتها.

وفي محاولة للتأكيد على ادعاءاته، قال “بهمن” إن الأمر لا يتعلق بوقت. موضحا أن إلغاء البطولة قد يصدر في يوم وليلة وليس يومين.

وأوضح “بهمن” بأن ما يقوله ليس امنية، وإنما هي “رؤية وحلم”، معربا عن أمنياته الشخصية بأن تنظم قطر البطولة، إلا أن “كل اللي جاي مو زين”، بحسب قوله.

جاسم بهمن: ما فيه "كأس العالم" هالسنة! pic.twitter.com/cvbdG17dWp — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 18, 2022

يشار إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر في مارس 2015 ستقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر وخلال 28 يوماً. على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.