مفاجأة.. تلسكوب “جيمس ويب” يكتشف مجرة جديدة هي الأقدم في الكون

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وطن– يواصل تلسكوب “جيمس ويب” الذي أعلن بدء مهمته التاريخية منذ أيام، اكتشافاته المذهلة التي فاجأت العالم، حيث أعلن اليوم عن اكتشاف التلسكوب لمجرة جديدة.

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مجرة جديدة

وبحسب تقرير لصحيفة “الإندبندنت” فقد وجد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقدم مجرة ​​معروفة في الكون.

وحطم تلسكوب “ويب” الرقم القياسي في أقدم مجرة في الكون يعرفها الإنسان، باكتشافه مجرة “GLASS-z1″، والتي يعود تاريخها إلى 300 مليون سنة فقط بعد الانفجار الكبير.

ويعود تاريخ مجموعة النجوم – المسماة GLASS-z1 – إلى 300 مليون سنة فقط بعد الانفجار الكبير. وهذه المجرة أقدم من المجرة التي سبق اكتشافها وتعرف باسم GN-Z11 ، والتي رصدها تلسكوب هابل الفضائي ويعود تاريخها إلى 100 مليون سنة قبل الانفجار الكبير.

واكتشف الباحثون، من مركز “هارفارد وسميثسونيان” للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس ، أيضًا مجرة ​​ثانية تسمى GLASS-z11 وهي تقريبًا نفس العمر.

تمتلك كلتا المجرتين كتلة تعادل مليار شمس ، وهو ما يقترحه الفريق أنه ما يتوقعونه من عمر 500 مليون عام – مما قد يشير إلى أن النجوم تشكلت حتى في وقت أبكر مما يعتقد العلماء.

المجرة الأقدم في الكون

كما أنها صغيرة نسبيًا مقارنة بمجرتنا “درب التبانة”، التي يبلغ قطرها 100000 سنة ضوئية؛ حيث يبلغ عرض GLASS-z13 حوالي 1600 سنة ضوئية، بينما يبلغ عرض “GLASS z-11 ” حوالي 2300 سنة ضوئية.

وقال “روهان نايدو” طالب دراسات عليا في قسم التنجيم بالجامعة، لمجلة “نيو ساينتست” الأمريكية: “وجدنا اثنين من المرشحين المقنعين للغاية لمجرات بعيدة للغاية”.

وأوضح:”إذا كانت هذه المجرات على بعد مسافة نعتقد أنها موجودة ، فإن عمر الكون لا يتجاوز بضع مئات الملايين من السنين في ذلك الوقت.”

من المحتمل أن يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي قادرًا على رؤية المزيد من الماضي واكتشاف المجرات التي يبلغ عمرها 200 مليون سنة فقط.

ويمكن – كما يقول الباحثون في نتائجهم المنشورة على الإنترنت – أن يكون “خطوة حاسمة في تحقيق مهمة JWST في رسم الخرائط الكونية.”

بالإضافة إلى هذه المجرة الجديدة، أجرى تلسكوب جيمس ويب الفضائي العديد من الملاحظات الأخرى منذ إطلاقه في عيد الميلاد.

بما في ذلك صور “سديم كارينا وسدم العجلة الجنوبية”، ومجموعة من المجرات المعروفة باسم رباعية ستيفن ومجموعة من الضوء من كوكب خارج المجموعة الشمسية يعرف بـ WASP- 96.

كما أصدرت ناسا مؤخرًا الصور الأولى لكوكب المشتري وأقماره يوروبا، وثيبي ، وميتيس التي التقطها التلسكوب.

تكلفة تلسكوب جيمس ويب

وكانت تقارير أفادت بأن هناك أضرارا بالغة لحقت بالمرآة الرئيسية لتلسكوب “جيمس ويب” الذي التقط أعمق صورة للكون، وذلك بسبب ضربة نيزك صغير في مايو.

ويشار إلى أنه وبعد أكثر من 20 عامًا وإنفاق 10 مليارات دولار على التطوير ، تم إطلاق التلسكوب الفضائي فوق صاروخ آريان 5 في يوم عيد الميلاد.