محمد صلاح يكشف عن حذائه الجديد بطريقة كوميدية (فيديو)

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وطن – كشف النجم المصري محمد صلاح 30 عاماً، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حذائه الجديد للموسم المقبل في مقطع فيديو كوميدي.

ونشر المصري صلاح، مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يعلن فيه هداف الريدز عن شكل حذائه الجديد وألوانه المستخدمة فيه.

حذاء محمد صلاح الجديد

كما ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره صلاح عبر حسابه على موقع (تويتر)، شخصيات من المسلسل الكرتوني الشهير المعروف ب ” Rick and Morty“، الذي يطرح القضايا من وحي الخيال العلمي بشكل كوميدي وهزلي.

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وبين مقطع الفيديو الكوميدي، اللون الأخضر لحذاء محمد صلاح الجديد، مع اختلاف درجات اللون له حسب الأماكن. كما والحفاظ على الخطوط الثلاثة السواء والعلامة التجارية الخاصة باللاعب.

صلاح وقميص رقم 10

كما وظهر في مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز ال30 ثانية فقط، محمد صلاح بطريقة كرتونية وهو يرتدي قميص رقم (10). وهو رقم قيمص زميله السابق السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

محمد صلاح في إعلان ترويجي لـ "أديداس" 👟⚽@MoSalah pic.twitter.com/oVuFg4qmk8 — Kol ElKoora (@kolelkoora) July 19, 2022

وحقق فيديو صلاح أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، كما وتفاعل معه أكثر من 137.8 ألف متابع.

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عقد محمد صلاح مع ليفربول

وكان نادي ليفربول (الريدز)، قد أعلن في وقت سابق، عن التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد صلاح مع الفريق لمدة 3 مواسم. أي حتى صيف 2025.

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كما وذكرت التقارير الصحفية، بأن المصري صلاح سيتقاضى مبلغ 350- 400 ألف جنيه إسترليني في عقده الجديد مع ليفربول في الأسبوع الواحد.

وشارك صلاح نجم نادي ليفربول في 254 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل أكثر 156 هدفاً، وصناعة 63 تمريرة، إلى جانب تتويجه بالكثير من الألقاب والإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي مع الريدز.

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