“ماركا”: رونالدو يحقن قضيبه بالبوتوكس لزيادة سُمكه 3 سم!

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وطن – هل لك أن تتخيل أنّ الهوس قد وصل بالنجم البرتغالي مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس؛ للحفاظ على شبابه الأبدي!.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كشفت ذلك، وقالت إن النجم البرتغالي رونالدو، وعلى الرغم من أنه في الـ37 من عمره، فإنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية يُحسد عليها. الأمر الذي جعله يحظى بنصيبه العادل من الاهتمام.

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وأضافت أنّ روتيناً جديداً يستخدمه “الدون” بشكل مستمر من خلال حقن أعضائه التناسلية بالبوتوكس.

وأكدت أنّ رونالدو يعلم أنّ معظم الفضل في اللياقة البدنية يمكن أن يعزى إلى نظامه الغذائي. ولكنَّ نظامه التدريبي، وعلم الوراثة الرائع، واللمسات والتطورات الجديدة في الجراحة ستسمح له أيضاً بالحفاظ على عضلاته صحية وشابة.

فبينما خضع وجهه بالفعل لعدة علاجات فإنه ليس الجزء الوحيد من جسده الذي تلقى حقنة البوتوكس، لأنه بكل بساطة يحقن أعضاءه التناسلية، وبشكل أكثر تحديداً في قضيبه.

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والغرض من هذه الحقن هو زيادة سمك القضيب بما يتراوح بين سنتيمتر واحد أو اثنين أو ثلاثة سنتيمترات، ويمكن أن تستمر حتى عامين.

وأظهرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنيّة الأمريكية للطب National Library of Medicine، في العام 2017، واستمر تحديثها حتى العام 2019، أنّ الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي والذين تلقوا حقن البوتوكس أظهروا تحسناً في تدفق الدم في القضيب. وهو ما يسمح لهم بانتصاب أقوى وأطول أمداً.

ومعروف أن كريستيانو جونيور الابن الأكبر لرونالدو ولد في الولايات المتحدة عام 2010. لكنه عاد على الفور إلى مدريد لينشأ في إسبانيا، وهوية والدته غير معروفة.

في يونيو 2017، فاجأ نجم ريال مدريد آنذاك المعجبين، حين رحب بتوأمه إيفا وماتيو من خلال أم بديلة.

وبعد شهر واحد فقط أعلن هو وجورجينا أنهما كانا يتوقعان طفلهما الأول معًا.

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ثم أنجبت جورجينا ابنتهما ألانا في 12 نوفمبر 2017 ، حيث أعلن الرياضي الخبر على إنستغرام، وكتب: “ولدت ألانا مارتينا للتو!. كل من جيو وألانا يبليان بلاءً رائعًا!. نحن جميعا سعداء جدا! ”.

في أكتوبر 2021، كشف الزوجان أنهما كانا يتوقعان توأما، لكن بشكل مأساوي توفي ابنهما عند الولادة في 18 أبريل ، لكن ابنتهما نجت.

بعد ولادة جنين ميت، عاد الزوجان وأطفالهما الآخرون إلى المنزل مع ابنتهما المولودة حديثًا.

وشارك كريستيانو صورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من عودة طفلتهما من المستشفى بعد ولادتها.