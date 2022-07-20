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رياضة

عقوبة قاسية منتظرة بحق عبد الرزاق حمدالله والاتحاد السعودي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عقوبة عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد السعودي watanserb.com
عقوبة عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد السعودي
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وطن – بعد لجوء نادي النصر السعودي، إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعوي لكرة القدم، لرفع شكوى ضد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي اتحاد جدة السعودي بشأن التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان النصر السعودي، قد صعد شكواه ضد المغربي حمد الله ونادي الاتحاد السعودي، بتقديم تسجيلات صوتية بين كلا الجانبين، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكذلك لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

عقوبة عبد الرزاق حمد الله والاتحاد السعودي

وتكشف تلك التسجيلات وفق ما ذكرته تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة السعودي.كان يمارس التحريض على اللاعب من أجل الرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي، والانتقال إلى صفوف العميد في سوق الانتقالات الشتوية.

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من جهته، قال المستشار القانوني سعود الرومان، بشأن موقف نادي الاتحاد في حال إدانته من قبل لجنة الاحتراف السعودية بشأن المغربي عبد الرزاق حمد الله، في تصريح مع قناة (24) الرياضية، ” في حال أدين نادي الاتحاد فإن العقوبة ستكون إنذاراً خطياً أو غرامة تقدر بمليون ريال سعودي”.

وأضاف السعودي رومان، ” ويضاف إلى عقوبة إيقاف لفترة أو فترتي تسجيل، وذلك لمخالفة المادة 64/4 من نصوص قوانين الاحتراف، بشأن التفاوض أو التصريح بالتفاوض مع لاعب لايزال عقده ساري مع نادٍ آخر”.

إيقاف المغربي حمد الله

كما وأردف، ” لا يجوز للاعب التفاوض مع أي نادٍ قبل دخول الفترة الحرة، وهو آخر 6 شهور مع ناديه (النصر السعودي، وبناء على ذلك قد خالف المادة 10 من نصوص اللائحة، كما وستكون العقوبة إما إنذار خطي، أو عقوبة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى الإيقاف ل6 شهور”.

وختم رومان حديثه، ” وكيل اللاعب حمد الله، سيتلقى عقوبة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي. مع سحب التراخيص، وكذلك مدير الاحتراف في نادي اتحاد جدة سيتعرض لعقوبة ب300 ألف ريال إلى جانب الإيقاف عن العمل”.

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وكان النصر السعودي قد أعلن فسخ تعاقد مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله. من طرف واحد، ليعلن بعدها نادي اتحاد جدة السعودي التوقيع مع اللاعب.

الدوري السعودي 

وانتقل حمد الله إلى النصر السعودي عام 2017، قادماً من صفوف نادي الريان القطري، فقد شارك معه أكثر من 74 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً أكثر من 77 هدفاً. كما وأحرز مع نادي اتحاد جدة منذ انتقاله أكثر من 12 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، سينتهي في الميركاتو الشتوي القادم 2023. بعد التوقيع مع العميد لموسم ونصف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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