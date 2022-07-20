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صديقة شيماء جمال تكشف مفاجأة وتتحدث عن “لقاء الـ3 ساعات في غرفة النوم”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
القبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج.. أين كان يختبئ؟ watanserb.com
شيماء جمال وأيمن حجاج
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وطن – كشفت صديقة للمذيعة المصرية شيماء جمال عن أنّ قاتلها زوجها المستشار أيمن حجاج لم يكن يتواجد مع المجني عليها إلا لفترة لا تجاوز 3 ساعات في غرفة النوم ثم يعود لبيته الأول.

صديقة شيماء جمال تكشف ما تعرفه عن قضية المذيعة 

وبحسب ما نقل موقع “القاهر24” عن خلود أمير، رفيقة المذيعة شيماء جمال، فإنّ خلافات زوجية تكررت بين الضحية وزوجها أيمن حجاج بسبب رغبتها في إشهار الزواج والإنجاب منه، ورفضه ذلك.

شيماء جمال
شيماء جمال

وقالت إنّ الأمر تطور في أحيان عدة إلى تعديها عليه بالسب بألفاظ نابية.

فيما قالت جنى تامر كمال ابنة المجني عليها، إنها سمعت من فترة تهديد أمها المجني عليها للمتهم الأول للإعلان عن زواجها منه، وأمهلته حتى شهر أغسطس المقبل، وإلا ستعلنه بنفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعن طريق إخبار زوجته الأولى.

وبينت التحقيقات أن القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل المذيعة المصرية بالاتفاق مع المتهم حسين محمد إبراهيم الغرابلي، والذي تربطه به علاقة صداقة ومعاملات تجارية، على إزهاق روحها لإنهاء مصدر ذلك الخطر مستغلا حاجة شريكه الملحة للمال.

أيمن حجاج
أيمن حجاج

وتابعت التحقيقات أن فكرة قتل المذيعة اختمرت في ذهنهما في غضون إبريل من عام 2022؛ وقلبا الأمر على وجوهه المختلفة في هدوء وروية فتارة طرح الأول فكرتي أن تصدمها سيارة مسرعة أو أن يقتلها بعيار ناري ويدعي أنه قد خرج خطأ ثم استبعدا هاتين الفكرتين حتى استئجرا مزرعة وقررا تنفيذ جريمة القتل فيها.

وتعقد محكمة جنايات الجيزة، يوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي،  في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار، ودفنها داخل حفرة بمزرعته بالبدرشين.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء أولى جلسات محاكمة أيمن حجاج وصديقه؛ لاتهامهما بقتل المذيعة المصرية.

المصدرالقاهرة 24 - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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