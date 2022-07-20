سعودي ينتفض غاضبا في المسجد رافضا التطبيع وواصفا الحكام العرب بالخونة

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد المساجد السعودية يوثق لحظة غضب مواطن سعودي من محاولات تطبيع بلاده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واصفا الحكام العرب بالخونة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد فاجأ المواطن السعودي المصلين عقب انتهاء الصلاة ليبدأ حديثه قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم، الخونة ظهروا على حقيقتهم.. في الإمارات طبعوا مع اليهود، وغيرهم سيكون البحرين والسعودية وغيرهم ونحن سنحاصر بين اليهود وبين إيران”، متسائلا: “من الذي جرأهم أن يطبعوا مع اليهود علني؟!”.

ليجيب موجها حديثه للمصلين: “أنتم السبب.. أنتم لم تنصروا محمد صلى الله عليه وسلم الذي طعنوا في عرضه”.

الشعوب ميتة

وتابع قائلا: “لما تعرض أشرف رجل على الأرض للطعن من قبل إيران وأذناب إيران لم تتحرك الشعوب”، مردفا: “أهل الخليج أهل المادة”.

وزاد قائلا: “كانوا يظنون أنه ستقوم القائمة لأنهم طعنوا في عرض محمد صلى الله عليه وسلم فعلموا هؤلاء الحكام الخونة الذين لا يهمهم الدين وإنما الحفاظ على كراسهم بأن الشعوب ميتة لا يهمها إلى المال والدراسة والعمل”.

وواصل حديثه غاضبا: “نحن السبب لأننا سكتنا عن الطعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين فخرجوا الحكام على حقيقتهم الخونة”.

وحث المصلين بأنهم يستطيعون إيقاف الحكام وتغيير سلوكهم من خلال الخروج إلى الساحات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا “ولكن فات الأوان وأنتم السبب ومسؤولين أمام الله عن هذا”.

مواطن غيور يتكلم بحرقة في المسجد،

ويدعو أبناء بلده إلى رفض التطبيع مع #إسرائيل ،

والوقوف في وجه الحكام الخونة الذين يهرولون للتطبيع.#التطبيع_خيانة_عظمى pic.twitter.com/Llv9hCDjXv — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) July 19, 2022

تطور لافت في التقارب بين السعودية وإسرائيل

وشهدت المملكة تطورا لافتا في علاقتها مع الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة حيث تم الكشف عن زيارات عديدة لمسؤولين إسرائيليين للرياض والاجتماع بالمسؤولين السعوديين.

وقبل أيام أعلنت المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية للسماح للطيران الإسرائيلي المتجه نحو آسيا بعبور أجوائها، في إطار الصفقة لنقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.

كما سمحت المملكة لكثير من المراسلين والصحفيين الإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها وإعداد تقارير مصورة، كان آخر ما نشره “القناة13” الإسرائيلية حول قيام مراسلها جيل تماري بزيارة مكة المكرمة وتغطية مناسك الحج.

يهودي في الحرم

وأثار تقرير القناة “13” العبرية، الذي يظهر فيه مراسلها “جيل تماري” داخل مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة والمسجد النبوي بالمدينة، جدلا واسعا، معتبرة هذا العمل إنجازًا صحفيا لها تفاخرت به، وسط غضب واسع بين ناشطين سعوديين طالبوا بمحاسبة المسؤول عن هذا الأمر.

وتمكن الصحفي اليهودي “تماري” من دخول مكة المكرمة، وإعداد تقريرٍ مصورٍ من هناك، شمل مشاهد عديدة ومنها: برج الساعة، مطل على الحرم المكي، مجسم المصحف في مدخل مكة، مكان مبيت الحجاج في منى، طرقات المدينة وغيرها.

كما تواجد في منطقة عرفة، وصعد قمة جبل عرفات، وصوّر جموع المسلمين وتحدث بالعبرية هناك، دون أن يلحظه أي أحد.

يقول “تماري” في التقرير: “كان من الواضح لي أن زيارة مكة والتجول فيها مستحيل، إذ لا يمكن ابدًا الدخول إليها، لكني نجحت بإيجاد الشخص المناسب، الذي كان مستعدًا للمخاطرة، وإدخالي إلى مكة”.

ومنعًا لكشف هوية الشخص الذي رافق “تماري”، فقد أُخفي وجهه وصوته الحقيقيّ خلال التقرير، وتمكّنا معًا من اجتياز الحاجز الشرطي السعودي، ولم يكتشف الشرطي السعودي عند الحاجز أن هناك إسرائيليًا داخل المركبة، وسمح لهما بدخول مكة، حسب التقرير.

ويقول “تماري”: “الحلم تحقق، ولم يحدث أن تحدث شخص بالعبرية هنا سابقًا”.