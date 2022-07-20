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رفع سعر رغيف الخبز المدعم بمصر.. حقيقة الأنباء التي فجرت غضب المصريين

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر رغيف الخبز المدعم بمصر watanserb.com
سعر رغيف الخبز المدعم بمصر
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وطن- كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار.

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم في مصر

وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إن رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين يُصرف للمواطنين بخمسة قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز.

وأضاف البيان أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تتولى سداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية. والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، بحسب موقع القاهرة 24.

وأشار إلى شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

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مصطفى مدبولي ورغيف الخبز

وقبل أيام، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن سعر الرغيف المدعم كان يصل إلى 60 قرشا قبل زيادة سعر القمح وارتفع إلى 80 قرشا، فيما لا يزال يُباع بخمسة قروش.

وتستهلك مصر 100 مليار رغيف سنويا، وقياسا لذلك فالدولة تتحمل 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الذي يُقدم، كما تقول السلطات.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد طرحت مناقصة دولية لشراء القمح، يعتقد أن سعرها بلغ 395 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم

والشحنات مطلوبة بين 16 و30 سبتمبر، وبين 1 و15 أكتوبر، وبين 16 و31 أكتوبر، وبين 1 و15 نوفمبر، والدفع خلال 180 يوما بعد التقاعد.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وخلال آخر 5 سنوات استحوذت روسيا وأوكرانيا على 82% من واردات مصر من القمح.

وخفضت الهيئة العامة للسلع التموينية، الحد الأدنى لمحتوى البروتين في القمح الأمريكي الشتوي الأحمر اللين والأبيض اللين اللذين يمكن عرضهما في ممارسة شراء دولية إلى 10.5 بالمئة.

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المصدرالقاهرة 24. ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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