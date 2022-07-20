ذهب الإنكا المفقود .. إليك ما يجب معرفته عن 750 طنًا من الذهب وموقعها

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وطن – لا يزال يقال إن ذهب الإنكا المفقود، موجود في انتظار الكشف عنه، ولكن هناك أشياء مهمة يجب على المرء معرفتها قبل الشروع في رحلة البحث عن هذا الذهب الذي يزن 750 طنًا ويبلغ ثمنه أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

ذهب الإنكا المفقود، هو إحدى الأساطير التي لا تزال تبهر المغامرين في جميع أنحاء العالم.

فعلى مر السنين، تم إجراء عمليات بحث وشرع المستكشفون في رحلات مدى الحياة للوصول إلى هذا الذهب المفقود دون جدوى.

ومع ذلك، يقال إنه لا يزال هناك في انتظار الكشف عنه ولكن قد يتعين على المرء أن يفكر في الغموض المحيط بالكنز المفقود قبل الشروع في مثل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

للمغامرين الذين يتوقون إلى الشروع في هذه المغامرة وإثبات صحة الأسطورة، إليك ما يجب معرفته عن ذهب الإنكا المفقود وموقعه.بحسب تقرير ترجمته وطن عن موقع “thetravel”

ما تقوله الأسطورة

لمئات السنين، سكن شعب الإنكا في أمريكا الجنوبية.

ازدهر شعبهم وكانت المدينة غنية بالثروات على شكل ذهب ومجوهرات ومعادن أخرى ثمينة من الأرض.

لكن كل شيء تغير مع تواصلهم مع الإسبان الذين سعوا وراء هذه الثروة لأنفسهم.

بدأ كل شيء بحرب بين أتاهوالبا – حاكم الإنكا وشقيقه هواسكار.

أدت الحرب في النهاية إلى تقسيم إمبراطورية الإنكا.

كانت هذه هي الفرصة التي انتهزها فرانسيسكو بيزارو لغزو الإمبراطورية.

سرعان ما استولى بيزارو على حاكم الإنكا – أتاهوالبا في قصر كاخاماركا.

هناك، ناشدت الإنكا إطلاق سراحه من أيدي الفاتحين الإسبان مقابل كمية كبيرة من الذهب.

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كان العرض جذابًا لذا وافق بيزارو – زعيم الفاتحين الإسبان على الصفقة وسرعان ما بدأ الذهب في الظهور.

لسوء الحظ، تم إنهاء هذه الصفقة بعد أن قتل الغزاة الإسبان حياة حاكم الإنكا لأسباب معروفة لهم.

كانت الطريقة التي قُتل بها في حياته أكثر إزعاجًا لأنه تعرض للخنق حتى الموت وبعد ذلك تم حرق جسده على المحك.

أدى هذا العمل الفردي إلى القرار الصعب الذي من شأنه أن يغير مصير الصراع إلى الأبد ويؤدي إلى البحث طويل الأمد عن الذهب المفقود.

بعد إدراك أن حاكم الإنكا قد تم إعدامه، اتخذ جنرال الإنكا – رومينهوي، الذي كان مسؤولاً عن جمع الفدية وتقديمها، قرارًا سيبقى في الذاكرة إلى الأبد.

فقد أخفى الذهب في أعماق البرية حيث لن يرى ضوء النهار أبدًا.

بعد ذلك، واصل محاربة الإسبان حتى تم القبض عليه. بينما بقي سر مكان الكنز لدى الجنرال رومينهوي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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قد يتساءل المرء لماذا لا يزال الكنز المفقود يثير الاهتمام في عالم اليوم؟.

الحجم الهائل للكنز هو ما يجعل الذهب الإنكا المفقود ملهمًا للغاية.

فقد كان وزن الكنز 750 طنًا من الذهب – أكبر كمية من الذهب تم جمعها على الإطلاق في مكان واحد في التاريخ.

ووفقًا للتقديرات الحديثة، فإن هذه الكمية الهائلة من الذهب تساوي أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

قرون طويلة من البحث عن الذهب المفقود

على مر السنين، شرع المستكشفون وعلماء الآثار الطموحون في مغامرات مدى الحياة للبحث عن الكنز المفقود في الإنكا.

بدأ البحث بعد حوالي 50 عامًا من إعلان ضياع الكنز.

تزوج إسباني يعيش في أمريكا الجنوبية من ابنة رجل من السكان الأصليين وجد الكنز المفقود.

أدى رباط الزواج في النهاية إلى قيام والد العروس المتزوجة حديثًا بالكشف عن موقع كنز الإنكا إلى صهر الإسباني الذي أصبح ثريًا على الفور.

ظل هذا السر مخفيًا لسنوات، لكنه سرعان ما ظهر مرة أخرى في دائرة الضوء عندما أصبح الإسباني على فراش الموت.

عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، كشف عن الموقع السري للكنز الإنكا للملك الإسباني الذي، مع علمه بقيمة هذا الكنز، أرسل فريقًا دينيًا من المستكشفين إلى سلاسل جبال لانجاناتيس للشروع في البحث.

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مع توجيهات الإسباني المكتوبة، انطلق هذا الراهب للعثور على هذا الكنز.

عثروا في النهاية على الكنز وأرسلوا كلمة عن الاكتشاف، لكن ما حدث بعد ذلك يجعل المرء يتساءل عما إذا كان الكنز يحمل نوعًا من اللعنة أو ربما كانت الأحداث مجرد مصادفات.

بعد إرسال كلمة حول اكتشاف ذهب الإنكا المفقود، ضاع الراهب نفسه ولم يتمكن من إعادته إلى الملك.

وضع هذا الاختفاء الغامض للراهب الخوف في قلوب محبي الذهب المفقود لأنه لم يسمع به إلا بعد حوالي مائة عام عندما اختفى عامل منجم أيضًا بعد أن ادعى أن لديه خريطة أدت إلى الكنز.

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العثور على الكنز

ظهر موضوع الكنز المفقود للعامة مرة أخرى في عام 1860 عندما ادعى رجل إنجليزي يدعى بارث بليك أنه عثر على الكنز في سلسلة الرسائل التي أرسلها إلى أصدقائه.

كان “بليك” آخر شخص حدد موقع هذا الكنز، وستكون وثائقه أفضل وصف لذهب الإنكا المفقود المعروف للعالم اليوم. حسب كتاباته.

“هناك الآلاف من القطع الذهبية والفضية من أعمال إنكا ما قبل الإنكا اليدوية، أجمل أعمال الصياغة التي لا يمكنك تخيلها ، أشكال بشرية بالحجم الطبيعي مصنوعة من الذهب والفضة المطروق والطيور والحيوانات …”.

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نظرًا لأنه لم يستطع حمل كل الذهب بمفرده، أخذ “بليك” كل ما في وسعه وشرع في رحلة العودة، على الرغم من أن هذا كان آخر ما سمع عنه لأنه اختفى في ظروف غامضة.

منذ أكثر من مائة عام منذ اختفاء بليك بمعرفة موقع ذهب الإنكا المفقود، لم يتم العثور على الذهب ويستمر البحث.

موقع ذهب الإنكا

كان الموقع الفعلي للذهب الإنكا لغزًا مستحيل الحل.

على الرغم من أن المنطقة التي يوجد بها الذهب معروفة للعالم باسم جبل لانجاناتس، فإن البحث عن الكنز في مثل هذه المساحة الشاسعة من الجبال والغابات يشبه البحث عن إبرة في كومة قش.

يقع جبل لانجاناتس في الإكوادور الحديثة وهو الآن محمي داخل حديقة لانجاناتس الوطنية.

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إلى جانب كونه محاطًا بالكثير من التاريخ والغموض، فإن المناظر الطبيعية جميلة جدًا وأصبحت الآن مكانًا رائعًا للمشي لمسافات طويلة.

لا يزال الباحثون عن الكنوز والمستكشفون يأتون من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سلسلة الجبال هذه والبحث عن الكنز المفقود. لكن صعوبات الجبل وغموض الذهب تجعل عملية الاستكشاف صعبة.

سيتعرض المستكشفون لحرارة الشمس الشديدة والمخاطر الطبيعية للمسار.

تعد الأعشاب الطويلة الحادة مثل الشفرات والمسارات المربكة والجوع والجفاف وهجمات الحشرات من بعض الصعوبات التي أدت إلى وفاة العديد من المستكشفين في هذه المنطقة. وبالتالي يجب أن يكون المرء مستعدًا تمامًا قبل الشروع في مثل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر.