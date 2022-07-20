بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

- Advertisement -

وطن- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب له، الأربعاء، عن إصابته بالسرطان، دون كشف أية تفاصيل بشأن طبيعة هذه الإصابة وإذا كانت حديثة أم أنه يتحدث عن أمر قديم، ما دفع البيت الأبيض لإصدار توضيح عاجل.

إصابة بايدن بالسرطان

وخلال خطاب له حول الاحتباس الحراري في “ماساتشوستس”، تحدث بايدن عن “الانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في كليمونت.”، وقال إنها مصدر الإصابات بالسرطان.

الرئيس بايدن يعلن إصابته بالسرطان. pic.twitter.com/Ol7DUuYZpP — قبل وبعد (@be4after) July 20, 2022

وتابع: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان، ولهذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد”.

تصريحات بايدن بحسب صحيفة “نيويورك بوست nypost“، اضطرت المكتب الصحفي بالبيت الأبيض إلى توضيح سريع.

وقال إنه ـ بايدن ـ كان يشير إلى علاج سرطان الجلد الذي كان لديه قبل توليه منصبه العام الماضي.

توضيح البيت الأبيض بشأن تصريحات بايدن

وأحال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس “nypost”، إلى تغريدة من كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” جلين كيسلر، والذي أشار إلى أن بايدن كان يعاني من “سرطانات الجلد غير الميلانينية” قبل توليه منصبه.

ولفت التقرير إلى أنه “ليس من الواضح سبب اختيار بايدن استخدام صيغة المضارع لوصف تجربته مع السرطان.”

ويعتبر سرطان الجلد شائعًا للغاية، خاصةً بين كبار السن الذين لم يرتدوا واقٍ من الشمس في شبابهم، ولا يهدد حياتهم بشكل عام.

ويبلغ جو بايدن من العمر 79 عاما، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته العقلية محل نقاش عام.

ومع ذلك، يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وأصدر طبيب بايدن، الدكتور كيفين أوكونور، تقريرًا صحيًا العام الماضي لم يشر إلى الرئيس على أنه يعاني من أي سرطانات حالية.

طبيب بايدن

يعزو تقرير “أوكونور” سرطان الجلد المصاب به بايدن إلى التعرض للشمس، وليس نتيجة التعرض للانبعاثات الناتجة عن صناعة الوقود الأحفوري.

وكتب “أوكونور عن مريضه، الذي كان يعمل حارسا في المسبح: “من الثابت أن الرئيس بايدن أمضى وقتا طويلا في الشمس في شبابه”.

وتابع:”لقد خضع للعديد من سرطانات الجلد الموضعية غير الميلانينية التي تمت إزالتها من خلال جراحة قبل أن يبدأ رئاسته.”

مضيفا:”لقد تم استئصال هذه الآفات بالكامل، مع هوامش واضحة.”

وقال الرئيس إنه مصاب بالسرطان أثناء حديثه بالقرب من محطة طاقة فحم سابقة تم تحويلها لدعم مزارع الرياح البحرية في “سومرست” ، بماساتشوستس.

وأشار المدافعون عنه إلى أنه كافح لسنوات مع الزلات أو الملاحظات غير الدقيقة.