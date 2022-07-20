أحمد فاخوري يحسم الجدل ويعلن انضمامه لقناة “الجزيرة” القطرية (فيديو)

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وطن– حسم الإعلامي السوري ومقدم البرامج البارز أحمد فاخوري، الجدل الدائر بشأنه منذ إعلانه انتهاء عمله بتلفزيون “بي بي سي BBC“.

أحمد فاخوري ينضم للجزيرة

وكان الكثيرون تساءلوا عن القناة الجديدة التي سينتقل إليها أحمد فاخوري، حيث أنه لم يعلن عن وجهته الجديدة، واكتفى قبل أيام بإعلان انتهاء فترة عمله بـ”بي بي سي” فقط.

شكرًا لكل زملائي الذين امضيت معهم اجمل ايام حياتي .

شكرًا لجمهور ترندينغ الرائع هلى محبته ومتابعته

شكرًا لبي بي سي المدرسة التي علمتني معنى الحرية في الصحافة .

هذا آخر ظهور لي على شاشتها .#أحمد_فاخوري #ترندينغ #بي_بي_سي pic.twitter.com/Bh7psnOozk — Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري (@ahmad_fakhori) July 13, 2022

وكان “فاخوري” قد قدم آخر حلقة له من برنامجه الشهير “تريندينغ” على شاشة “بي بي سي”، يوم 13 يوليو الجاري، وأعلن أن هذا سيكون الظهور الأخير له بهذه المحطة، وأنه سينتقل لقناة أخرى منافسة لم يكشف عنها.

وبعد مرور حوالي أسبوع على هذه الحلقة، ها هو أحمد فاخوري يظهر في فيديو جديد بثه على حساباته بمواقع التواصل، ظهر فيه داخل استديوهات قناة “الجزيرة” القطرية.

ليحسم “فاخوري” الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية، ويعلن صراحة التحاقه بالمؤسسة الإعلامية القطرية الضخمة، التي تصنف ضمن أولى القنوات الإخبارية العالمية.

أحمد فاخوري داخل استديوهات الجزيرة بالدوحة

وحرص الإعلامي السوري على تشويق جمهوره في أحدث ظهور له، قبل أن يظهر شعار قناة “الجزيرة” خلفه.

وأعلن أحمد فاخوري، أنه الآن في طور الإعداد لبرنامج جديد على شاشة القناة القطرية، مع فريق عمله دون الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج أو اسمه.

وبهذا ودع الإعلامي السوري، متابعي برنامجه “تريندينغ”، معلناً نهاية مشواره مع قناة “BBC” البريطانية، بعد نحو 5 أعوام من عمله فيها.

ويشار إلى أن أحمد فاخوري هو مُعد محتوى وإعلامي سوري، سبق أن عمل في التلفزيون السوري، وقناة الغد، وشبكة “بي بي سي عربية” واشتهر فيها بتقديم برنامجه المعروف “تريندينغ”.

وتمكن “فاخوري” كذلك من تحقيق جماهيرية شخصية كبيرة على حساباته بمواقع التواصل.

حيث أعجب النشطاء بشكل كبير بأداء الإعلامي السوري الجديد والمميز في التقديم، فضلا عن فصاحته وتمكنه اللغوي الواضح.

تفاعل واسع

وهنأ العديد من النشطاء والشخصيات العامة أحمد فاخوري بانتقاله لقناة الجزيرة، وكتب “Hasan AlHusayean” الصحفي الرقمي في تلفزيون سوريا:”جميع التمنيات بالتوفيق للإعلامي السوري أحمد فاخوري ابن مدينتي حماة، الذي يفتخر به السوريون انتقاله إلى قناة الجزيرة. بعد أن أبدع وترك بصمة لا تُمحى في برنامح “تريندينغ” على قناة بي بي سي.”

جميع التمنيات بالتوفيق للإعلامي السوري #أحمد_فاخوري @ahmad_fakhori ابن مدينتي #حماة الذي يفتخر به السوريون انتقاله إلى قناة #الجزيرة @AJArabic بعد أن أبدع وترك بصمة لا تُمحى في برنامح "تريندينغ" على قناة @BBCArabic pic.twitter.com/oTntTv1tSC — Hasan AlHusayean (@Hasanalhusayean) July 20, 2022

فيما دون محمد حمدي:”مقدم برنامج ترندينغ على قناة BBC عربي أحمد_فاخوري يغادر القناة بعد رحلة دامت لخمس سنوات.”

وتابع:”مزج فيها أحمد بين الطرافة والجدية بإسلوبه الخاص والرائع، سنفتقدك كمشاهدين ومحبين للبي بي سي وبرنامج ترندينغ”