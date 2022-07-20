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أحمد فاخوري يحسم الجدل ويعلن انضمامه لقناة “الجزيرة” القطرية (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أحمد فاخوري watanserb.com
أحمد فاخوري
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وطن– حسم الإعلامي السوري ومقدم البرامج البارز أحمد فاخوري، الجدل الدائر بشأنه منذ إعلانه انتهاء عمله بتلفزيون “بي بي سي BBC“.

أحمد فاخوري ينضم للجزيرة

وكان الكثيرون تساءلوا عن القناة الجديدة التي سينتقل إليها أحمد فاخوري، حيث أنه لم يعلن عن وجهته الجديدة، واكتفى قبل أيام بإعلان انتهاء فترة عمله بـ”بي بي سي” فقط.

وكان “فاخوري” قد قدم آخر حلقة له من برنامجه الشهير “تريندينغ” على شاشة “بي بي سي”، يوم 13 يوليو الجاري، وأعلن أن هذا سيكون الظهور الأخير له بهذه المحطة، وأنه سينتقل لقناة أخرى منافسة لم يكشف عنها.

وبعد مرور حوالي أسبوع على هذه الحلقة، ها هو أحمد فاخوري يظهر في فيديو جديد بثه على حساباته بمواقع التواصل، ظهر فيه داخل استديوهات قناة “الجزيرة” القطرية.

ليحسم “فاخوري” الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية، ويعلن صراحة التحاقه بالمؤسسة الإعلامية القطرية الضخمة، التي تصنف ضمن أولى القنوات الإخبارية العالمية.

أحمد فاخوري داخل استديوهات الجزيرة بالدوحة

وحرص الإعلامي السوري على تشويق جمهوره في أحدث ظهور له، قبل أن يظهر شعار قناة “الجزيرة” خلفه.

وأعلن أحمد فاخوري، أنه الآن في طور الإعداد لبرنامج جديد على شاشة القناة القطرية، مع فريق عمله دون الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج أو اسمه.

وبهذا ودع الإعلامي السوري، متابعي برنامجه “تريندينغ”، معلناً نهاية مشواره مع قناة “BBC” البريطانية، بعد نحو 5 أعوام من عمله فيها.

ويشار إلى أن أحمد فاخوري هو مُعد محتوى وإعلامي سوري، سبق أن عمل في التلفزيون السوري، وقناة الغد، وشبكة “بي بي سي عربية” واشتهر فيها بتقديم برنامجه المعروف “تريندينغ”.

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وتمكن “فاخوري” كذلك من تحقيق جماهيرية شخصية كبيرة على حساباته بمواقع التواصل.

حيث أعجب النشطاء بشكل كبير بأداء الإعلامي السوري الجديد والمميز في التقديم، فضلا عن فصاحته وتمكنه اللغوي الواضح.

تفاعل واسع

وهنأ العديد من النشطاء والشخصيات العامة أحمد فاخوري بانتقاله لقناة الجزيرة، وكتب “Hasan AlHusayean” الصحفي الرقمي في تلفزيون سوريا:”جميع التمنيات بالتوفيق للإعلامي السوري أحمد فاخوري ابن مدينتي حماة، الذي يفتخر به السوريون انتقاله إلى قناة الجزيرة. بعد أن أبدع وترك بصمة لا تُمحى في برنامح “تريندينغ” على قناة بي بي سي.”

فيما دون محمد حمدي:”مقدم برنامج ترندينغ على قناة BBC عربي أحمد_فاخوري يغادر القناة بعد رحلة دامت لخمس سنوات.”

وتابع:”مزج فيها أحمد بين الطرافة والجدية بإسلوبه الخاص والرائع، سنفتقدك كمشاهدين ومحبين للبي بي سي وبرنامج ترندينغ”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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