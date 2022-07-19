مراسلان إسرائيليان يدنسان جامع الميداني في الرياض: “من الصعب تصديق أننا هنا”

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وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهِر مراسلين لقناة i24NEWS الإسرائيلية، وهما يدنسان جامع الميداني في الرياض، ويجلسان بجانب المصلين أثناء الصلاة.

وشوهد المراسلان في مقطع الفيديو، وهما يدخلان المسجد، بينما يصطف عشرات المصلين وهم منخرطون في صلاتهم، وقال – تعقيبا على هذا المشهد: “من الصعب تصديق أننا هنا”.

🔴مراسلان إسرائيليان من قناة i24NEWS يدنسان جامع الميداني في الرياض، ويجلسان بجانب المصلين أثناء الصلاة، ويقولان؛ "من الصعب تصديق أننا هنا".

🔑نظام ابن سلمان يواصل السماح للإسرائيليين بتدنيس مساجدنا. pic.twitter.com/RCJdEczgB8 — مفتاح (@keymiftah79) July 19, 2022

أثارت الواقعة ردود أفعال بين السعوديين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قالت “Hana”: “اخبروا الحكام العرب أنها مجرد سياسة ليس عليهم اعتناق الصهيو نية لهذا الحد”.

اخبروا الحكام العرب أنها مجرد سياسة ليس عليهم اعتناق الصهيو نية لهذا الحد ! — Hana … (@hana_ali97) July 19, 2022

وكتب حساب باسم “(النائلي الادريسي)”: “حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن سلمان”.

حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن سلمان. — Benraouane salah eddine(النائلي الادريسي) (@Benraouane91) July 19, 2022

مراسل القناة العبرية في مكة خلال موسم الحج

هجوم السعوديين على محمد بن سلمان جاء لكونه يفتح أبواب المملكة ومقدساتها أمام اليهود، ليدنسونها ضمن رغبة من المملكة في الانحناء والتطبيع مع إسرائيل.

الكشف عن هذه الواقعة جاء بعد الكشف عن واقعة مشابهة، إذ نشرت القناة 13 الإسرائيلية تقريرا لمراسلها جيل تماري خلال تغطيته لموسم الحج، حيث أكد تواجده في مكة المكرمة.

وأكد تماري، أنه دخل مكة المكرمة، قائلا: “أنا كنت هنا في مكة.. الحلم أصبح حقيقة”.

🔴المراسل الإسرائيلي Gil Tamari التابع لقناة 13 العبرية يدخل مكة المكرمة خلال موسم الحج، قائلاً:

"أنا كنت هنا في مكة.. الحلم أصبح حقيقية". pic.twitter.com/UOdrmaifz4 — مفتاح (@keymiftah79) July 18, 2022

وظهر جيل تماري في تقريره المصور وهو يوثق رحلته داخل الحرم المكي، ويظهر وهو يتجول بحرية في المشاعر المقدسة مع الحجيج، ويتكلم بالعبرية بلا قيود.

وقال المراسل إن الحكومة السعودية منحته تصاريح أمنية، سهلت له المرور في كل الأماكن التي أراد زيارتها.

🔴المراسل الإسرائيلي גיל תמרי ينشر تقريراً مصوراً يوثق رحلته داخل الحرم المكي، ويظهر وهو يتجول بحرية في المشاعر المقدسة مع الحجيج، ويتكل بالعبرية بلا قيود، قائلاً إن الحكومة #السعودية منحته تصاريح أمنية، سهلت له المرور في كل الأماكن التي أراد زيارتها. pic.twitter.com/XndqrUrODD — مفتاح (@keymiftah79) July 18, 2022

وعقب نشر التقرير، دشن ناشطون عبر “تويتر” وسما بعنوان “يهودي في الحرم“، استنكروا فيه تقاعس السلطات السعودية وانبطاحها حتى فيما يمس الدين ويخالف القانون الذي يمنع غير المسلمين من دخول مكة المكرمة.

وكان الكاتب الإسرائيلي أفي جويرسش، قد كتب مؤخرا، في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست، عن تجربة زيارة الوفد اليهودي إلى السعودية.

وقال الكاتب إنه في الطريق إلى المدينة المنورة، أزال المسؤولون السعوديون مؤخرًا لافتات كتب عليها “للمسلمين فقط”.

🔴موقع Jewish Insider العبري:

تأتي رحلة قادة منظمة UJA الداعمة لإسرائيل قبل أسابيع من زيارة بايدن إلى السعودية وإسرائيل، حيث من المتوقع أن يضغط من أجل العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية التغيير الكاسح في العلاقات الإسرائيلية العربية. — مفتاح (@keymiftah79) July 1, 2022

مقال الكاتب جاء بعد أسابيع من زيارة وفد من 50 من رجال الأعمال اليهود المرتبطين بإسرائيل بزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة كجزء من زيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام والتسامح المتبادلين.

ضمّ الوفد أعضاء من 13 دولة ، وكان العديد منهم متوترين قبل المغادرة، وقد تساءل البعض عما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول المملكة أو تقييد حضورهم في الاجتماعات أو تقييد ما يمكنهم قوله ، أو القدرة على التنقل بحرية.