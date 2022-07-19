طائرات ورقية تروج للمثلية الجنسية في سلطنة عمان .. والنشطاء مصدومون

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وطن – ضبطت السلطات العمانية، مئات الطائرات الورقية التي تروج للمثلية الجنسية، ويظهر عليها العلم الذي يرمز للشذوذ.

وقال جهاز حماية المستهلك في مدينة ظفار، إنه تم ضبط أكثر من 3500 طائرة ورقية تحمل ألوان وشعارات لها دلالات محظورة لنص المادة المتعلقة بالآداب العامة.

🔴 #عاجل ضبط أكثر من ٣٥٠٠ طائرة ورقيه تحمل ألوان وشعارات لها دلالات محضورة لنص المادة المتعلقه بالآداب العامة. pic.twitter.com/N2wlCXFRQR — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) July 19, 2022

والنشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في دول الخليج العربي كافة، وبعضها تفرض عقوبات تصل للإعدام ضد من يمارس ذلك.

ردود أفعال الناشطين

أثارت هذه الضبطية ردود أفعال واسعة بين نشطاء موقع “تويتر”، لا سيما طريقة دخول هذه الطائرات للسلطنة من الأساس ونزولها للأسواق.

وقال “خـــالد الســـعيـــدي”: “يراودني سوال من زمان.. هذه الأشياء ممنوعه انها تدخل عمان عن طريق وزاره التجارة بس كيف تدخل؟؟.. هل هي حالها حال الخمور فيها تصريح ولكن اذا وجدت في الاسواق تصادر وتحسب الغرامات على صاحب المحل!!.. شي غريب وعجيب”.

يراودني سوال من زمان

هذه الأشياء ممنوعه انها تدخل عمان عن طريق وزاره التجارة بس كيف تدخل؟؟

هل هي حالها حال الخمور فيها تصريح ولكن اذا وجدت في الاسواق تصادر وتحسب الغرامات على صاحب المحل!!

شي غريب وعجيب — خـــالد الســـعيـــدي| ❤ 🇴🇲 (@khalidAlsaidi33) July 19, 2022

وكتب “Saed”: “هذي الطائرات من طلعنا في الدنيا وهذي الوانهن…بس حسبي الله عليهم الي حطو علمهم نفس الالوان”.

هذي الطائرات من طلعنا في الدنيا وهذي الوانهن…بس حسبي الله عليهم الي حطو علمهم نفس الالوان.. — Saed (@saeedharthy) July 19, 2022

وتساءل “ٻۧــﯜڛۣــڤ ּا̍ڵــڔچۚــۑْۧــبــۑْۧ”: “كيف دخلت آذن؟؟؟؟؟؟”.

كيف دخلت آذن؟؟؟؟؟؟ — ٻۧــﯜڛۣــڤ ּا̍ڵــڔچۚــۑْۧــبــۑْۧ🇴🇲 (@omani711y) July 19, 2022

وكتبت “نوارة”: “ألوان قوس قزح صارت للخمه الغوا هذا العلم من الكره الأرضيه”.

ألوان قوس قزح صارت للخمه الغوا هذا العلم من كره الارضيه — نواره (@NAlqlhaty) July 19, 2022

وتفاعلت “N.O.O.R”: “هذه الاعلام موجودة من كنا اطفال ولا فكرنا انه علم خاص بالشواذ الاعلام سمم عقولنا للاسف . الوان قوس قزح فقط”.

هذه الاعلام موجودة من كنا اطفال ولا فكرنا انه علم خاص بالشواذ الاعلام سمم عقولنا للاسف . الوان قوس قزح فقط — N.O.O.R (@nooryan333) July 19, 2022

مفتي عمان يعلق

وفي فبراير الماضي، استهجن مفتي عام سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، تراجع بعض المسلمين عن تجريم المثلية الجنسية، داعيا الأمة الإسلامية لمواجهة قضايا الفضيلة والشرف “بثبات”.

وقال الشيخ الخليلي في بيان نشره عبر حسابه بـ”تويتر”: “إن مما يؤسف له ما بلغنا من تراجع بعض المسلمين عن تجريم الرذيلة الساقطة التي سموها (المثلية)، مع أن من غير المسلمين من يقف فيها موقفاً صارماً لا تزعزعه الزعازع ولا يثنيه الفتور، ويواجهها بشدة، وينزل بمن يمارسها ما هو حري به من العقاب.

وناشد أمة الإسلام الوقوف في هذه القضية وغيرها من قضايا الفضيلة والشرف “صامدة كالطود الأشم الراسخ لا تزعزعها أحداث العالم ولا تثنيها تحدياته، وأن تكون إرادتها أقوى من كل تحدٍّ، وأمضى من كل سلاح”.

إن مما يؤسف له ما بلغنا من تراجع بعض المسلمين عن تجريم الرذيلة الساقطة التي سموها (المثلية)، مع أن من غير المسلمين من يقف فيها موقفا صارما لا تزعزعه الزعازع ولا يثنيه الفتور، ويواجهها بشدة، وينزل بمن يمارسها ما هو حري به من العقاب#المثلية_ضد_الانسانية pic.twitter.com/Uq7Yeu8HOl — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 23, 2022

وأواخر العام الماضي، دعا مفتي سلطنة عُمان المسلمين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة “الشذوذ الجنسي صفاً واحداً لدرء هذا الشر بدون استهانة ولا ونى ولا فتور”.

وقال الشيخ الخليلي: “الأمر جلل، والمسؤولية جلى، والحمل عظيم والناقد خبير، بيده الأمر كله وإليه مرد الجميع”.