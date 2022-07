ديبالا يُوقع مع روما بعد مكالمة مورينيو (فيديو)

وطن – وافق الأرجنتيني المخضرم باولو ديبالا 28 عاماً، على الانتقال إلى صفوف نادي روما خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بعد مكالمة المدرب جوزيه مورينيو لإقناعه بمشروع العاصمة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، بأن الأرجنتيني ديبالا سيخضع للفحوصات الطبية، بعد سفره إلى البرتغال، حيث مكان المعكسر التدريبي للفريق الإيطالي استعداداً للموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، بأن الأرجنتيني سيوقع مع نادي روما على عقد لمدة 3 مواسم براتب يصل إلى 6 ملايين يورو سنوياً.

وذكرت تقارير آخرى، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كان صاحب البصمة في إتمام الصفقة بنجاح مع الأرجنتيني باولو. بعد التواصل معه وإقناعه بالمشروع الرياضي لفريق روما الإيطالي.

وكان نادي إنتر ميلان قد فشل في إتمام صفقة التعاقد مع ديبالا، حيث كان من أكثر الأندية الإيطالية المهتمة في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس (السيدة العجوز) وفشل إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

كما وارتبط اسم ديبالا في منافسات الانتقالات الصيفية بين الأندية الإيطالية، كان من أبرزها نابولي وميلان وروما. لكن الأخير هو من خطف تلك الصفقة بعد موافقة وإقناع اللاعب بالعرض المقدم إليه.

