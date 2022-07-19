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رياضة

ديبالا يُوقع مع روما بعد مكالمة مورينيو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باولو ديبالا ينتقل إلى صفوف نادي روما الإيطالي watanserb.com
باولو ديبالا ينتقل إلى صفوف نادي روما الإيطالي
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وطن – وافق الأرجنتيني المخضرم باولو ديبالا 28 عاماً، على الانتقال إلى صفوف نادي روما خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بعد مكالمة المدرب جوزيه مورينيو لإقناعه بمشروع العاصمة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، بأن الأرجنتيني ديبالا سيخضع للفحوصات الطبية، بعد سفره إلى البرتغال، حيث مكان المعكسر التدريبي للفريق الإيطالي استعداداً للموسم المقبل.

مكالمة مورينيو وإقناع ديبالا

وأوضحت الشبكة الإيطالية، بأن الأرجنتيني سيوقع مع نادي روما على عقد لمدة 3 مواسم براتب يصل إلى 6 ملايين يورو سنوياً.

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وذكرت تقارير آخرى، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كان صاحب البصمة في إتمام الصفقة بنجاح مع الأرجنتيني باولو. بعد التواصل معه وإقناعه بالمشروع الرياضي لفريق روما الإيطالي.

فشل إنتر ميلان ونابولي

وكان نادي إنتر ميلان قد فشل في إتمام صفقة التعاقد مع ديبالا، حيث كان من أكثر الأندية الإيطالية المهتمة في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس (السيدة العجوز) وفشل إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

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كما وارتبط اسم ديبالا في منافسات الانتقالات الصيفية بين الأندية الإيطالية، كان من أبرزها نابولي وميلان وروما. لكن الأخير هو من خطف تلك الصفقة بعد موافقة وإقناع اللاعب بالعرض المقدم إليه.

وشارك ديبالا مع فريق يوفنتوس، بعد الانضمام إلى صفوفه في صيف 2015. قادماً من صفوف باليرمو مقابل صفقة بلغت قيمتها (41) مليون يورو، في 293 مباراة بمختلف البطولات. استطاع من خلالها تسجيل 115 هدفاً، كما وصناعة 47 تمريرة حاسمة.

وتوج الأرجنتيني باولو مع نادي يوفنتوس 12 لقباً محلياً، كان من أبرزها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، و4 مرات بكأس إيطاليا. و3 مرات بكأس السوبر الإيطالي.

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المصدروطن + سكاي سبورتس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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