النصر السعودي يتدخل لحل أزمة الحارس أبو جبل مع الزمالك

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وطن – كشفت تقارير صحيفة، بأن نادي النصر السعودي سيتدخل لحل أزمة الحارس محمد أبو جبل 33 عاماً مع نادي الزمالك، من أجل تفادي الدخول في صدام مع الأخير بعد التعاقد معه.

وقالت صحيفة (المواطن) السعودية، بأن إدارة نادي النصر السعودي. تنوي إعارة الحارس أبو جبل أو حتى بيعه بشكل نهائي إلى أحد الأندية المصرية، من أجل الحصول على مقدم التعاقد معه.

النصر السعودي وأزمة الحارس أبو جبل

وبينت الصحيفة، بأن قرار إدارة النصر السعودي. جاء من أجل تفادي الدخول في أزمة مع نادي الزمالك، وتقديم الأخير شكوى ضد الحارس.

🚨وفقا ليوم السابع المصرية:

🔹 تلقي محمد أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من نادي #النصر السعودي pic.twitter.com/zTKHsJQC6w — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) July 15, 2022

كما وأضافت، ” ما يقلق نادي النصر السعودي، هو أن الموسم الحالي لمنافسات الدوري المصري لم ينتهي بعد، وفي حال انضمام الحارس أبو جبل إلى الدوري السعودي قبل انتهاء الموسم، فمن المحتمل أن يقدم الزمالك شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “.

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وختمت، ” إدارة النصر لا يريد الدخول في أزمات مع نادي الزمالك، لذا من المتوقع أن يقوم النادي السعودي. بإعارة الحارس إلى أحد الأندية في مصر”.

محمد الدويش :

قد يكون خبر "أبو جبل" غير حقيقي .. أن يجلب النصر حارسان أجانب أمر "غير منطقي" .. ..

الحصاد الرياضي …@Aldowayesh pic.twitter.com/zCx4cmJWBI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 11, 2022

الاستغناء عن الحارس أبو جبل

وكان نادي النصر السعودي، قد تراجع عن ضم الحارس المصري محمد أبو جبل. الذي تعاقد معه ل3 مواسم قادمة، تحت ضغط ومطالب جماهير النادي برفض تلك الصفقة، إلى جانب تراجع مستوى اللاعب في الآونة الأخيرة وخروجه من التشكيلة الأساسية لفريق القلعة البيضاء.

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كما وسرعان ما تعاقد نادي النصر السعودي، مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بالمجان، قادماً من نادي نابولي الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وهو ما تسبب ذلك بأزمة بين النادي السعودي والحارس أبو جبل وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

محمد أبو جبل يرفض طلب النصر السعودي بفسخ التعاقد بشكل رسمي ويرفض رد مقدم التعاقد حتى الآن pic.twitter.com/5OKyNCS5Ei — kora11.com (@kora11) July 17, 2022

يذكر بأن نادي الزمالك المصري، قد رفض طلب الحارس أبو جبل. بالرحيل عن صفوفه، في الوقت الراهن والانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، إلى جانب تهديده بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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