القطري معتز برشم يحقق الإنجاز التاريخي في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 (فيديو)

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وطن – نجح القطري معتز برشم صاحب ال31 عاماً، من تحقيق الميدالية الذهبية في القفز للمرة الثالثة على التوالي في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المقامة في ولاية أوريغون الأمريكية.

وتمكن القطري ذو الأصول السودانية برشم، من تجاوز ارتفاع 2.37 مترا، في مسابقة القفز، في ظل المنافسة الشديدة مع الكوري الجنوبي سانغهيوك وو، الذي حصد الميدالية الفضية بعد قفز على ارتفاع 2.35 مترا، والأوكراني أندريه بروتسينكو صاحب الميدالية البرونزية على ارتفاع 2.33 مترا.

معتز برشم والميدالية الذهبية

وبحسب شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية، فإن المنافسة بدأت تشتد بين المنافسين مع ارتفاع 2.33 مترا، حيث تمكن اللاعب الأولمبي معتز برشم من اجتياز ذلك من المحاولة الأولى، مع منافسه الأوكراني بروتسينكو، على عكس الكوري سانغهيوك الذي نجح بها في المحاولة الثالثة.

مبروك لكل قطر 🇶🇦👐🏽🇶🇦👐🏽🇶🇦

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بطلنا العالمي معتز برشم يحقق ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 للمرة الثالثة على التوالي

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كفو برشم 👐🏽 كفو يالأدعم 🇶🇦

.#كلنا_الأدعم 🎥by @beINSPORTS pic.twitter.com/HWprPYCBM8 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 19, 2022

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وبينت الشبكة، القطري برشم فاز بالميدالية الذهبية بعد نجاحه في تجاوز ارتفاع 2.35 مترا من محاولة، وهو ما فشل به منافسيه من محاولتهم الأولى معه. قبل أن ينجح الكوري الجنوبي سانغهيوك صاحب الميدالية الفضية من المحاولة الثانية.

صور من تتويج بطلنا العالمي معتز برشم بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى محققاً انجازا تاريخيا لكل العرب كأول لاعب في العالم يحقق الذهبية ثلاث مرات 🥇🥇🥇

👐🏽🇶🇦#كلنا_الأدعم pic.twitter.com/OKusGmUkVW — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 19, 2022

ليعود القطري برشم ويتمكن من تجاوز ارتفاع 2.37 مترا، ليضمن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، بعد فشل منافسه الكوري سانغهيوك في الوثب على ارتفاع 2.39 في محاولتين.

🥇نبارك لبطلنا العالمي معتز برشم إحرازه الميدالية الذهبية في الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 ليكون بذلك أول لاعب في التاريخ يفوز بثلاثة ميداليات ذهبية متتالية. فخر 🇶🇦💪 pic.twitter.com/CjQEtUMixR — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 19, 2022

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القطري برشم والإنجاز التاريخي

كما وحافظ لاعب القوى معتز برشم على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، للمرة الثالثة على التوالي، ليتساوى بهذا الإنجاز مع الجزائري نور الدين مرسلي، والمغربي هشام الكروج الذي حقق ذلك 4 مرات على التوالي.

اللهم لك الحمد ، تخطينا مرحلة التصفيات والنهائيات يوم الاثنين 🙏🏽👐🏽🇶🇦ً

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Qualifications done 👌🏽, finals on Monday 🙏🏽🇶🇦👐🏽 #whatgravity pic.twitter.com/0RgG8pA39A — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) July 15, 2022

ويعد القطري برشم، أول لاعب عربي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022. ل3 مرات متتالية في تاريخ البطولة.

يشار إلى أن مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المستمرة منافستها. حتى ال24 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

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