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القطري معتز برشم يحقق الإنجاز التاريخي في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
معتز برشم يحقق الإنجاز التاريخي في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 watanserb.com
معتز برشم يحقق الإنجاز التاريخي في بطولة العالم لألعاب القوى 2022
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وطن – نجح القطري معتز برشم صاحب ال31 عاماً، من تحقيق الميدالية الذهبية في القفز للمرة الثالثة على التوالي في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المقامة في ولاية أوريغون الأمريكية.

وتمكن القطري ذو الأصول السودانية برشم، من تجاوز ارتفاع 2.37 مترا، في مسابقة القفز، في ظل المنافسة الشديدة مع الكوري الجنوبي سانغهيوك وو، الذي حصد الميدالية الفضية بعد قفز على ارتفاع 2.35 مترا، والأوكراني أندريه بروتسينكو صاحب الميدالية البرونزية على ارتفاع 2.33 مترا.

معتز برشم والميدالية الذهبية

وبحسب شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية، فإن المنافسة بدأت تشتد بين المنافسين مع ارتفاع 2.33 مترا، حيث تمكن اللاعب الأولمبي معتز برشم من اجتياز ذلك من المحاولة الأولى، مع منافسه الأوكراني بروتسينكو، على عكس الكوري سانغهيوك الذي نجح بها في المحاولة الثالثة.

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وبينت الشبكة، القطري برشم فاز بالميدالية الذهبية بعد نجاحه في تجاوز ارتفاع 2.35 مترا من محاولة، وهو ما فشل به منافسيه من محاولتهم الأولى معه. قبل أن ينجح الكوري الجنوبي سانغهيوك صاحب الميدالية الفضية من المحاولة الثانية.

ليعود القطري برشم ويتمكن من تجاوز ارتفاع 2.37 مترا، ليضمن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، بعد فشل منافسه الكوري سانغهيوك في الوثب على ارتفاع 2.39 في محاولتين.

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القطري برشم والإنجاز التاريخي 

كما وحافظ لاعب القوى معتز برشم على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، للمرة الثالثة على التوالي، ليتساوى بهذا الإنجاز مع الجزائري نور الدين مرسلي، والمغربي هشام الكروج الذي حقق ذلك 4 مرات على التوالي.

ويعد القطري برشم، أول لاعب عربي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022. ل3 مرات متتالية في تاريخ البطولة.

يشار إلى أن مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المستمرة منافستها. حتى ال24 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

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المصدروطن + بي أن سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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