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كلمة سرية يستخدمها الطيار إذا سمعتها فهي تدل على أنّ الرحلة ستتأخر

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
كلمة سرية يستخدمها الطيار تدل على تأخير الرحلة watanserb.com
يستخدم الطيارون كلمة سرية تدل على أن الرحلة ستتأخر لسببٍ ما
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وطن – مع تأخير وإلغاء الرحلات الجوية في الوقت الحالي، من المفيد معرفة ما إذا كنت ستقضي ساعة أو ساعتين في المطار.

لحسن الحظ، هناك بعض العبارات التي يمكنك الاستماع إليها والتي قد تكشف عما إذا كانت رحلتك ستتأخر.

قام باتريك سميث، مؤلف كتاب Cockpit Confidential، بنشر المصطلحات على موقعه Ask The Pilot، وكشف عن الكلمات التي يمكن أن تكون مؤشراً على وجود تأخير في الرحلة.

الكلمة الرئيسية التي يجب الاستماع إليها هي “مراجعة الأوراق”.

وفقا لباتريك، فإن هذه “الأوراق” عادة ما تكون مراجعة لخطة الرحلة، أو شيء يتعلق بسجل وزن الطائرة وتوازنها، أو ببساطة انتظار طاقم الصيانة للحصول على سجل الرحلة بالترتيب.وفق “ذا صن

إذا سمعت أن طيارك يذكر ذلك عبر نظام PA، فيجب أن تعد نفسك لانتظار أطول مما كان متوقعًا في البداية.

إذا تأخرت الرحلة، فليس هناك الكثير مما يمكن فعله حيال ذلك من وجهة نظر الطيار.

ومع ذلك، كشف أحد الطيارين مؤخرًا كيف يكذب غالبًا على الركاب حول قدرته على تعويض الوقت إذا تأخرت الرحلة.

وكتب على موقع Reddit، قال: “هناك القليل جدًا مما يمكننا فعله في الواقع”.

وأضاف: “كلما طالت مدة الرحلة، استطعنا القيام بالمزيد، لكننا لا نزال نتحدث من 5 إلى 10 دقائق ، وليس ساعة”.

الطيارون ليسوا الوحيدين على متن الطائرة الذين يستخدمون الرسائل المخفية.

سيكون لدى طاقم الطائرة أيضًا كلمات رمزية.

تشرح مضيفة طيران أن الكلمات السرية يمكن أن تساعد في الحفاظ على الهدوء أثناء الرحلة.

وقالت: “يستخدم الطاقم الرموز من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام في المقصورة”.

وأضاف: “نحن مدربون تدريبًا خاصًا في حالات الطوارئ، ويمكن أن يتسبب الذعر في فقدان السيطرة على الموقف وينتهي بنا الأمر بالإصابة أو الوفاة”.

ومع ذلك، ليست كل رموزهم تعيد الهدوء داخل الطائرة.

يتم استخدام كلمات أخرى ببساطة حتى لا يعرف الركاب على متن الطائرة ما يحدث، بما في ذلك “إزالة الغبار عن المحاصيل”.

المصدرذا صن - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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