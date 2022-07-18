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جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن- هزّت جريمة قتل دامية، العراق بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وحاول قتل ابنته قبل أن يعمد على إحراق منزل العائلة.

قيادة شرطة محافظة بابل، أصدرت بيانا، استعرض تفاصيل جريمة رجل قتل زوجته، في المحافظة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، إن فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، من كشف جريمة قتل سُجلت على أنها حادث احتراق دار يسكنها رجل وزوجته مع ابنتهما.

وخلال استجواب الابنة المصابة والتحقيق معها، كشفت عن إقدام والدها بطعن أُمها بواسطة (درنفيس) مما أفضى إلى مفارقة الحياة فورًا.

بعد ذلك، اعتدى الأب على ابنته بـ”شيشة أركيلة”، محاولاً الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها ومن ثم حاول الإنتحار بفعل حريق داخل المنزل.

وأشار البيان إلى أنه “من خلال الاعترافات تم التوصل الى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المستشفى.

وأوضحت قيادة الشرطة، أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصُدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل.

وزادت جرائم القتل الأسري في العراق خلال الفترات الأخيرة، ففي نهاية يونيو الماضي، أقدمت امرأة عراقية شابة “20 عاما” على ذبح زوجها بالسكين، وهو من نفس عمرها في ناحية المجد شمالي محافظة المثنى.

وتمكنت شرطة المثنى من إلقاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما، وقالت إن الزوجة ذبحت زوجها أثناء نومه بسبب خلافات عائلية.

وبحسب متخصصين، فإن أغلب الجرائم العائلية وقعت في العراق تحدث تحت تأثير المخدرات أو بسبب خلافات عائلية أو ظروف اقتصادية.

وغالبا ما تنتج الخلافات العائلية عن تردي الظروف الاقتصادية، كما يشير خبراء إلى أن المخدرات تنتشر بين أفراد المجتمع من مختلف المستويات.

جريمة بشعة تهز العراق.. اغتصب بنات أخيه القاصرات بعدما قتل والدهم!

المصدروكالة الأنباء العراقية "واع "،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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