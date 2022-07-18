جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

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وطن- هزّت جريمة قتل دامية، العراق بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وحاول قتل ابنته قبل أن يعمد على إحراق منزل العائلة.

قيادة شرطة محافظة بابل، أصدرت بيانا، استعرض تفاصيل جريمة رجل قتل زوجته، في المحافظة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، إن فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، من كشف جريمة قتل سُجلت على أنها حادث احتراق دار يسكنها رجل وزوجته مع ابنتهما.

وخلال استجواب الابنة المصابة والتحقيق معها، كشفت عن إقدام والدها بطعن أُمها بواسطة (درنفيس) مما أفضى إلى مفارقة الحياة فورًا.

🌤 في جريمة هزت مدينة بابل كشفت الشرطة العراقية

أمس الأحد، ملابسات قتل رجل زوجته في المحافظة

وشروعه في قتل ابنته ثم حاول الانتحار ⚽️ مثبتة على قميص اللاعب .. كاميرا جديدة مذهلة في الملاعب — عبدالعزيز الحوسني (@alhosani111) July 18, 2022

بعد ذلك، اعتدى الأب على ابنته بـ”شيشة أركيلة”، محاولاً الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها ومن ثم حاول الإنتحار بفعل حريق داخل المنزل.

وأشار البيان إلى أنه “من خلال الاعترافات تم التوصل الى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المستشفى.

وأوضحت قيادة الشرطة، أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصُدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل.

وزادت جرائم القتل الأسري في العراق خلال الفترات الأخيرة، ففي نهاية يونيو الماضي، أقدمت امرأة عراقية شابة “20 عاما” على ذبح زوجها بالسكين، وهو من نفس عمرها في ناحية المجد شمالي محافظة المثنى.

وتمكنت شرطة المثنى من إلقاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما، وقالت إن الزوجة ذبحت زوجها أثناء نومه بسبب خلافات عائلية.

وبحسب متخصصين، فإن أغلب الجرائم العائلية وقعت في العراق تحدث تحت تأثير المخدرات أو بسبب خلافات عائلية أو ظروف اقتصادية.

وغالبا ما تنتج الخلافات العائلية عن تردي الظروف الاقتصادية، كما يشير خبراء إلى أن المخدرات تنتشر بين أفراد المجتمع من مختلف المستويات.