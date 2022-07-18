الإثنين, يوليو 18, 2022
الرئيسيةرياضةالقبض على نجم تشيلسي باكايوكو للاشتباه بتجارة المخدرات في ميلانو (فيديو)
رياضة

القبض على نجم تشيلسي باكايوكو للاشتباه بتجارة المخدرات في ميلانو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الإنجليزي watanserb.com
القبض على لاعب تشيلسي تيموي باكايوكو في ميلانو
- Advertisement -

وطن – ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على النجم الفرنسي تيموي باكايوكو (27) عاماً، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف ميلان الإيطالي، بتهمة الاشتباه بتجارة المخدرات.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو أثناء نجاح الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز) تحت تهديد السلاح من قبل رجال الأمن.

القبض على تيموي باكايوكو

كما وأظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام عدد من رجال الشرطة داخل أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، بتوقيف الفرنسي باكايوكو، بعد ملاحقته وتفتيشه تحت تهديد السلاح بطريقة مهينة، قبل التعرف على هويته من قبل رجال الأمن. ومن ثم إطلاق سراحه.

اقرأ أيضاً: 

وأوضحت صحيفة لاغازيتا الإيطالية، بأن رجال الشرطة كانوا يبحثون على شخص مهتم بتجارة المخدرات، وهو شبيه اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو الذي ألقيّ القبض عليه بطريق الخطأ. بعد التعرف على هويته.

إنتقال بوكايوكو

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية في تقرير لها نشر في وقت سابق، بأن الفرنسي بوكايوكو قريب من الانتقال إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق ميلان الإيطالي.

اقرأ أيضاً: 

رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

كما وأردفت الصحيفة، ” اللاعب تيموي باكايوكو سينقل إلى نادي مارسيليا، بصفقة لمدة 4 مواسم قادمة. وذلك بعد التوصل على اتفاق بشأن شروطه الشخصية”.

وختمت، ” يمكن أن تتغير الأمور بشأن اتفاق النادي مع اللاعب باكايوكو، بناءً على قرار المدرب الجديد إيجور تيودور. بعد تردد أنباء أنه سيعيق تلك الصفقة”.

اقرأ أيضاً: 

وكان لاعب نادي تشيلسي بوكايوكو قد انتقل إلى صفوف البلوز في صيف عام 2017، بصفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو، قادماً من نادي موناكو الفرنسي. حيث سينتهي عقده في صيف 2024.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + لاغازيتا + فوت ميركاتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

سيبايوس معروض للبيع وميندي مطلوب في تشيلسي

رياضة

كوليبالي يقترب من التوقيع مع تشيلسي ونابولي يجد البديل

رياضة

رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

تقارير

إسبانيا تضبط غواصات جديدة من نوعها لتهريب المخدرات من المغرب

رياضة

برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

رياضة

حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان وجهته المحتملة

رياضة

رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

الهدهد

إظهار العورة والمخدرات وسمعة سيئة.. مصريون يعترفون بـ”كوارثهم” في الكويت (فيديو)

رياضة

ليس برشلونة .. صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

رياضة

رسمياً: أنطونيو روديجر أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

رياضة

زين الدين زيدان يرفض عرض باريس سان جيرمان المغري لهذا السبب

رياضة

تشيلسي يحافظ على المركز الثالث بعد تعادله المثير أمام ليستر سيتي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ارتفاع جماعي كبير في أسعار العملات الرقمية.. هذا ما وصل له سعر “البيتكوين”!

لن تحذف الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب بعد الآن

مخيم الهول الأخطر في العالم.. تفاصيل العثور على جثة امرأة في حفرة صرف صحي

النجمة بريانكا شوبرا ضمن خطط “ابن سلمان” لغسيل سمعته دوليا

مورينيو يُوثق إنجازه التاريخي بوشم على ذراعه (صور)

البيت الأبيض يعدل تصريح بايدن بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي

نجل راغب علامة يرد على اتهامه بأنه “مثلي الجنس” بصورة عارية مع والده! (شاهد)

فيلم صيني إماراتي مشترك عن حرب اليمن يثير غضب مواقع التواصل.. ما علاقة سوريا؟

متى يجب استبدال أسلاك التمديد الكهربائية؟ معظم الناس لا يعرفون

جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC