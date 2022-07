القبض على نجم تشيلسي باكايوكو للاشتباه بتجارة المخدرات في ميلانو (فيديو)

وطن – ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على النجم الفرنسي تيموي باكايوكو (27) عاماً، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف ميلان الإيطالي، بتهمة الاشتباه بتجارة المخدرات.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو أثناء نجاح الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز) تحت تهديد السلاح من قبل رجال الأمن.

كما وأظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام عدد من رجال الشرطة داخل أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، بتوقيف الفرنسي باكايوكو، بعد ملاحقته وتفتيشه تحت تهديد السلاح بطريقة مهينة، قبل التعرف على هويته من قبل رجال الأمن. ومن ثم إطلاق سراحه.

The reaction of this police officer the moment he realises he's f**ked up and pulled over Tiémoué Bakayoko. 😭

