القبض على نجم تشيلسي باكايوكو للاشتباه بتجارة المخدرات في ميلانو (فيديو)

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وطن – ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على النجم الفرنسي تيموي باكايوكو (27) عاماً، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف ميلان الإيطالي، بتهمة الاشتباه بتجارة المخدرات.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو أثناء نجاح الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو، القبض على اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز) تحت تهديد السلاح من قبل رجال الأمن.

القبض على تيموي باكايوكو

كما وأظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام عدد من رجال الشرطة داخل أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، بتوقيف الفرنسي باكايوكو، بعد ملاحقته وتفتيشه تحت تهديد السلاح بطريقة مهينة، قبل التعرف على هويته من قبل رجال الأمن. ومن ثم إطلاق سراحه.

The reaction of this police officer the moment he realises he's f**ked up and pulled over Tiémoué Bakayoko. 😭 🎥 @DrGianlucaFumo pic.twitter.com/5dtCzvIOQt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 18, 2022

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وأوضحت صحيفة لاغازيتا الإيطالية، بأن رجال الشرطة كانوا يبحثون على شخص مهتم بتجارة المخدرات، وهو شبيه اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو الذي ألقيّ القبض عليه بطريق الخطأ. بعد التعرف على هويته.

الشرطة الإيطالية تلقي القبض على لاعب تشيلسي تيموي باكايوكو في ميلانو عن طريق الخطأ بعد أن شبهته بشخص آخر تلاحقه. pic.twitter.com/9xsvDJZuiK — جرس | Jaras (@JarasQ8) July 18, 2022

إنتقال بوكايوكو

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية في تقرير لها نشر في وقت سابق، بأن الفرنسي بوكايوكو قريب من الانتقال إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق ميلان الإيطالي.

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كما وأردفت الصحيفة، ” اللاعب تيموي باكايوكو سينقل إلى نادي مارسيليا، بصفقة لمدة 4 مواسم قادمة. وذلك بعد التوصل على اتفاق بشأن شروطه الشخصية”.

🚨 سانتي اونا – فوت ميركاتو | توصل مرسيليا إلى اتفاق مع لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو. pic.twitter.com/jtNMHczVgh — CFC WORLD (@CFC4World) July 17, 2022

وختمت، ” يمكن أن تتغير الأمور بشأن اتفاق النادي مع اللاعب باكايوكو، بناءً على قرار المدرب الجديد إيجور تيودور. بعد تردد أنباء أنه سيعيق تلك الصفقة”.

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وكان لاعب نادي تشيلسي بوكايوكو قد انتقل إلى صفوف البلوز في صيف عام 2017، بصفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو، قادماً من نادي موناكو الفرنسي. حيث سينتهي عقده في صيف 2024.

فوت ميركاتو : نادي مارسيليا يتوصل لاتفاق حول الشروط الشخصية مع تيموي باكايوكو من تشيلسي. pic.twitter.com/8a4JtuoROg — الحدث الرياضي (@Al_hadathh) July 18, 2022

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