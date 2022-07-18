البيت الأبيض يعدل تصريح بايدن بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي

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وطن- أجرى البيت الأبيض تعديلًا في سجله الرسمي حول تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بايدن كان قد صرّح في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول رد ولي العهد السعودي على تعليقاته بشأن خاشقجي قائلًا: “لقد قال إنه لم يكن شخصيًا مسؤولًا عن ذلك، لكنني أشرت إلى أنني اعتقدت أنه المسؤول”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “(ولي العهد) قال إنه شخصيًا لم يكن مسؤولًا عن ذلك واتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن ذلك”.

ونقل البيت الأبيض على موقعه ما قاله بايدن بشكل غير دقيق في سجل تصريحات الرئيس ونسب له قوله “أشرت إلى أنه من المحتمل أنه مسؤول”.

لكن البيت الأبيض صحّح التصريح إلى القول “أشرت إلى أنني اعتقدت أنه المسؤول”.

وكان بايدن، قد كذب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، وهو ينزل من طائرته، وسأله أحد الصحفيين “الرئيس بايدن.. الوزير السعودي عادل الجبير يقول إنه لم يسمعك تتهم ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي.. هل يقول الحقيقة؟”.

وأجاب بايدن على السؤال قائلًا: “كلا”.

مسخرة جديدة .. الرئيس بايدن يُكذّب تصريحات عادل الجبير التي قال فيها إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بالمسؤولية عن قتل خاشقجي. pic.twitter.com/Of0a6KPzfw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 17, 2022

وأضاف بايدن عندما سُئل عما إذا كان “يأسف” على مصافحة القبضة مع محمد بن سلمان: “لماذا لا تتحدثون يا رفاق عن شيء مهم”.

وكان الجبير قد صرح خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، بأنه خلال استقبال الرئيس الأمريكي، اعتبر الأخير أن قضية خاشقجي مشكلة، وقال إنه تم أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها.

وأضاف الوزير الذي شارك في الجلسة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، أن ابن سلمان أكد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.

وعن فرضية قبول بايدن بالتفسير السعودي بخصوص قضية مقتل خاشقجي، قال الجبير إنه يعتقد ذلك، نافيا أن يكون الرئيس الأمريكي قد أثار القضية مجددا.

وفيما يخص تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ابن سلمان أمر فعليا بقتل خاشقجي، صرح الجبير بأنه يعتقد أنه لم يقع تحديد ذلك بهذه العبارات، وهو يبقى تقييما.