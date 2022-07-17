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محمد السادس يغازل إسرائيل ويسمح بافتتاح مكاتب لقناة عبرية بالمغرب.. ما المقابل؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
افتتاح مكاتب قناة إسرائيلية في المغرب watanserb.com
افتتاح مكاتب قناة إسرائيلية في المغرب
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وطن- كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الحكومة المغربية سهلت فتح قناة تلفزيونية تعمل من إسرائيل، مكاتب لها في المغرب، إلا أن الصحافيين المحليين ليسوا راضين عن القرار.

افتتاح مكاتب قناة إسرائيلية في المغرب

وقال الموقع أنه عندما فتحت قناة “آي 24” مكاتب لها في الدار البيضاء والرباط، كانت أول شركة إعلامية تعمل في المغرب.

وأضاف أن هذه الخطوة أثارت غضب الإعلاميين المغاربة الذين قالوا إنها خطوة أخرى باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وكجزء من عمليات تقارب بين دول عربية وإسرائيل بدأ في عام 2020.

وبالنسبة لمالك القناة ومديرها، بجذروهما المغربية، فافتتاح المكاتب هو بمثابة “لم شمل” أكثر من كونه تطبيعا بين المغرب وإسرائيل.

ووالد فرانك يلول مدير القناة، فهو يحمل الجنسية المغربية، أما مالك القناة باتريك دراحي، فهو رجل أعمال مولود في الدار البيضاء قبل أن ينتقل في سن الخامسة عشرة إلى فرنسا.

وانضم دراحي في أيار / مايو إلى 500 صحافي وفنان ودبلوماسي ورجل أعمال من إسرائيل والمغرب في احتفال بمدينة الرباط للإعلان عن القناة.

وتم اختيار القلعة الأثرية “شالة” التي تعتبر من أهم الرموز التاريخية في العاصمة المغربية كمكان للاحتفال، وجمعت شمل عدد من الرموز المعروفين بمن فيهم المستشار للملك أندريه أزولاي، وزير الثقافة، مهدي بن سعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

دور وزير الثقافة المغربي

وأوضح الموقع، نقلا عن مصدرين مغربيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن وزير الثقافة المغربي ساعد القناة على حجز قلعة شالة لتنظيم الحفلة.

وبدأت القناة الإسرائيلية بالبث في 17 تموز/ يوليو 2013 من مقرها في مدينة حيفا.

وتقدم القناة خدمات إخبارية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، ولديها مكاتب في فرنسا والولايات المتحدة والإمارات.

ويرفض “ميلول” وصف الاتفاق الموقع بين المغرب وإسرائيل عام 2020، بأنه تطبيع بل لم الشمل، وقال: “يتم الاحتفال بلمّ الشمل لسبب بسيط وهو أننا في إسرائيل لم نكن نعرف ما هو الإماراتي ولكننا نعرف من هو المغربي”.

وأضاف: “ذه المعرفة بالمغرب، جاءت من الثقافة المغربية التي تلعب دورا مهما في المجتمع الإسرائيلي وتزيد من التوقعات لهذه المشاعر بين الشعبين”

وبعد افتتاح مكاتبها، تحاول القناة تشكيل فريقها الإداري والتحريري، ويرغب مدراؤها بعقد شراكات مع قنوات خاصة أو مملوكة من الحكومة المغربية، وهو نفس النموذج الذي طبقته القناة في الإمارات.

حيث عقدت شراكات مع مجموعتين تملكهما الدولة، وهما مجموعة أبو ظبي الإعلامية ومجموعة دبي الإعلامية، قبل أن توسع تعاونها مع الإعلام الخاص.

ويدور نقاش مع عدد من الشركاء المحتملين في موضوعات تهم الإعلام الإسرائيلي في المغرب، بما فيها الدبلوماسية والجغرافيا الإستراتيجية والتاريخ والثقافة.

تطبيع المغرب وإسرائيل

وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأمريكية السابقة.

منذ ذلك الحين، استمر التقارب بين الجانبين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الجيش بيني غانتس في تشرين الثاني/نوفمبر ووزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في حزيران/يونيو، وجرى توقيع شراكات بين البلدين في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

وأمس السببت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ رئيس الأركان أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل، في إطار التعاون المتزايد بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش: “هذه أول زيارة رسمية لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب”، دون ذكر تفاصيل عن الموعد المحدّد للرحلة.

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المصدرميدل إيست آي ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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