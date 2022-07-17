محمد السادس يغازل إسرائيل ويسمح بافتتاح مكاتب لقناة عبرية بالمغرب.. ما المقابل؟

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وطن- كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الحكومة المغربية سهلت فتح قناة تلفزيونية تعمل من إسرائيل، مكاتب لها في المغرب، إلا أن الصحافيين المحليين ليسوا راضين عن القرار.

افتتاح مكاتب قناة إسرائيلية في المغرب

وقال الموقع أنه عندما فتحت قناة “آي 24” مكاتب لها في الدار البيضاء والرباط، كانت أول شركة إعلامية تعمل في المغرب.

وأضاف أن هذه الخطوة أثارت غضب الإعلاميين المغاربة الذين قالوا إنها خطوة أخرى باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وكجزء من عمليات تقارب بين دول عربية وإسرائيل بدأ في عام 2020.

وبالنسبة لمالك القناة ومديرها، بجذروهما المغربية، فافتتاح المكاتب هو بمثابة “لم شمل” أكثر من كونه تطبيعا بين المغرب وإسرائيل.

اول مرة في المغرب يلمس المواطن العادي تأثير اتفاقية مع دول اجنبية وهي الاتفاق الثلاتي بين المغرب وامريكا واسرائيل اولا دعم لا مشروط المملكة الشريفة في المؤسسات الدولية ترجيح كفة ميزان القوة في المنطقة لان حلفاء المغرب الموثوقين زودوه باسلحة دفاعية متطورة وكذلك اقتصاديا هناك دعم — Mustapha hassoun (@Mustaphahasso11) July 16, 2022

ووالد فرانك يلول مدير القناة، فهو يحمل الجنسية المغربية، أما مالك القناة باتريك دراحي، فهو رجل أعمال مولود في الدار البيضاء قبل أن ينتقل في سن الخامسة عشرة إلى فرنسا.

وانضم دراحي في أيار / مايو إلى 500 صحافي وفنان ودبلوماسي ورجل أعمال من إسرائيل والمغرب في احتفال بمدينة الرباط للإعلان عن القناة.

وتم اختيار القلعة الأثرية “شالة” التي تعتبر من أهم الرموز التاريخية في العاصمة المغربية كمكان للاحتفال، وجمعت شمل عدد من الرموز المعروفين بمن فيهم المستشار للملك أندريه أزولاي، وزير الثقافة، مهدي بن سعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

دور وزير الثقافة المغربي

وأوضح الموقع، نقلا عن مصدرين مغربيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن وزير الثقافة المغربي ساعد القناة على حجز قلعة شالة لتنظيم الحفلة.

أمر طبيعي بالنسبه لحركة الطيران المدني عموما وإسرائيل أصبحت أمر واقع منذ إتفاقيات السلام والتطبيع مع مصر والأردن أولا وتعزز حضورها بإتفاقيات التطبيع الجديده مع المغرب والسودان والبحرين والامارات وباتت جزء من منطقة الشرق الأوسط ولاغرابه في معاملة طيرانها التجاري على هذا الأساس — raslman (@raslmann) July 15, 2022

وبدأت القناة الإسرائيلية بالبث في 17 تموز/ يوليو 2013 من مقرها في مدينة حيفا.

وتقدم القناة خدمات إخبارية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، ولديها مكاتب في فرنسا والولايات المتحدة والإمارات.

ويرفض “ميلول” وصف الاتفاق الموقع بين المغرب وإسرائيل عام 2020، بأنه تطبيع بل لم الشمل، وقال: “يتم الاحتفال بلمّ الشمل لسبب بسيط وهو أننا في إسرائيل لم نكن نعرف ما هو الإماراتي ولكننا نعرف من هو المغربي”.

وأضاف: “ذه المعرفة بالمغرب، جاءت من الثقافة المغربية التي تلعب دورا مهما في المجتمع الإسرائيلي وتزيد من التوقعات لهذه المشاعر بين الشعبين”

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– ما يُرفع من شعارات "التطبيع خيانة" بين الفينة والأخرى من قبل الفلسطينيين والاخوان ومطايا #إيران في المنطقة، ماهي إلاّ اسطوانة فارغة تتكرر؛ فكيف يغضّوا الطرف عن اتفاقية اوسلو وتطبيع #تركيا و #المغرب وترسيم الحدود البحرية بين #لبنان "حزب الله" وإسرائيل."كفاكم مزايدة".

يتبع… pic.twitter.com/xbfXuGpB59 — فهد العطاوي (@RangerF15) July 13, 2022

وبعد افتتاح مكاتبها، تحاول القناة تشكيل فريقها الإداري والتحريري، ويرغب مدراؤها بعقد شراكات مع قنوات خاصة أو مملوكة من الحكومة المغربية، وهو نفس النموذج الذي طبقته القناة في الإمارات.

حيث عقدت شراكات مع مجموعتين تملكهما الدولة، وهما مجموعة أبو ظبي الإعلامية ومجموعة دبي الإعلامية، قبل أن توسع تعاونها مع الإعلام الخاص.

ويدور نقاش مع عدد من الشركاء المحتملين في موضوعات تهم الإعلام الإسرائيلي في المغرب، بما فيها الدبلوماسية والجغرافيا الإستراتيجية والتاريخ والثقافة.

تطبيع المغرب وإسرائيل

وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأمريكية السابقة.

منذ ذلك الحين، استمر التقارب بين الجانبين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الجيش بيني غانتس في تشرين الثاني/نوفمبر ووزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في حزيران/يونيو، وجرى توقيع شراكات بين البلدين في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

وأمس السببت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ رئيس الأركان أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل، في إطار التعاون المتزايد بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش: “هذه أول زيارة رسمية لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب”، دون ذكر تفاصيل عن الموعد المحدّد للرحلة.