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قناة أمريكية تُحرج محمد بن سلمان من جدة بفيديو مسرب لمالك الدويش

باسل النجار
كتب باسل النجار
الداعية السعودي سليمان الدويش ونجله مالك الدويش watanserb.com
الداعية السعودي سليمان الدويش ونجله مالك الدويش
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وطن- وضعت قناة أمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاكم السعودية الفعلي، في أزمة وإحراج كبير بعد بثها من جدة فيديو مسرب لمالك الدويش، نجل الداعية السعودي المعتقل سليمان الدويش، سجله مالك قبل اعتقاله هو الآخر.

وفي هذا السياق نشرت قناة “PBS” الأمريكية المتواجدة في مدينة جدة، فيديو لمالك الدويش، الذي تم اعتقاله مؤخرا، يتحدث فيه عن قضية اختفاء والده الداعية سليمان الدويش.

قناة “الپبي بي إس” الأمريكية ـ تبثّ من جدّة ـ نشرت قصة المخفي قسريا من قبل نظام محمد بن سلمان، سليمان الدويش.

وجاء كلام مالك الدويش في فيديو له سجّله قبل اعتقاله الشهر الماضي، يتحدث فيه عن قضية والده.

اعتقال مالك الدويش

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في تقرير لها بأنه تم اعتقال مالك الدويش، الشهر الماضي بسبب دفاعه وسؤاله عن قضية والده سليمان الدويش المختفي قسريا منذ عام 2016.

وذكر التقرير أن سليمان الدويش اختطفته مليشيا فرقة النمر التابعة لمحمد بن سلمان ،وجرى إخفاؤه وتعذيبه في قبو إحدى قصوره.

وكانت كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” سبب اعتقال السلطات السعودية مالك الدويش (ابن الداعية المختفي قسريًا سليمان الدويش)، قبل اسبوعين من زيارة بايدن للمملكة.

وقالت الصحيفة، إن اعتقال مالك الدويش جاء لأنّه تحدث اليها عن ظروف اعتقال والده رجل الدين المقرب من ولي العهد السابق محمد بن نايف واثنين من ابنائه الاخرين

وقال مالك للصحيفة الأمريكية، إن ما شجعه للحديث عن أبيه رغم خطر الأعمال الانتقامية ضده وضد عائلته، هو حصول عائلة عبد الرحمن السدحان على مكالمة هاتفية معه بعد سنوات من الإخفاء القسري، نتيجة عمل أخته أريج وحديثها عن قضيته.

وأضاف: “رأيت نتيجة الصمت، ونتيجة الكلام، وأن الكلام وجذب الانتباه لقضية معتقل تخيفهم كثيرًا”.

وروى الابن كيف قالت جهات اتصال حكومية و عائلات معتقلين آخرين إن والده سُجن في زنزانة قصر وتعرض للضرب بأمر من الأمير محمد بن سلمان.

وسرد مالك كيف أن والده اعتقل في 2016، بعد يوم من نشره تغريدات يظَنّ أنه ينتقد فيها الملك سلمان، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان نائبًا لولي العهد في حينها، بتشبيهه بالطفل الوقح الذي أفسده والده.

وقال ابن الدويش إنه تابع القضية من خلال اتصالات أمنية رفيعة المستوى بالأسرة المالكة، ولكن دون جدوى تذكر، وقد أخبرته السلطات أن والده ذهب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، لكنه أنكر ذلك مؤكدا عدم اقتناعه بذلك لأن جواز سفر والده لا يزال بحوزته.

محمد بن سلمان عذب سليمان الدويش بنفسه

وكانت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن“، كشفت قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعذيب سليمان الدويش بنفسه.

وقالت المنظمة إن “الدويش” أحضر إلى محمد بن سلمان شخصيا، وأن الأخير قام بضربه، وذلك بعد مدة من اعتقاله الذي تم في نيسان/ أبريل 2016.

وأوضحت المنظمة تفاصيل اعتداء ابن سلمان على الدويش:(محمد بن سلمان جعل الدويش يجثو على ركبتيه وشرع في الاعتداء عليه شخصيًا، حيث لكمه في صدره وحنجرته، وقام بتوبيخه بسبب تغريداته. كان الدويش ينزف بشدة من فمه وفقد وعيه.)

ولفتت “داون” إلى أن “الدويش ليس معارضًا سعوديًا بأي حال من الأحوال.

فحسابه على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 133,000 شخص، يعكس ولاءً قويًا لأسرة آل سعود الحاكمة.

كما أنه أظهر ازدراءً لا حرج فيه لحركات الاحتجاج والمعارضة السياسية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية للمملكة، وأبدى بُغضًا شديدًا لليبرالية وعدو السعودية الإقليمي، إيران”.

وتابعت: “لكن في التغريدات التي يبدو أنها أدت إلى اختطافه، كتب الدويش عن مخاطر قيام الأفراد بمنح أبنائهم المدللين صلاحيات ومسؤوليات مفرطة دون مراقبة ومحاسبة.

وربما كانت تلك إشارة غير واضحة إلى الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان، الذي كان في ذلك الوقت يكتسب قوة سياسية جديدة بعد أن عينه والده قبل عام من ذلك وزيرًا للدفاع ونائبًا لولي العهد. وبحلول عام 2017، أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

(لكمه حتى نزف بشدة) سليمان الدويش تم إحضاره إلى محمد بن سلمان شخصيا وقام بضربه

 

المصدررويترز ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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