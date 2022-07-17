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ظهور غريب لـ عادل الكلباني.. إمام الحرم المكي السابق يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عادل الكلباني يرتدي الجينز watanserb.com
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وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو وُصِف بـ”الغريب”، لإمام المسجد الحرام السابق الشيخ السعودي عادل الكلباني، وهو يرتدي “الجينز” ويقود دراجة نارية من فئة “الهارلي”.

وظهر الشيخ الكلباني في لقطات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

وأظهرت اللقطات، الكلباني، وهو يسأل عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الكلباني حالة من الجدل، فقد سبق أن شارك في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، في ظهور كان قد أثار جدلا ضد الشيخ الشهير.

وبعد موجة جدل، قال الكلباني في لقاء مع قناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.

وفيما يخص أجر عادل الكلباني في إعلان موسم الرياض، رفض “الكلباني” الإفصاح عن المبلغ.

وقال: “لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً”، مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغريا.

كما أثير جدل آخر عن عادل الكلباني، بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبر إهانة له.

وتوعد الكلباني باللجوء للقضاء، وقال إن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا اللطيفة أو الإسقاط.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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