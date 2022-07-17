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زمن خطابات قمة جدة.. السيسي بالمقدمة وملك الأردن الأقصر وهذا ترتيب أمير قطر وابن سلمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن- في تغريدات لافتة تداول نشطاء “المدد الزمنية بالدقائق”، لخطابات زعماء قمة جدة للأمن والتنمية، التي أنهت أعمالها أمس في السعودية بحضور زعماء الخليج ومصر والأردن والرئيس الأمريكي جو بايدن.

خطابات زعماء قمة جدة

وبحسب التغطية المباشرة للقمة فقد رصد ناشطون مدة خطاب كل زعيم، حيث تم في هذه الخطابات استعراض كل رئيس منهم رأي بلاده بشتى الموضوعات المطروحة.

وكان أطولها كلمة رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وأقصرها كلمة ملك الأردن عبدالله الثاني.

وبحسب رصد النشطاء فقد استغرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطابه حوالي 15:20 دقيقة، ليأتي في المقدمة.

ويليه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بـ 12:35 دقيقة، ثم الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ 11:18.

ويأتي بعد ذلك رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث استغرق خطابه 7:49 دقيقة.

وجاءت مدة خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 7:55 دقيقة، وملك البحرين: 6:36 دقيقة.

فيما تصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نهاية القائمة مع ملك الأردن وجاءت مدة خطابه: 5:26 دقيقة، ومدة كلمة الملك عبدالله الثاني بن الحسين: 4:28 دقيقة.

دلالات الحضور والغياب في قمة جدة

وشارك في القمة التي حضرها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قادة دول مجلس التعاون الخليجي+ 3 “مصر – العراق الأردن”، وذلك في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيراتها على معدلات التضخم وأزمات الطاقة والغذاء.

وكان لصور استقبال رؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية، هي الأخرى دلالات واضحة، حيث كان محمد بن سلمان في استقبال جميع قادة وزعماء الدول العربية، في مطار جدة.

بينما لم يفعل هذا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، واكتفى باستقباله في قصر السلام بمدينة جدة.

وقام باستقباله الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في خطوة غير مسبوقة بحسب الأعراف الديبلوماسية وبخاصة بالنسبة لرئيس بوزن الرئيس الأمريكي.

الشراكة الإستراتيجيّة مع أمريكا

وكان البيان الخليجي الأميركي في ختام القمة قد أكَّد على أهمية ما أسماها “الشراكة الإستراتيجيّة” بين الدول الخليجيّة والولايات المتحدة، وعلى “دعم الجهود الدبلوماسيّة الهادفة لتهدئة التوترات الإقليميّة، وتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية”.

وبحسب مراقبين فأنّ زيارة بايدن للمنطقة والسعودية هي محاولة لإقامة نظام إقليمي “ناتو عربي” يسعى إلى توصيف إيران “كعدوٍ رئيسي”.

ومحاولة دمج الكيان الصهيوني كعراب لهذا النظام، ومحاولة خلق محاور صراعيّة بين الكيان وإيران، ومحور دولي يضم الكيان وأميركا ودولاً عربية مقابل محور صيني يشمل روسيا وإيران.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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