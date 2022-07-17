الأحد, يوليو 17, 2022
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رياضة

رغم الصدارة .. الزمالك يدعو إلى إلغاء الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رئيس الزمالك منصور يدعو إلى إلغاء الدوري المصري watanserb.com
الزمالك يدعو إلى إلغاء الدوري المصري رغم صدارة الترتيب
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وطن – دعا رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إلى إلغاء منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس الزمالك منصور، في تصريحات صحفية أدلى بها، عبر برنامج (البلدوزر) على قناة الشمس المصرية بشأن مسابقة الدوري المصري، ” حتى لو احنا في المركز الأول .. أوافق على إلغاء الدوري، هذا القرار يصب في صالح الكرة المصرية ومنتخب مصر”.

الزمالك وصدارة الدوري المصري 

وعلق منصور على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز، قائلاً: ” لا يجب الانخداع بهزيمة الفريق الأحمر”.

كما واستكمل رئيس الزمالك حديثه، ” أين مستوى علي معلول وعمرو السولية؟! .. لاعبو الأهلي وجميع الأندية يعانون من الإجهاد داخل الملعب”.

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وأضاف، ” اتفقت مع أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على مضاعفة مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز”.

وكان فريق الأهلي قد تلقى الخسارة أمام صاحب الأرض بيراميدز بهدفين نظيفين دون مقابل، على عكس الزمالك الذي حقق بذات النتيجة على نظيره غزل المحلة، ليحافظ بذلك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة.

تعليق ريكاردو سواريش

وفي سياق آخر متصل، علق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس على أول هزيمة له بعد قيادة تدريب فريق الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، ” مبروك الفوز لنادي بيراميدز، كان أفضل منا في المباراة. كما وكان لاعبوه أسرع وأشد منا وفازوا في الالتحامات ولعبوا أفضل وكنا نستحق الهزيمة”.

كما وأضاف سواريش، ” الخسارة واردة في كرة القدم، لكن الأمر غير مقبول أن تخسر بهذا الأداء السيئ .. في المباراة الماضية أمام فيوتشر كنا أفضل ونستحق الفوز، لكن أمام بيراميدز كنا بعيدين عن مستوانا”.

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وختم، ” اللاعبون كان مرهقين في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام بيراميدز بالفعل، كما أننا لم نستغل سوى فرصتين مهمتين في الشوط الأول عن طريق حسام حسن وصلاح محسن”.

قمة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي للمواجهة الكلاسيكو المصري القادمة أمام غريمه الأزلي الزمالك، الخميس، في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

ويعتلي حامل اللقب الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وجاء الأهلي في ثالث الترتيب مع بقاء جولاتين مؤجلتين برصيد 48 نقطة.

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المصدروطن + قناة الشمس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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