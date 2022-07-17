تطورات جديدة في قضية نيرة أشرف ووالدها يعلن إلغاء توكيلات المحامين لهذا السبب!

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة صادرة عن مكتب الشهر العقاري في مصر، تظهر قيام والد الطالبة المصرية نيرة أشرف التي لقت مصرعها على يد زميلها محمد عادل والذي قضت المحكمة بإعدامه، بإلغاء توكيلات المحامين المترافعين في القضية عن نجلته.

ووفقا للوثيقة فقد قام المدعو أشرف أحمد عبدالقادر (والد نيرة) بإلغاء توكيل كل من المحامين، ”وفيق بدوي وخالد إبراهيم ومحمد القمري وعبدالرحمن يوسف“.

وقال عبدالباقي إنه قرر الإبقاء على التوكيل الخاص فقط بالمحامي المصري خالد عبدالرحمن الذي بدأ القضية منذ وقوع الحادث أمام جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن التوكيل العام لـ4 محامين كان يضم اسمه، وذلك وفقا لتصريحاته لموقع “بصراحة”.

وأضاف والد الفتاة المغدورة، أن السبب في إقدامه على هذه الخطوة، هو انسحاب أحد المحامين الأربعة من القضية لسبب لا يعلمه، فضلا عن كثرة التصريحات من المحامين في وسائل الإعلام على لسان الأسرة، والذين يعرفون أنفسهم ”محامو نيرة“.

سبب إلغاء توكيلات المحامين

وأشار والد نيرة، إلى أن سبب إبقائه على المحامي خالد عبدالرحمن، هو تواجده معه من بداية القضية، واتصاله به للدفاع عن قضية ابنته المغدورة واعتبرها ابنته، قائلاً: “رميت الحمل بتاعي كله على أكتاف الاستاذ خالد عبدالرحمن”.

رسالة لوسائل الإعلام

ووجه أشرف عبد القادر والد نيرة، رسالة لوسائل الإعلام وللجميع بالقول: “أرجوا من الجميع عدم قبول أي تنازلات أو تصريحات في الإعلام أو غيرها من أي محام في مصر آخر سوى محام واحد فقط وهو خالد عبدالرحمن”.

🔴أشرف عبد القادر والد نيرة أشرف:

أنا لغيت كل التوكيل المجمع للمحامين المسئولين عن قضية بنتي وأبقيت على المحامي خالد عبد الرحمن عشان لقيت بعض المحامين بتنسحب من القضية.. ومش كل شوية حد يطلع يقول أنا محامي نيرة ارحمونا بقاhttps://t.co/yN1bIEh2DN pic.twitter.com/CDv6GNCDa1 — besraha_موقع بصراحة (@besraha_) July 17, 2022

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تقدم بعرض للدفاع عن نيرة أشرف.

وقال أشرف الغريب، والد نيرة، الجمعة الماضية، إنه ”موافق على تولي المستشار مرتضى منصور، والمستشار بهاء أبو شقة، وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته نيرة في حالة قبول الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم“.

وأوضح والد الطالبة نيرة، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 المحلي، أنه ”يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن نيرة، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته“.

وكان المحامي الشهير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وذلك بعد أن أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب، توليه الدفاع عن قاتلها محمد عادل، تطوعا ودون أتعاب.

فريد الديب لم يقم بأي شيء حتى الآن

وكشف المحامي خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف تفاصيل جديدة بشأن عزم مواطنه المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة في مرحلة النقض على حكم الإعدام.

وقال ”عبدالرحمن“ في لقاء مصور على موقع ”بصراحة“ المحلي، إن فريد الديب لم يقدم الطعن على حكم الإعدام أو يقابل أي شخص حتى الآن، بخصوص قضية الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة المغدورة نيرة أشرف.

وأوضح: ”المحامي المنوط بالدفاع عن السفاح قاتل نيرة أخذ ملف القضية وراح يقابل الأستاذ فريد الديب، ولكن الأستاذ فريد لم يقابله، ولم يقابل أي شخص بخصوص قضية نيرة أشرف“.

وأضاف: ”يومها قابله مدير مكتب الأستاذ فريد وأخذ منه الملف وطلب استكمال باقي أوراق القضية مثل حيثيات الحكم والمرافعات ومحضر الجلسة، وقاله كمل الورق وتعالى نعرض على الأستاذ فريد القضية“.

توقع بعدم قبول فريد الديب الترافع في القضية

وتابع: ”ما يعني أن الأستاذ فريد لغاية الآن لم يقبل القضية“، مستشهداً بالقول: ”الدليل على ذلك لم يخرج تصريح واحد سواء من الأستاذ فريد أو مكتبه بتقديم الطعن على حكم الإعدام وقبوله من عدمه حتى اليوم“.

وأشار محامي نيرة أشرف، إلى أنه يتوقع أن ”المحامي فريد الديب لم يقبل القضية عقب قراءتها والاطلاع على تفاصيلها برغم عزمه الدفاع عن القاتل“.