السلطان زلاتان إبراهيموفيتش يُجدد عقده مع ميلان

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وطن – يقترب نادي ميلان الإيطالي، من الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة، عن تجديد عقد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 40 عاماً، حتى صيف 2023.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، خلال تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” من المقرر أن يوقع زلاتان إبراهيموفيتش. عقده الجديد مع إيه سي ميلان في الأيام المقبلة”.

تجديد عقد إبراهيموفيتش

وأضاف رومانو، ” عقد إبراهيموفيتش الجديد، سيكون ساري المفعول. حتى يونيو 2023، مقابل راتب يترواح 1- 1.5 مليون يورو صافي، إلى جانب الإضافات والمكافآت المالية بناءً على أدائه”.

Zlatan Ibrahimović, set to sign a new contract with AC Milan in the next days. New deal will be valid until June 2023, salary around €1/1.5m net guaranteed plus add ons depending on his performances. 🔴🇸🇪 #ACMilan He will turn 41 in October – never ending Zlatan. pic.twitter.com/hqyEoJLH88 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

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كما وسيتم سلطان لعبة كرة القدم السويدي إبراهيموفيتش، الذي يتخذ من رونالدو الظاهرة. قدوة له داخل عالم الكرة المستديرة، عامه ال41 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يفكر في الاعتزال إلى الآن.

وقرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، العودة إلى نادي ميلان، بعد مسيرته احترافية حافلة بالانجازات والألقاب. مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، إلى جانب اللعب مع لوس أنجلوس الأمريكي، في صيف 2020.

ميلان بطل الدوري الإيطالي

ونجح إبراهيموفيتش في استعادة اللقب الغائب عن خزائن فريق الميلان منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وهو التتويج بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) بعد منافسة وصراع قوي الموسم المنصرم مع الثنائي إنتر ميلان ونابولي.

كما وعند الحديث عن الألقاب والانجازات التي حققها الأسطورة إبراهيموفيتش سواء الفردية أو الجماعية، مع مختلف الأندية الأوروبية طوال مسيرته الاحترافية. فهي كثيرة على صعيد البطولات المحلية والقارية.

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وشارك إبراهيموفيتش في 836 مباراة مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تسجيل أكثر من 500 هدف حتى الآن، وكان من أبرز الأندية التي لعب في صفوفها برشلونة، مانشستر يونايتد. وباريس سان جيرمان، كما ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وآخرها ميلان.

Emptied the knee once a week for six months pic.twitter.com/ewLbIizL2P — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 29, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن السلطان إبراهيموفيتش قد خضع خلال الأسابيع الماضية، لعملية جراحية في القدم، كما ومن المرجح على إثرها بأن يغيب عن الملاعب 6-7 أشهر. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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