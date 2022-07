السلطان زلاتان إبراهيموفيتش يُجدد عقده مع ميلان

وطن – يقترب نادي ميلان الإيطالي، من الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة، عن تجديد عقد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 40 عاماً، حتى صيف 2023.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، خلال تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” من المقرر أن يوقع زلاتان إبراهيموفيتش. عقده الجديد مع إيه سي ميلان في الأيام المقبلة”.

وأضاف رومانو، ” عقد إبراهيموفيتش الجديد، سيكون ساري المفعول. حتى يونيو 2023، مقابل راتب يترواح 1- 1.5 مليون يورو صافي، إلى جانب الإضافات والمكافآت المالية بناءً على أدائه”.

