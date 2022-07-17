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رياضة

السلطان زلاتان إبراهيموفيتش يُجدد عقده مع ميلان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش watanserb.com
ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش
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وطن – يقترب نادي ميلان الإيطالي، من الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة، عن تجديد عقد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 40 عاماً، حتى صيف 2023.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، خلال تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” من المقرر أن يوقع زلاتان إبراهيموفيتش. عقده الجديد مع إيه سي ميلان في الأيام المقبلة”.

تجديد عقد إبراهيموفيتش

وأضاف رومانو، ” عقد إبراهيموفيتش الجديد، سيكون ساري المفعول. حتى يونيو 2023، مقابل راتب يترواح 1- 1.5 مليون يورو صافي، إلى جانب الإضافات والمكافآت المالية بناءً على أدائه”.

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كما وسيتم سلطان لعبة كرة القدم السويدي إبراهيموفيتش، الذي يتخذ من رونالدو الظاهرة. قدوة له داخل عالم الكرة المستديرة، عامه ال41 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يفكر في الاعتزال إلى الآن.

وقرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، العودة إلى نادي ميلان، بعد مسيرته احترافية حافلة بالانجازات والألقاب. مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، إلى جانب اللعب مع لوس أنجلوس الأمريكي، في صيف 2020.

ميلان بطل الدوري الإيطالي

ونجح إبراهيموفيتش في استعادة اللقب الغائب عن خزائن فريق الميلان منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وهو التتويج بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) بعد منافسة وصراع قوي الموسم المنصرم مع الثنائي إنتر ميلان ونابولي.

كما وعند الحديث عن الألقاب والانجازات التي حققها الأسطورة إبراهيموفيتش سواء الفردية أو الجماعية، مع مختلف الأندية الأوروبية طوال مسيرته الاحترافية. فهي كثيرة على صعيد البطولات المحلية والقارية.

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وشارك إبراهيموفيتش في 836 مباراة مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تسجيل أكثر من 500 هدف حتى الآن، وكان من أبرز الأندية التي لعب في صفوفها برشلونة، مانشستر يونايتد. وباريس سان جيرمان، كما ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وآخرها ميلان.

ومن الجدير بالذكر، بأن السلطان إبراهيموفيتش قد خضع خلال الأسابيع الماضية، لعملية جراحية في القدم، كما ومن المرجح على إثرها بأن يغيب عن الملاعب 6-7 أشهر. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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المصدروطن + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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