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رياضة

نيمار من جديد يُربك حسابات باريس سان جيرمان .. ماذا حصل معه؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة نيمار من جديد في تدريبات باريس سان جيرمان watanserb.com
إصابة البرازيلي نيمار جونيور
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وطن – تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، للإصابة خلال خوضه التدريبات الجماعية مع الفريق الباريسي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد الشهر القادم.

وأفادت صحيفة ( ليكيب) الفرنسية، بأن اللاعب نيمار تعرض للإصابة خلال المعسكر التدريبي لنادي باريس سان جيرمان استعداداً لخوض المباريات الودية قبيل أسابيع قليلة عن بدء الموسم.

إصابة نيمار

ووفق الصحيفة الفرنسية، ” البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يعاني من إصابة في أعلى الفخذ خلال معسكر فريقه للموسم الجديد”.

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كما وبينت، بأن نيمار من المتوقع أن يغيب عن المباريات الودية لباريس سان جيرمان، استعدادا للموسم القادم بسبب الإصابة.

وكان نيمار بالفعل خارج حسابات الفريق الباريسي في المباراة الودية الأولى، أمام نظيره كويفيلي الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان وكويفيلي

كما ونجح فريق باريس سان جيرمان في أول اختبار تحت قيادة المدرب الجديد كريستوف غالتيير، بتحقيق الفوز في المباراة الودية أمام كويفيلي بهدفين نظيفين دون رد.

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وسجل هدفي الفريق الباريسي، الإسباني المخضرم سيرخيو راموس. في الدقيقة ال33 من ركلة جزاء، كما وأحرز الموريتاني جديدي غاساما الهدف الثاني في الدقيقة ال54.

وشهدت المباراة تفوق باريس سان جيرمان على منافسه كويفيلي على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%، كما ووصل عدد تسديدات فريق الخصم كويفيلي إلى 6 تسديدات وباستحواذ بنسبة 36%.

كما وسيخوض باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، المباريات الودية القادمة. أمام فريقا كاواساكي وأوراوا، في إطار المنافسات الودية للأندية.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

ولا يزال الغموض يحيط حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور. مع النادي الباريسي، فقد تحدثت العديد من التقارير بأن إدارة النادي تدرس بيعه هذا الصيف في حال تلقيها العرض المناسب.

يذكر بأن عقد نيمار ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، في ظل وجود بند في عقده يمدد عقد اللاعب تلقائياً حتى صيف 2027. بدءا من الشهر الجاري.

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المصدروطن + صحيفة ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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