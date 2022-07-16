نيمار من جديد يُربك حسابات باريس سان جيرمان .. ماذا حصل معه؟!

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وطن – تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، للإصابة خلال خوضه التدريبات الجماعية مع الفريق الباريسي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد الشهر القادم.

وأفادت صحيفة ( ليكيب) الفرنسية، بأن اللاعب نيمار تعرض للإصابة خلال المعسكر التدريبي لنادي باريس سان جيرمان استعداداً لخوض المباريات الودية قبيل أسابيع قليلة عن بدء الموسم.

إصابة نيمار

ووفق الصحيفة الفرنسية، ” البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يعاني من إصابة في أعلى الفخذ خلال معسكر فريقه للموسم الجديد”.

موسم جديد = خبر إصابة لنيمار 🙄 تعرض نيمار لإصابة في أعلى الفخذ أثناء تحضيرات باريس للموسم الجديد وفقاً لصحيفة "ليكيب الفرنسية. هذه الإصابة ستحرم البرازيلي من المشاركة في المباريات الودية التحضيرية. ❌ pic.twitter.com/VdjxqLAJBO — GOAL Arabia (@GoalAR) July 15, 2022

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كما وبينت، بأن نيمار من المتوقع أن يغيب عن المباريات الودية لباريس سان جيرمان، استعدادا للموسم القادم بسبب الإصابة.

وكان نيمار بالفعل خارج حسابات الفريق الباريسي في المباراة الودية الأولى، أمام نظيره كويفيلي الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان وكويفيلي

كما ونجح فريق باريس سان جيرمان في أول اختبار تحت قيادة المدرب الجديد كريستوف غالتيير، بتحقيق الفوز في المباراة الودية أمام كويفيلي بهدفين نظيفين دون رد.

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وسجل هدفي الفريق الباريسي، الإسباني المخضرم سيرخيو راموس. في الدقيقة ال33 من ركلة جزاء، كما وأحرز الموريتاني جديدي غاساما الهدف الثاني في الدقيقة ال54.

وشهدت المباراة تفوق باريس سان جيرمان على منافسه كويفيلي على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%، كما ووصل عدد تسديدات فريق الخصم كويفيلي إلى 6 تسديدات وباستحواذ بنسبة 36%.

كما وسيخوض باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، المباريات الودية القادمة. أمام فريقا كاواساكي وأوراوا، في إطار المنافسات الودية للأندية.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

ولا يزال الغموض يحيط حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور. مع النادي الباريسي، فقد تحدثت العديد من التقارير بأن إدارة النادي تدرس بيعه هذا الصيف في حال تلقيها العرض المناسب.

كريستوف غالتير في مقابلته مع (L’ÉQUIPE): هل سيكون باريس سان جيرمان أقوى مع نيمار أو من دون نيمار؟

🗣 "الفريق دائمًا أقوى مع لاعبين رائعين. ونيمار واحد منهم". في المقابلة ، قال غالتير أيضًا أنه يريد الاحتفاظ بنيمار هذا الصيف. pic.twitter.com/DVttBsPpPj — شبكة نيمار | Neymar (@neymaaaaaaaaa) July 16, 2022

يذكر بأن عقد نيمار ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، في ظل وجود بند في عقده يمدد عقد اللاعب تلقائياً حتى صيف 2027. بدءا من الشهر الجاري.

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