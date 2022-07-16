كلمة أمير قطر تميم بن حمد في قمة جدة.. لفت الأنظار بما قاله عن “تنازلات العرب” (فيديو)

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وطن- استنكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تصريحات حديثة له التبجح الإسرائيلي واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كلمة أمير قطر في قمة جدة عن إسرائيل

وخلال كلمته بقمة جدة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، أكد الأمير تميم أن التوتر سيظل موجودا ما دامت إسرائيل لا تتوقف عن ممارساتها وانتهاكها للقانون.

#شاهد | أمير قطر ينتقد الكيان الإسرائيلي بحضور بايدن خلال قمة جدة للأمن والتنمية. pic.twitter.com/VQi5n2otfj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 16, 2022

أمير قطر شدد في كلمته كذلك على أنه لا يصح “أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد رفضها من إسرائيل.”

“كما لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها وزيادة التعنت كلما قدم العرب تنازلات”، قال الشيخ تميم.

كما لفت إلى أن الجميع يدركون “أنه لا أمن أو استقرار أو تنمية في ظل النزاعات والحروب التي يخلفها الضحايا والمآسي.”

وأضاف خلال كلمته في قمة جدة، أن المخاطر في المنطقة الحادثة بظل الوضع الدولي تتطلب حل مشكلة القضية الفلسطينية.

عاجل 🔴

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كلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية.

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pic.twitter.com/dr1AWHF0MM — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 16, 2022

وأوضح أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأثره.

تميم بن وحل القضية الفلسطينية

ولفت الشيخ تميم بن حمد إلى أن الدول العربية -على الرغم من خلافاتها- أجمعت على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إذا وافقت على تسوية بناء على الشرعية الدولية والتي تقضي بالانسحاب إلى حدود 1967.

كما دعا الشيخ تميم أمريكا إلى لعب دور في إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مضيفا: “لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية”.

وشدد أمير قطر أن بلاده لن تدخر جهدا للعمل مع شركائها على توفر إمدادات الطاقة.

كما أكد الشيخ تميم بن حمد، على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضرورة من أجل العالم كله.

مشددا في الوقت ذاته على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار دون التدخل في شئون الدول.

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد في كلمة خلال #قمة_جدة_للأمن_والتنمية : نؤكد ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .. وتحقيق الاستقرار في منطقة #الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره .. pic.twitter.com/USnwRDKVXu — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 16, 2022

وقال:“نؤكد ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.”

وبشأن الوضع السوري الحالي، قال أمير قطر “إنه لا يجوز قبول الأمر الواقع في سوريا.”

وأوضح أن “القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به.”

وتأتي مشاركة أمير قطر في قمة جدة، ضمن ثاني زيارة له إلى السعودية، حيث كانت الزيارة الأولى في قمة العلا، التي أنهت الأزمة الخليجية وطوت صفحة 3 سنوات من الحصار وأزمته.