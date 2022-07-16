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كلمة أمير قطر تميم بن حمد في قمة جدة.. لفت الأنظار بما قاله عن “تنازلات العرب” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
كلمة أمير قطر في قمة جدة watanserb.com
كلمة أمير قطر في قمة جدة
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وطن- استنكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تصريحات حديثة له التبجح الإسرائيلي واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كلمة أمير قطر في قمة جدة عن إسرائيل

وخلال كلمته بقمة جدة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، أكد الأمير تميم أن التوتر سيظل موجودا ما دامت إسرائيل لا تتوقف عن ممارساتها وانتهاكها للقانون.

أمير قطر شدد في كلمته كذلك على أنه لا يصح “أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد رفضها من إسرائيل.”

“كما لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها وزيادة التعنت كلما قدم العرب تنازلات”، قال الشيخ تميم.

كما لفت إلى أن الجميع يدركون “أنه لا أمن أو استقرار أو تنمية في ظل النزاعات والحروب التي يخلفها الضحايا والمآسي.”

وأضاف خلال كلمته في قمة جدة، أن المخاطر في المنطقة الحادثة بظل الوضع الدولي تتطلب حل مشكلة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأثره.

تميم بن وحل القضية الفلسطينية

ولفت الشيخ تميم بن حمد إلى أن الدول العربية -على الرغم من خلافاتها- أجمعت على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إذا وافقت على تسوية بناء على الشرعية الدولية والتي تقضي بالانسحاب إلى حدود 1967.

كما دعا الشيخ تميم أمريكا إلى لعب دور في إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مضيفا: “لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية”.

وشدد أمير قطر أن بلاده لن تدخر جهدا للعمل مع شركائها على توفر إمدادات الطاقة.

كما أكد الشيخ تميم بن حمد، على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضرورة من أجل العالم كله.

مشددا في الوقت ذاته على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار دون التدخل في شئون الدول.

وقال:“نؤكد ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.”

وبشأن الوضع السوري الحالي، قال أمير قطر “إنه لا يجوز قبول الأمر الواقع في سوريا.”

وأوضح أن “القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به.”

وتأتي مشاركة أمير قطر في قمة جدة، ضمن ثاني زيارة له إلى السعودية، حيث كانت الزيارة الأولى في قمة العلا، التي أنهت الأزمة الخليجية وطوت صفحة 3 سنوات من الحصار وأزمته.

أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار بما فعله في “سوق الوكرة” (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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