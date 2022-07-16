فضيحة والد إيلون ماسك تثير ضجة عالمية! (صور)

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وطن – احتل إيرول ماسك، الذي كشف عن ولادته لطفل ثانٍ سراً من ابنة زوجته “جانا بيزويدنهوت”، عناوين الصحف يوم الخميس، وبعد ذلك أصبح الناس مهتمين بوالد الملياردير إيلون ماسك وأسلوب حياته الغريب.

إيرول أكبر بـ 41 عامًا من ابنة زوجته، وهي أم لطفلين من أبنائه، في الفضيحة التي ظهرت على الملأ يوم الخميس، لكن هذه ليست الوحيدة التي تورط فيها رب عائلة عائلة، الذي انتقده إيلون قبل خمس سنوات.

قبل 5سنوات، وصف إيلون والده بأنه شرير وإنسان رهيب، في مقابلة أجراها مع مجلة “رولينج ستون” الأمريكية، في عام 2017، عندما لم يعد الاثنان يتحدثان لبعض.

وُلد “إيرول” في جنوب إفريقيا، حيث صنع لنفسه اسمًا من خلال عمله كمهندس ومطور عقارات ومدافع سياسي.

لديه 7 أطفال في المجموع، ويبدو أنه لا يمانع في إنجاب المزيد، حيث أكد أن “الشيء الوحيد الذي نحن على الأرض من أجله هو التكاثر”.وفق “ماركا”

قيل الكثير عن إيرول: إنه كان شريكًا في ملكية منجم زمرد في زامبيا وأنه أطلق النار وقتل ثلاثة متسللين اقتحموا منزله في جوهانسبرغ.

ادعى بعد سنوات أنه فعل ذلك دفاعًا عن نفسه ومن غير المعروف ما إذا كان إيلون حاضرًا في تلك المناسبة.

تزوج إيرول في عام 1970 من ماي هالدمان ماسك، وأنجب منها ثلاثة أطفال: “إيلون ، كيمبال ، وتوسكا”. ثمّ طلقها عام 1979 وقرر إيلون الانتقال للعيش مع والده.

اصطحب أطفاله إلى المدرسة في سيارات رولز رويس المكشوفة، وكان لديهم خيول أصيلة لركوبها؛ قال إيلون إن طفولته كانت مؤلمة ومعزولة، وكان والده يسخر من محاولاته العلمية.

قال إيلون قبل بضع سنوات: “أنا أجيد الهندسة بشكل طبيعي، وذلك لأنني ورثتها من والدي. ما هو صعب للغاية بالنسبة للآخرين سهل بالنسبة لي”.

وأضاف: “سيكون لدى والدي شر مدروس بعناية. تقريبا كل جريمة يمكن أن تتخيلها، ارتكبها. تقريبا كل شيء سيئ يمكنك تخيله، لقد فعله. إنه أمر مروع للغاية لدرجة أنك لا تستطيع تصديقه”.

الآن، إيرول على لسان الجميع بعد الأخبار عن ابنه من العلاقة مع “جانا بيزويدنهوت”.