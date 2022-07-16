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فضيحة جديدة لقناة “العربية”.. شاهد كيف حرفت كلام “بايدن” قبل أن تقطع البث بسبب “خاشقجي”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بايدن watanserb.com
بايدن
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وطن- يبدو أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية كانت تحمل حظا سيئا لقناة “العربية” السعودية، التي وقعت في فضيحتين متتاليتين خلال تغطيتها للمؤتمر الصحفي لـ”بايدن” عقب انتهاء مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء، الجمعة.

ووفق ما رصدته “وطن”، لم تكتف قناة “العربية” بفضيحة قطع البث عن المؤتمر الصحفي أثناء قيام أحد الصحفيين بالسؤال عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي، بل قامت بتحريف كلام الرئيس “بايدن” بشكل جذري من خلال ترجمتها لتصريحاته حيث أوردت كلاما لم يرد على لسانه نهائيا حول حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر الصحفي، نسبت القناة إلى “بايدن” قوله أن”أي انتقاد للحكومة السعودية في بلد أجنبي بالنسبة لي هذا انتهاك لحقوق الإنسان”.

وعقب تعمدها تحريف كلام لم يرد على لسانه، قامت “العربية” بقطع البث فورا عن المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تلقيه سؤالا عن مقتل جمال خاشقجي، لتحول بثها إلى الإستوديو.

بايدن حمل محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي

يشار إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنه أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه يحمله المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي.

وقال بايدن، في تصريحاته الصحفية بعد اجتماعات مع كبار القادة السعوديين؛ إن ولي العهد نفى تورطه، وأكد أنه حاسب المسؤولين عن الجريمة.

وقال بايدن للصحفيين: “فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرت (القضية) في ذروة الاجتماع، وأوضحت فكرتي عنها في تلك اللحظة ورأيي فيها الآن”.

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لن يصمت على انتهاكات حقوق الإنسان

وأضاف: “كنت صريحا ومباشرا في مناقشة الأمر. لقد كشفت وجهة نظري بوضوح تام. لقد قلت بوضوح شديد، وذلك لأن التزام الرئيس الأمريكي الصمت بشأن قضية لحقوق الإنسان، هو شيء يتعارض مع طبيعتنا ومع طبيعتي”.

وأوضح بايدن أن “ما حدث لخاشقجي كان فظيعا… وأكدت بوضوح أنه في حال حدث أي شيء من هذا القبيل مجددا، فإنهم سيواجهون ردا وأكثر من ذلك”.

بيان أمريكي-سعودي مشترك

وفي بيان مشترك، جددت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال البيان الذي صدر بعد أن أجرى بايدن محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين ومنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الولايات المتحدة رحبت أيضا بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واتفق البلدان أيضا على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير والمدى الطويل وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على أهمية منع إيران من “الحصول على سلاح نووي”.

وقال البيان إن بايدن أكد التزام بلاده القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وشدد الجانبان أيضا على ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن دعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

قناة “العربية” تقطع البث أثناء مؤتمر “بايدن” بسبب سؤال عن مقتل “خاشقجي” (شاهد)

المصدرتويتر، قناة العربية السعودية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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