فضيحة جديدة لقناة “العربية”.. شاهد كيف حرفت كلام “بايدن” قبل أن تقطع البث بسبب “خاشقجي”

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وطن- يبدو أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية كانت تحمل حظا سيئا لقناة “العربية” السعودية، التي وقعت في فضيحتين متتاليتين خلال تغطيتها للمؤتمر الصحفي لـ”بايدن” عقب انتهاء مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء، الجمعة.

ووفق ما رصدته “وطن”، لم تكتف قناة “العربية” بفضيحة قطع البث عن المؤتمر الصحفي أثناء قيام أحد الصحفيين بالسؤال عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي، بل قامت بتحريف كلام الرئيس “بايدن” بشكل جذري من خلال ترجمتها لتصريحاته حيث أوردت كلاما لم يرد على لسانه نهائيا حول حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر الصحفي، نسبت القناة إلى “بايدن” قوله أن”أي انتقاد للحكومة السعودية في بلد أجنبي بالنسبة لي هذا انتهاك لحقوق الإنسان”.

وعقب تعمدها تحريف كلام لم يرد على لسانه، قامت “العربية” بقطع البث فورا عن المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تلقيه سؤالا عن مقتل جمال خاشقجي، لتحول بثها إلى الإستوديو.

قناة العربية التلفزيونية المملوكة للسعودية تحرف تصريحات الرئيس الاميركي بشأن حديثه مع ولي العهد محمد بن سلمان عن ملف حقوق الانسان ناسبة اليه قوله "اي انتقاد للحكومة السعودية في بلد اجنبي بالنسبة لي هذا انتهاك لحقوق الانسان" قبل ان تقطع القناة البث عن المؤتمر الصحفي. pic.twitter.com/GKYNQqmAa1 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 15, 2022

بايدن حمل محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي

يشار إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنه أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه يحمله المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي.

وقال بايدن، في تصريحاته الصحفية بعد اجتماعات مع كبار القادة السعوديين؛ إن ولي العهد نفى تورطه، وأكد أنه حاسب المسؤولين عن الجريمة.

وقال بايدن للصحفيين: “فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرت (القضية) في ذروة الاجتماع، وأوضحت فكرتي عنها في تلك اللحظة ورأيي فيها الآن”.

لن يصمت على انتهاكات حقوق الإنسان

وأضاف: “كنت صريحا ومباشرا في مناقشة الأمر. لقد كشفت وجهة نظري بوضوح تام. لقد قلت بوضوح شديد، وذلك لأن التزام الرئيس الأمريكي الصمت بشأن قضية لحقوق الإنسان، هو شيء يتعارض مع طبيعتنا ومع طبيعتي”.

وأوضح بايدن أن “ما حدث لخاشقجي كان فظيعا… وأكدت بوضوح أنه في حال حدث أي شيء من هذا القبيل مجددا، فإنهم سيواجهون ردا وأكثر من ذلك”.

بيان أمريكي-سعودي مشترك

وفي بيان مشترك، جددت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال البيان الذي صدر بعد أن أجرى بايدن محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين ومنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الولايات المتحدة رحبت أيضا بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

بيان مشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يستعرض جوانب الشراكة الاستراتيجية خلال العقود القادمة، بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.https://t.co/MUbnI9YENg

#بيان_جدة

#القمة_السعودية_الأمريكية

#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022

واتفق البلدان أيضا على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير والمدى الطويل وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على أهمية منع إيران من “الحصول على سلاح نووي”.

وقال البيان إن بايدن أكد التزام بلاده القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وشدد الجانبان أيضا على ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن دعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.