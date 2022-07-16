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على ماذا ينوي محمد السادس؟.. أكبر مسؤول عسكري إسرائيلي يزور المغرب والسبب خفي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رئيس أركان جيش الاحتلال يزور المغرب watanserb.com
رئيس أركان جيش الاحتلال يزور المغرب
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وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة مرتقبة لرئيس أركانه إلى دولة عريية لم يحددها، فيما كشفت قناة “i24NEWS” العبرية، نقلاً عن مصادر، عن أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أفيف كوخافي” سيزور المغرب هذا الأسبوع.

رئيس أركان جيش الاحتلال يزور المغرب

وبحسب المصدر فإن الرحلة ستكون لمدة 3 أيام، ولم تكشف عن أهداف الزيارة، ولا ما ستناقشه.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة مثيلة إلى المغرب، قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” في نوفمبر الماضي، وتم خلالها توقيع اتفاق تعاون أمني مفتوح مع المغرب.

جزء من عملية التطبيع

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعادتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية، وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة منذ ذلك الحين.

واستمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع “بيني غانتس” في نوفمبر، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد في يونيو.

اتفاقيات أمنية وعسكرية

كما وقعت المغرب مع الكيان الصهيوني جملة اتفاقيات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، أثارت غضب الدول العربية المجاورة، لاسيما الجزائر.

وتأتي هذه الزيارات في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

اتفاق تعاون عسكري

ووفق موقع ” الحرة” فقد قام وفد من الجيش الإسرائيلي في آذار مارس الماضي، بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلّق خصوصاً بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
وفي موازاة البعثة العسكرية، قام قادة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهي أول مجموعة صناعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، بزيارة غير مسبوقة إلى الرباط.

غضب واسع على مواقع التواصل

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذه الزيارة، ورأوا أن اسرائيل بدأت تسوّق لخطوات تطبيعية خلال زيارة بايدن للمنطقة.

وفي هذا السياق علق “أدهم أبو سلمية”، أن زيارة مجرم الحرب أفيف كوخافي إلى المغرب في مهمة عسكرية تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل.

بينما عبر “مبارك رضوان درار” عن اعتقاده، بأن هدف المغرب من هذه الزيارة العلنية هو التصدي لصمود الجزائر ومواقفها اتجاه القضية الفلسطينية العادلة.

وعلقت ” هدى جنات”: “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “أفيف كوخافي” وهو من أصول مغربية سيزور المغرب الأسبوع القادم.

وأضافت:” سيكون معه وفد من خبراء تشغيل أسلحة استراتيجية وستصل قبلهم احدث التكنولوجيا الحربية الإسرائيلية.”

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أفيف كوخافي” زار من قبل البحرين، في مارس- آذار الماضي، ووقع معها ومع المغرب والإمارات والمغرب اتفاقات تطبيع وتعاون مع إسرائيل.

لأول مرة.. إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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