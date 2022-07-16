على ماذا ينوي محمد السادس؟.. أكبر مسؤول عسكري إسرائيلي يزور المغرب والسبب خفي

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وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة مرتقبة لرئيس أركانه إلى دولة عريية لم يحددها، فيما كشفت قناة “i24NEWS” العبرية، نقلاً عن مصادر، عن أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أفيف كوخافي” سيزور المغرب هذا الأسبوع.

رئيس أركان جيش الاحتلال يزور المغرب

وبحسب المصدر فإن الرحلة ستكون لمدة 3 أيام، ولم تكشف عن أهداف الزيارة، ولا ما ستناقشه.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة مثيلة إلى المغرب، قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” في نوفمبر الماضي، وتم خلالها توقيع اتفاق تعاون أمني مفتوح مع المغرب.

جزء من عملية التطبيع

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعادتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية، وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة منذ ذلك الحين.

واستمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع “بيني غانتس” في نوفمبر، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد في يونيو.

اتفاقيات أمنية وعسكرية

كما وقعت المغرب مع الكيان الصهيوني جملة اتفاقيات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، أثارت غضب الدول العربية المجاورة، لاسيما الجزائر.

وتأتي هذه الزيارات في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

اتفاق تعاون عسكري

ووفق موقع ” الحرة” فقد قام وفد من الجيش الإسرائيلي في آذار مارس الماضي، بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلّق خصوصاً بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.

وفي موازاة البعثة العسكرية، قام قادة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهي أول مجموعة صناعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، بزيارة غير مسبوقة إلى الرباط.

غضب واسع على مواقع التواصل

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذه الزيارة، ورأوا أن اسرائيل بدأت تسوّق لخطوات تطبيعية خلال زيارة بايدن للمنطقة.

وفي هذا السياق علق “أدهم أبو سلمية”، أن زيارة مجرم الحرب أفيف كوخافي إلى المغرب في مهمة عسكرية تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل.

إذاعة جيش العدو:

سمح بالنشر: سيتوجه رئيس الأركان الجنرال مجرم الحرب أفيف كوخافي يوم الإثنين إلى #المغرب الدولة العربية الشقيقة في مهمة عسكرية تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل.. https://t.co/7FWpTEKJMm — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 16, 2022

بينما عبر “مبارك رضوان درار” عن اعتقاده، بأن هدف المغرب من هذه الزيارة العلنية هو التصدي لصمود الجزائر ومواقفها اتجاه القضية الفلسطينية العادلة.

كيف شقيقه وهي تشلح البنطلون للصهاينه حدد مصطلحاتك .. هدفهم هو التصدي لصمود الجزائر ومواقفها إتجاه القضية الفلسطنية العادله — مبارك رضوان درار (@DerrarRed) July 16, 2022

وعلقت ” هدى جنات”: “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “أفيف كوخافي” وهو من أصول مغربية سيزور المغرب الأسبوع القادم.

وأضافت:” سيكون معه وفد من خبراء تشغيل أسلحة استراتيجية وستصل قبلهم احدث التكنولوجيا الحربية الإسرائيلية.”

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي

وهو من أصول مغربية

سيزور المغرب الاسبوع القادم ومعه وفد من خبراء تشغيل أسلحة استراتيجية

و ستصل قبلهم احدث التكنولوجيا الحربية الإسرائيلية

فخر الصناعة الإسرائيلية صواريخ دليلة …و3 نسخ من منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية الليزرية pic.twitter.com/wzWViNKUR9 — Hoda_jannat (@hodajannat) July 16, 2022

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أفيف كوخافي” زار من قبل البحرين، في مارس- آذار الماضي، ووقع معها ومع المغرب والإمارات والمغرب اتفاقات تطبيع وتعاون مع إسرائيل.