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رياضة

زيزو وحمدي في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022
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وطن – يتقاسم أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك مع منافسه مروان حمدي لاعب فريق سموحة، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022.

ونجح فريق الزمالك من تحقيق الفوز النظيف على غزل المحلة في المباراة الماضية بهدفين نظيفين دون رد، بينما تلقى غريمه التقليدي الأهلي الخسارة أمام بيراميدز بنفس النتيجة في منافسات الدوري الممتاز.

فوز الزمالك وبيراميدز وخسارة الأهلي

وسجل أهداف الزمالك في شباك غزل المحلة، النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة ال69 وال81، كما وسجل أهداف بيراميدز في مرمى الأهلي المصري، النجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة ال29 وإيريك تراوري في الدقيقة ال65.

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كما ويحافظ الزمالك البيضاوي على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة. فيما تواجد الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي نجم الزمالك (القلعة البيضاء) أحمد سيد زيزو في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 نقطة، متساوياً بنفس رصيد الأهداف مع مروان حمدي لاعب فريق سموحة في المركز الثاني.

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وجاء في المركز الثالث كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع جون إيبوكا لاعب فريق إنبي بنفس الرصيد من الأهداف.

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كما وآتى على الترتيب أشرف بن شرقي، وناصر المنسي، ومحمد مجدي قفشة ومصطفى شلبي، وكذلك أحمد رفعت. برصيد 8 أهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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