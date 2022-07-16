زيزو وحمدي في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

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وطن – يتقاسم أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك مع منافسه مروان حمدي لاعب فريق سموحة، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022.

ونجح فريق الزمالك من تحقيق الفوز النظيف على غزل المحلة في المباراة الماضية بهدفين نظيفين دون رد، بينما تلقى غريمه التقليدي الأهلي الخسارة أمام بيراميدز بنفس النتيجة في منافسات الدوري الممتاز.

فوز الزمالك وبيراميدز وخسارة الأهلي

وسجل أهداف الزمالك في شباك غزل المحلة، النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة ال69 وال81، كما وسجل أهداف بيراميدز في مرمى الأهلي المصري، النجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة ال29 وإيريك تراوري في الدقيقة ال65.

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كما ويحافظ الزمالك البيضاوي على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة. فيما تواجد الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي نجم الزمالك (القلعة البيضاء) أحمد سيد زيزو في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 نقطة، متساوياً بنفس رصيد الأهداف مع مروان حمدي لاعب فريق سموحة في المركز الثاني.

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وجاء في المركز الثالث كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع جون إيبوكا لاعب فريق إنبي بنفس الرصيد من الأهداف.

أفشة يدخل قائمة هدافي الدوري المصري بعد هدفيه في مرمى فيوتشر⚽️🔥 pic.twitter.com/n7CvOMWk7i — kora11.com (@kora11) July 12, 2022

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كما وآتى على الترتيب أشرف بن شرقي، وناصر المنسي، ومحمد مجدي قفشة ومصطفى شلبي، وكذلك أحمد رفعت. برصيد 8 أهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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