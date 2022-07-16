رد فعل إيلون ماسك حين علم بفضيحة والده وإنجابه طفلة من اخته غير الشقيقة

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وطن- كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تفاصيل صادمة جديدة عن الحياة الشخصية المعقدة لعائلة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة “Tesla” و”SpaceX”، مشيرة إلى اعتراف والده إيرول ماسك بإنجاب طفله الثاني من الابنة الكبرى لزوجته السابقة.

وقالت الصحيفة إن إيرول ماسك البالغ من العمر76 عاما اعترف بأن لديه طفلا ثانيا لم يكن يخطط لإنجابه من زوجته التي هي أخت غير شقيقة لابنه إيلون“.

إيرول ماسك يعترف بإنجابه ابنة جديدة من ابنة زوجته

ونقلت “ديلي ميل” عن مقابلة اجرتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية مع إيرول ماسك أنه أنجب ”ابنة من جانا بيزويدنهوت، البالغة من العمر 35 عامًا، قبل 3 سنوات في العام 2019“.

ووُلد طفل إيرول الأول الذي يُدعى إليوت راش، العام 2018، وهو الآن في الخامسة من عمره، وكان غير مخطط له أيضًا من جانا، ابنة زوجته الثانية التي رباها منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

وجاء هذا الكشف عن أحدث أطفال والد إيلون بعد أيام فقط من الكشف أن إيلون ماسك قد أنجب توأمًا من إحدى مديراته التنفيذيين، وهما الثامن والتاسع ضمن سلسلة أبنائه.

طفولة إيلون ماسك الصعبة

وأوضحت أن إيلون ماسك ، الذي يأمل في الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار ، واجه صعوبات عندما كان طفلاً بفضل علاقته المتوترة مع والده وتعرضه للتنمر الشديد في المدرسة.

وقالت إن الأمر أصبح سيئًا لدرجة أنه دخل المستشفى مرة واحدة بعد أن دفعه المتنمرون له أسفل مجموعة من السلالم. ولكن منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة ، عاش ماسك حياة حب معقدة تتضمن ثلاث زيجات وثلاث حالات طلاق ، بما في ذلك اثنتان لكل منهما مع نفس المرأة ، وسبعة أطفال من علاقتين رومانسيتين طويلتي الأمد.

وقال إيرول الأب عن طفليه من ”جانا“ إنه يود أن يعيشا معه، لكن في المرة الأخيرة التي زاراه فيها ”كانا يثيران أعصابي“.

جئنا إلى الأرض من أجل التكاثر

ورفض الرجل البالغ من العمر 76 عامًا استبعاد إنجاب المزيد من الأطفال، قائلًا: ”الشيء الوحيد الذي نحن على الأرض من أجله هو التكاثر“.

وبحسب ما ورد، أغضبت القصة ابنه رجل الأعمال إيلون، 51 عامًا، بعدما اكتشف أن والده كان لديه طفل من أخته.

وعلى الرغم من أن ”إيرول“ ينفي وجود علاقة سيئة مع ابنه الملياردير، إلا أن إيلون وصف والده المهندس من قبل بأنه ”شرير“ و ”إنسان سيئ“.

وإيرول، مهندس إبحار بالقوارب والطائرات ومهندس كهروميكانيكي من جنوب أفريقيا، كان متزوجًا في الأصل من والدة جانا التي تُدعى ”هايد“ لمدة 18 عامًا، ولديهما طفلان معًا.

لم يقم بفحص أبوة

وعلى الرغم من أن ”إيرول“ يعترف بأنه لم يقم بفحص أبوة ابنته الجديدة، إلا أنه قال عنها ”تشبه بناتي الأخريات تمامًا“.

وعاشت ”جانا“ مع إيرول لمدة 18 شهرًا تقريبًا بعد ولادة ”إليوت راش“ إلا أنها يبدو أنها حملت مرة أخرى منه خلال هذه الفترة.

وبحسب ما أدلى به ”إيرول“ للصحيفة البريطانية، فإن جانا لم تكن أصغر منه بجيل واحد فقط بل بجيلين، ولم يستطع مواكبة امرأة تصغره بـ 41 عامًا، حيث قال: ”تزوجت من والدتها عندما كان عمرها 25 عامًا، وكان عمري 45 عامًا، ربما كانت واحدة من أفضل السيدات اللاتي رأيتهن في حياتي على الإطلاق.“

واعترف إيرول أن العلاقة مع ”جانا“ صدمت بناته الأربع، اللواتي يعتبرن ”جانا“ شقيقتهن ووجدن علاقتها مع أبيهن ”مخيفة“.

وقال مصدر لـ ”صحيفة ديلي ميل“ عندما ولد إليوت “ كان إيرول يعرف جانا طوال حياتها.. لقد قسَّم الأسرة.. وكان إيرول متزوجًا من والدتها عندما كانت جانا تبلغ من العمر 4 سنوات“.